Tuesday, 14 September 2021, 15:03 HKT/SGT Share: 创胜集团今日正式招股 礼来亚洲基金、淡马锡等明星股东强力加持

香港, 2021年9月14日 - (亚太商讯) - 9月14日，全球领先的临床阶段生物制药公司创胜集团（6628.HK）正式招股。高盛、中金为联席保荐人。



研发实力强大管理团队人才云集



据悉，创胜集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司。



公司的首席执行官钱雪明博士拥有逾25年的商业化抗体发现和开发经验，曾在美国安进，盛诺基医药等知名企业担任过包括首席科学家、研发总裁在内的多个职位，领导多个项目团队发现针对自身免疫性疾病及代谢疾病的新型抗体治疗药物。同时，钱博士也为多项抗体专利的主要发明者。此外，公司的核心管理团队成员平均拥有逾20年的从业经验及彪炳的往绩记录，且在研究、临床开发、制造、规划及融资方面拥有均衡储备的专业知识。



研发方面，创胜集团在研管线丰富，产品呈现多元化布局。目前，公司已自主发现及开发九种候选药物的八种，并拥有该八种候选药物的全球权利，包括肿瘤、肾病及骨骼疾病开发出创新性且前景广阔的多元化抗体管线。



产品竞争力十足 有望占据更多市场份额



作为创胜集团关键候选药物之一，TST001被广为关注。TST001是一款自主开发的针对胃癌等多种实体瘤的人源化Claudin18.2单抗候选药物，Claudin 18.2已被证明在多种类型的癌症中表达，包括胃癌、食管癌、胰腺癌及胆管癌。TST001单药的Ⅱa期临床试验的第一例患者已顺利完成给药。TST001单药治疗以及与化药联合用药的初步安全性和有效性表明，它对治疗肿瘤表达Claudin18.2的患者具有很大的潜力。根据招股书披露，创胜集团计划在2022年下半年启动TST001用于治疗胃癌的全球Ⅲ期注册临床实验。



核心产品MSB2311是一款针对高肿瘤突变负荷(TMB-H)等多种实体瘤的人源化PD-L1单克隆抗体（单抗）候选药物，为首个且唯一一个可再循环的PD-L1抗体，可极大延长药物靶标在肿瘤的停留时间及提高体内肿瘤的杀伤活性。



此外，创胜集团亦有涉足双抗领域。公司的产品TST005是针对肺癌及HPV阳性肿瘤等实体瘤的候选药物，也是第二个启动全球临床研究的双功能抗 PD-L1 和 TGF-β trap 融合蛋白。创胜集团还具备在骨骼疾病及肾病治疗领域的产品TST002和TST004。TST002是一种针对严重骨质疏松的人源化硬骨素单抗候选药物, TST004是一种针对IgA肾病(IgAN)的人源化MASP-2单抗候选药物。



另外，TST003是一款全球潜在首款靶向由肿瘤相关成纤维细胞或具有间充质表型的肿瘤细胞产生的新型免疫调节蛋白的治疗抗体候选药物；TST006是一种治疗多种实体瘤的双功能Claudin 18.2/PD-L1抗体；TST008具有治疗自身免疫性疾病的潜力等功效。



股东阵容星光熠熠 CDMO业务收入、毛利润高速增长



创胜集团获得了多家知名投资机构的青睐，首次公开发售前投资者中，包括礼来亚洲基金、淡马锡、ARCH Venture Partners、中国国有企业结构调整基金、Teng Yue Partners、高瓴资本及红杉资本中国基金等，可谓星光熠熠。



财务数据方面，招股书显示，创胜集团近两年CDMO业务收入和毛利润实现高速增长。2019年至2020年，总收入分别为4414万元人民币及8098万元人民币，同比增长83.7%；毛利分别为691.4万元、1820.2万元，同比增长163.3%。与不少在港上市或准备上市的其他生物制药公司相比，创胜集团是为数不多在暂无产品上市销售的情况下实现营收的企业。



根据灼识咨询报告，预计全球和中国的肿瘤抗体药物市场规模于2030年将分别达至1,762亿美元及265 亿美元，复合年增长率将达到8.7%及17.3%，潜力巨大。这将为面向肿瘤药市场的创新药领域提供前所未有的机遇，创胜集团此番上市，有望借助行业高速发展的红利与资本市场的力量加速成长，未来发展值得期待。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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