Thursday, 16 September 2021, 11:13 HKT/SGT Share: 多元化产品剑指生物疗法宏伟蓝图 创胜集团招股反响热烈

香港, 2021年9月16日 - (亚太商讯) - 新冠疫情全球蔓延的余温未尽，推动医药产品的市场需求持续上升。生物制药类公司因此受到资本市场的重点关注，其中的优质上市公司亦不乏亮眼表现。



作为知名的生物制药公司，创胜集团（6628.HK）恰于14日开启招股，市场反响热烈，孖展火热。本次赴港上市，创胜集团最高发售价为每股发售股份16港元，每手500股。高盛及中金公司担任联席保荐人。



多元化的产品管线 商业潜力十足



创胜集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药公司，开发管线中已有9种候选药物，涵盖、骨科及肾病等领域，其中有8种候选药物为其自主发现及开发。



创胜集团的关键候选药物TST001，是其自主开发的针对Claudin18.2的人源化抗体，可用于胃癌等多种肿瘤的治疗，也是中国开发进度最快且首个进行中美同步开发的Claudin18.2抗体。目前已进入Ⅱ期临床，是继安斯泰来的Zolbetuximab之后全球第二款领先的单克隆抗体。



Claudin18.2已被证明在多种类型的癌症中表达，包括胃癌、食管癌、胰腺癌及胆管癌。TST001单药治疗以及与化药联合用药的初步安全性和有效性表明，它对治疗肿瘤表达Claudin18.2的患者具有很大的潜力。目前，TST001单药的Ⅱa期临床试验的第一例患者已顺利完成给药，而根据招股书披露，创胜集团计划在2022年下半年启动TST001用于治疗胃癌的全球Ⅲ期注册临床实验。



核心产品MSB2311是首个且唯一一个「再循环」PD-L1抗体，能够有效针对高肿瘤突变负荷等多种实体瘤，极大延长药物靶标在肿瘤的停留时间及提高体内肿瘤的杀伤活性。



同时，创胜集团还手握其他3种关键候选药物，分别是：针对肺癌及HPV阳性肿瘤等实体瘤的TST005，针对严重骨质疏松的TST002，以及针对IgA肾病的TST004。除此之外，创胜集团亦在开发多种前期创新生物候选药物，如全球潜在首款靶向由肿瘤相关成纤维细胞或具有间充质表型的肿瘤细胞产生的新型免疫调节蛋白的治疗抗体候选药物——TST003，治疗多种实体瘤的双功能Claudin 18.2/PD-L1抗体TST006，以及治疗自身免疫性疾病如系统性红斑狼(SLE)的三重功能抗体TST008。



一体化生物制药平台彰显强大技术实力



创胜集团已建立起一体化综合生物制药平台，可将候选药物从发现阶段稳步推进至商业阶段。



在发现阶段，创胜集团凭借专有的免疫耐受突破（IMTB）技术平台，获得具有更广泛的表位多样性、差异化的生物特性（特异性、亲和力及PK）及理想的CMC（化学、制造及控制）特性的先导候选抗体，从而甄选具有增强的成药性及知识产权地位的候选分子。TST001及MSB2311这两大优势明显的产品正是由IMTB技术平台开发的。



创胜集团位于杭州医药港的GMP生产基地采用拥有自主知识产权的模块化理念进行设计。目前，它已用于毒理试验和临床批次的原液和制剂生产，预计商业化年产量最高可达1吨蛋白质产品，约8-10万人份的年用药量。



此外，创胜集团正在开发及启用一体化连续流生物工艺(ICB)的连续制造平台，已实现业界领先的超过6g/L的日容积生产率，在采用相同细胞株的情况下，此工艺可使原液年产量与传统分批补料工艺相比增加15倍以上。



此番登陆港交所，港股资本市场的极大助力有望使创胜集团的商业化之路更进一步，进而实现更加宏伟的愿景，最终为人类健康事业贡献的新力量。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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