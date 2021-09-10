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来源 Legend Capital 君联资本上半年收获4个MedTech IPO：深耕长线，聚焦创新

香港, 2021年9月10日 - (亚太商讯) - 近日，中国专注于肿瘤全病程管理的基因检测公司“和瑞基因”宣布完成人民币近7亿元B1轮融资，获君联资本持续加持，另有招商局资本领投，启明创投持续加持，中金启辰、易方达资本、福建创新投资、建发新兴投资等知名投资机构跟投。



CVSource投中数据显示，2020年，中国医疗器械类项目的融资事件数量达248起，融资规模约为人民币260亿元，为近五年同期最高。根据艾媒咨询数据，2020年，中国医疗器械行业市场规模达人民币7655亿元。而早在2010年，君联资本就开始布局医疗器械板块，不断探索全球创新的投资机会。



仅2021年上半年，君联资本在医疗器械及诊断领域就有四家被投企业成功IPO，包括中国癌症早筛第一股诺辉健康(06606.HK)、创新型测序技术研发企业Singular Genomics（NASDAQ:OMIC）、临床免疫学诊断产品公司科美诊断(688468.SH)，以及平板探测器领军企业康众医疗（688607.SH）。



此外，君联资本还参与了包括Axonics (AXNX)、金域医学(603882.SH）、贝瑞基因(000710.SZ)、明德生物(002932.SZ)、澳华光电、百心安、天星博迈迪、星童医疗、国科恒泰、海莱新创、浦易生物、瑞莱谱医疗等一众明星项目。



目前，君联资本在医疗健康领域的投资布局主要涉及：1.创新药及生物技术；2.医疗器械及诊断技术；3.专业服务及数字医疗。2021年至今，君联资本医疗健康领域有7家企业上市，过会待发行4家，其中器械诊断领域占据了半壁江山。



君联资本在医疗投资领域一贯坚持三个原则——投早、投长、投创新。贝瑞基因项目，君联资本作为其早期投资人，从企业初期支持公司发展并走向资本市场，又在和瑞基因逐渐独立出来的时候，支持和瑞基因每一轮融资。和瑞基因CEO周珺表示，最初选定君联资本作为投资人，是看中君联资本的口碑与完整的投后生态。不管是在业务端，还是管理运营上，君联资本都能给予实质性的帮助。



作为中国癌症早筛第一股，君联资本对诺辉健康的投资时间一样是在极早期进入。2015年，在诺辉健康产品还未研发定型时，君联资本就作为领投方参与了诺辉健康的A1轮融资。不仅如此，据诺辉健康董事长陈一友回忆，在2018年融资发生困难时，君联资本作为老股东，调动了多方资源帮助诺辉健康对接了后续的领投方，并同时超比例跟投，成为诺辉健康的第一大机构投资人，帮助诺辉健康渡过难关。“在那个阶段，老股东君联资本的增持也给了新股东一个非常大的信心。”陈一友提到。



君联资本把创新分为两类，持续性的改良型创新与颠覆性创新。其中，君联资本尤为重视颠覆性创新，这一创新类型不只要求技术，强调更多的则是需求端的场景创新。在对项目创新做判断时，君联资本是从产品的需求端出发，包括三种类型：临床未被满足的需求、新的用户群以及暂时性边缘但长期大有可为的非主流市场。



在投资创新技术上，2012年初投资的星童医疗是其典型案例。作为体外诊断领域的明星企业，星童医疗总部位于硅谷，底层技术是全球创新。公司推出的Pylon3D，实现了真正的小型全自动全血免疫检测，灵敏度达到了甚至超越全球最先进大型免疫检测仪器的水平，重新定义了POCT。



君联资本联席首席投资官王俊峰表示，如果有fast follow、first in class的公司，君联资本就会布局。相信未来5-10年，中国版的first in class一定会批量出现，而非一两个孤例，君联也在为此努力。据王俊峰透露，2021年上半年，君联资本的投资节奏相对有所加快，接下来，君联资本将持续保持投资压强。



君联资本内部主张系统性的研究，研究先人一步，投资先人半步，推动君联资本能够常常走在“曲线前面”的关键，就是持续不断的行业研究。君联资本董事总经理周瑔表示，团队会将80%的精力放在投前的“选择”上，这其中，又有80%的时间花在行业研究。



据透露，君联资本超8成以上的医疗项目，基本都是背靠自身的行研或生态圈资源来选择投资的。君联资本投后生态圈的价值在于：基于被投企业的集聚效应建立若干细分产业根据地。以这些根据地为抓手，向外延伸投资布局，从而构建更大的生态圈。围绕这个生态圈，一方面吸引到更优质的企业，另一方面孵化创新项目，最终实现整个投资生态的良性循环。







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