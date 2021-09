中华燃气控股有限公司宣布与江苏沙钢集团签订战略合作协议 扩展液化天然气加注站及管道气供应业务

香港, 2021年9月15日 - (亚太商讯) - 中华燃气控股有限公司(「本公司」;股份代号:8246)及其附属公司(统称「本集团」)宣布旗下全资附属公司天晟九燃 (上海)新能源有限公司与江苏沙钢集团有限公司全资附属公司张家港宏昌钢板有限公司(「沙钢集团」)签订战略合作协议,就液化天然气加注站及管道气供应两大范畴进行资源优势协同合作,从而扩阔本集团之销售网络。



董事会认为此举不但为本集团快速地扩展液化天然气加注站业务,及进入管道气供应业务范畴,进一步扩大集团的新能源业务阔度,更重要是与优秀的企业建立策略联盟,进行长期且互惠的战略合作,以迎接未来新能源发展的新机遇。



江苏沙钢集团有限公司是世界知名的钢铁材料制造和综合服务商之一,为江苏省重点企业集团、国家的大型特工业企业,全国最大的民营钢铁企业,集团总部位于江苏省张家港市。目前沙钢集团拥有5大生产基地,分布江苏、辽宁、河南等地,生产长短流程相结合,产品远销至全球100多个国家和地区,广泛应用于基础设施建设、工业生产、高端装备、民生消费等多个领域,其连续12年跻身世界500强,2020年位列第351位。



中华燃气控股有限公司

中华燃气控股有限公司主要提供多元化综合新能源服务,其中包括煤改气供热的技术开发,工程和咨询服务,供应液化天然气以及买卖新能源相关工业产品;集团并从事物业投资业务。



