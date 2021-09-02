首长宝佳公布2021年中期业绩



香港, 2021年9月2日 - (亚太商讯) - 首长宝佳集团有限公司（「首长宝佳」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0103.HK）欣然宣布截至2021年6月30日止六个月（「回顾期内」）的未经审核综合中期业绩。



回顾期内，集团录得来自持续经营业务之营业额约港币1,283,336,000元（2020年：港币862,997,000元），较去年同期增加约48.7%，主要由于钢帘线分部的销售量显著增加；来自持续经营业务的毛利比去年同期上升48.5%至港币226,886,000元（2020年：港币152,758,000元）。集团回顾期内溢利亦上升45.7%至港币52,256,000元（2020年：港币35,863,000元）。此外，集团于2021年6月30日之资产净值报港币1,719,423,000元，比2020年12月31日报港币1,645,571,000元上升4.5%，该资产净值增长主要归因于2021年上半年的净溢利。于2021年6月30日的每股资产净值报港币0.91元，比2020年12月31日每股报港币0.87元亦增加港币0.04元。回顾期内，集团从经营活动也产生正现金流入并维持稳健财务状况。



首长宝佳董事长兼董事总经理苏凡荣先生表示﹕「2021年上半年，随着国内疫情大致受控，各行各业逐步回复正常发展。于2021年第二季度，国内生产总值较去年同期增长7.9%，整体实现平稳发展。此外，交通运输等行业也总体呈现恢复增长的趋势，市场对轮胎的需求持续旺盛，带动钢帘线销售量显著增加，集团回顾期内业绩因而得到改善。」



钢帘线分部于回顾期内销售105,947吨钢帘线，较去年同期上升27.0%（2020年：83,405吨）。在切割钢丝产品销售方面，凭借集团对开拓新客户的不懈努力，加上光伏、蓝宝石和磁性材料市场有所好转，销售量大幅上升76.2%至252吨（2020年：143吨）。集团其他钢丝的销售量亦录得3.4%升幅至4,560吨（2020年：4,410吨）。



目前，集团位于浙江省和山东省的两大生产基地每年共生产超过20万吨钢帘线。为应对国内外轮胎需求增加，带动钢帘线需求爆发之市场变化，集团进一步完善厂房建设以提升生产能力。2019年起，集团开展滕州厂房扩展计划，投资建设新的黄丝设施，目标增加额外10万吨钢帘线生产能力，目前建设进度理想。集团亦将朝着发展为一个拥有年产量30万吨级以上精品钢帘线制造企业的目标迈进。



苏先生总结道﹕「展望2021年下半年，尽管新变种病毒威胁及中美的关系仍未明朗，凭借集团多年来在钢帘线行业的探索和经验，我们有信心能抓紧国内『十四五』规划带来的机遇，整装待发迎接国内子午线轮胎钢帘线之市场持续增加的需求，同时持续对其他业务进行专门的探索，务求创造更多协同效应，多管齐下提升核心竞争力，从而为我们的股东和投资者实现更高回报。」



首长宝佳集团有限公司

集团主要从事制造子午线轮胎用钢帘线、切割钢丝及胶管钢丝，于浙江省和山东省设有两大生产基地，目前每年生产合共超过20万吨钢帘线。集团多年来坚持提供优质产品，其产品供应全球超过20个国家，深获国际轮胎制造商的认可。集团于1992年4月于香港联合交易所上市，其主要股东实力雄厚，包括世界五百强企业首钢集团有限公司（北京国有资产监督管理委员会直接监督之国有企业）与其主要受控法团，Bekaert集团及李嘉诚基金会有限公司。透过持续提供优质钢帘线及钢丝产品及优化产品组合，集团致力成为中国钢帘线行业的三大独立生产商之一。



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