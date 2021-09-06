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Monday, 6 September 2021, 15:52 HKT/SGT
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来源 Chen Lin Education Group Holdings Limited
江西应用科技学院副校长刘光华应邀参加第九届国际矿物与博物馆大会

香港, 2021年9月6日 - (亚太商讯)  - 第九届国际矿物学与博物馆大会于2021年8月24-26日在保加利亚(Bulgaria)首都索非亚（Sofia）召开。

8月23日（保加利亚时间），刘光华与参会的各国代表前往保加利亚南部地区Plovdiv-Haskovp，先后考察参观了当地自然历史博物馆、古墓遗址博物馆等各类特色博物馆。

随后前往一处火山岩出露地区进行工作调研，考察火山沉积岩中的矿物变化系统，该处火山岩上部遗存七千余年前的古城遗址(Perperikon)。消失的古城建在火山沉积岩山顶上面，十分壮观。

此次大会，我校副校长刘光华入选。据悉，国际矿物学与博物馆大会是全球矿物学与博物馆界的国际盛会，相当于矿物学与博物馆界的奥运会，每四年举办一次。

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