Wednesday, 1 September 2021, 14:22 HKT/SGT Share: 联想控股2021上半年收入2285.7亿元 归母净利46.9亿元 支柱资产稳健提升 科技布局积极推进

香港, 2021年9月1日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（「联想控股」或「公司」；股份代号：3396.HK）于2021年8月31日公布截至2021年6月30日止（「报告期」）未经审核的中期业绩。报告期内，联想控股实现收入人民币2,285.65亿元，同比上升24%，连续第9个报告期实现增长；归属于公司权益持有人净利润人民币46.91亿元，同比上升636%，创历史同期最佳表现。



财务摘要

截至2021年6月30日止6个月：

-- 收入为人民币2,285.65亿元，同比上升24%；

-- 权益持有人应占净利润为人民币46.91亿元，同比上升636%；

-- 期内利润为人民币87.17亿元，同比上升295%。



联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示：「2021上半年，虽然全球疫情有所反复，国际市场的完全恢复仍待时日，但中国政策导向鲜明，政府领导有力，国内市场活力足，经济持续快速恢复，为企业的发展创造了良好条件及独特优势，国家十四五规划的出台为企业发展更进一步指明了方向。联想控股一方面通过有效的管控和增值服务，巩固夯实业务运营基本盘，支柱资产稳健发展，竞争优势得以提升；同时，公司调整业务战略，抓住中国经济高质量发展机遇，积极推进科技领域布局，实现了良好的业绩增长，各项业务优化举措也在稳步推进。此外，公司旗下基金延续出色表现，多家被投企业上市及各项募投管退工作全面有序落实。未来，联想控股将进一步做好产业基础，提高盈利增长韧性，抢抓新一轮产业变革契机，加快布局科技领域新兴产业，实现企业的长远健康发展，贡献更大社会价值。」



支柱资产竞争力不断提升 资产组合持续优化成长



报告期内，公司战略投资整体经营业绩稳健增长，支柱资产和聚焦业务的竞争力不断提升，进一步调整投资组合，提高资产组合质量，资金资源回流加速。与此同时，公司进一步加大科技领域投入，坚持科技引领、深化创新驱动、强化产业协同并举的发展路径，推动企业的可持续高质量发展。



受益于全球数字化及智能化转型，联想集团实现长期可持续盈利增长，收入同比上升25%至人民币2,107.8亿元，归属于联想控股权益持有人净利润增长172%至人民币15.4亿元。个人计算机业务保持全球第一，非个人计算机业务也获得强劲增长。基础设施方案业务加速改善盈利，连续6个季度增速大幅超越市场平均水平。方案服务业务带动其盈利能力提高，以服务为主导的转型战略取得成效。随着「碳中和」共识加速形成，联想集团在2019/20财年大幅超额完成减排目标，并力争到2050年达成净零碳排放。作为高科技制造企业，联想集团将通过数字化与智能化打造绿色制造、供应链体系，引导带动产业链共同实现零碳转型，同时积极对外赋能，助力各行各业实现低碳发展，共同构建人与自然生命共同体。



联泓新科从绿地起步，历经10余年发展，成长为专注于先进高分子材料及特种精细材料的高新技术企业，报告期内，净利润同比增长131%至人民币5.48亿元。随着公司经营业绩的稳步提升，联泓新科的市值也迎来大幅增长。同时，公司积极筹划投资并购，收购联泓（山东）化学，进一步完善产业布局，提高了持续盈利能力和稳定性；投资江西科院生物，于生物可降解材料领域培育新的增长点。此外，公司主要装置经济技术指针进一步优化，继续保持行业领先水平。联泓新科继续加强产品开发及市场渠道拓展，产品结构也持续优化，EVA、PP、EOD等多个细分产品市场占有率继续保持国内领先水平。截至报告期末，联泓新科共拥有授权专利131项。公司还充分运用研发平台优势，积极推动新产品及工艺开发，共完成16个实验室研发、14个生产工艺配方、8个新产品产业化。



卢森堡国际银行在欧洲疫情影响下仍实现了显著增长，上半年净利润同比增长18%至约4,700万欧元，管理资产规模提升至455亿欧元，核心一级资本充足率13.18%。银行的穆迪及标准普尔评级均维持A2╱稳定╱P-1和A-╱稳定╱A-2。应对疫情后新环境，BIL将不断强化零售、私人和公司及机构银行间的业务组合优势；逐步推进中国业务，卢森堡、瑞士、中国香港及北京四地联动进一步加强；财富管理业务将通过服务目标市场，定位精准客户，带动持续增长；目标运营模式和经营文化将会把BIL打造成一家「稳健行远、蓬勃发展」的银行。



佳沃集团以水果和高端动物蛋白为两大业务主线，同时在生鲜半成品和农业食品科技等领域积极布局。报告期内，佳沃集团深化战略布局，聚焦核心主业，收入同比增长9%至人民币97.78亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币2.4亿元，转亏为盈。鑫荣懋持续完善水果全产业链布局，通过深化供应链优势和大单品战略，收入快速增长，佳沃品牌影响力进一步扩大并成功实现品类迭加。随着国际市场价格持续回升，佳沃食品的鲑鱼业务逐步恢复，同时积极推进增值3R产品研发，拓展多元化销售渠道；原有业务继续保持行业领先地位。此外，公司出售参股企业部分股权，进一步聚焦核心主业。



2020年，联想控股首次战略入股富瀚微，布局半导体赛道, 截至2021年6月30日，联想控股作为第一大股东，通过附属公司合计持有富瀚微15.91%的股权。富瀚微是中国专注于以视频为核心的芯片设计开发领先企业。其2021半年度业绩报告显示，公司上半年营业收入同比增长154.37%至人民币7.18亿元，归属于上市公司股东净利润同比增长215.67%至人民币1.39亿元，业绩的稳健提升也带动公司市值获得大幅增长。半导体、集成电路是联想控股长期关注的赛道之一，联想控股将与团队更深入地合作，共同推动富瀚微的长期发展。



报告期内，联想控股产业运营能力进一步增强，战略投资各业务板块全面盈利，归母净利润同比增长约人民币30亿元。先进制造与专业服务板块收入同比增长46%至人民币38.94亿元，归属于联想控股权益持有人净利润同比增长108%至人民币7.94亿元，其中的东航物流作为内地首批、民航首家混改试点企业成功于今年6月9日登陆上交所，成为联想控股「双轮驱动」模式的又一成功案例。报告期内，东航物流根据市场需求变化，通过增加运力投入、拓展运力合作渠道、推进「港到港」产品体系建设、加大客户开发力度和改善服务体验等措施，提升经营表现，业绩同比保持增长。金融服务板块实现收入人民币31.41亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币3.18亿元，若剔除汉口银行引战确认一次性股权稀释损失以及考拉科技处置资产损失和减值损失影响，归属于联想控股权益持有人净利润同比增长20%。正奇控股持续践行「投贷联动」业务模式，围绕战略新兴产业及生态链进行业务聚焦；拉卡拉支付加大产品创新与市场开拓力度，支付交易规模和收入保持良好增长态势，科技服务收入继续快速增长；君创租赁稳健发展，净利润同比增长44%；现代财险持续探索产品和服务创新，上半年累计实现保费收入同比增加410%至人民币3.34亿元。疫情对创新消费与服务板块的不利影响基本消除，报告期内收入同比上升103%至人民币5.33亿元，归属于联想控股权益持有人净利润人民币6,700万元。三育教育积极配合国家政策导向，提供普惠性学前教育服务；德济医院不断强化优势神经专科及其他综合性科室发展，管理和服务水平得以提升。



财务投资募投管退有序开展 持续贡献稳健现金回流



2021年上半年，中国经济持续复苏，资本市场蓬勃发展，联想控股旗下基金保持出色表现，多家在管企业成功上市，募投管退工作全面有序开展，全部或部分退出项目超过60个，贡献逾20亿元现金回流。



联想之星共管理8支基金，规模超过人民币33亿元，累计投资境内外项目超过300个。报告期内，联想之星投资项目超过20个，涵盖前沿技术、生物医药、数字医疗、TMT细分方向，在管项目近50个发生下轮融资，15个项目实现退出。截至2021年6月30日，四期美元基金已完成最终交割，生物医药专项基金已完成首轮交割。



君联资本共管理28支基金，在管总规模超过人民币600亿元。截至6月30日，募集基金总额人民币63.35亿元，报告期内，累计完成20项新项目投资，涵盖TMT及创新消费、医疗健康、企业服务、智能制造等行业内的创新及成长期企业，全部或部分退出项目33个，创造良好现金收益。截至6月30日，君联资本共有90家投资企业成功上市（不含新三板企业个数）。



弘毅投资拥有PE、不动产、公募基金、对冲基金及风险创投业务，管理资金总规模达1000亿人民币。截至6月30日，弘毅投资在管基金13支，此外，旗下公募基金管理公司弘毅远方管理7支基金。报告期内，弘毅投资各业务板块新投项目及原有项目追加投资均有序推进，投管方面亦有在管企业实现上市，项目退出方面较为活跃，为联想控股贡献了持续稳定的现金回款。



长期以来，联想控股及旗下三家基金平台持续关注并投入于高新技术产业，现积累了相当的资产布局，超过20家所投企业荣登中国工业和信息化部公布的国家级「专精特新小巨人」名单，其中包括富瀚微、工大高科、国盾量子、圣湘生物、汉朔科技、微纳芯、英思特稀磁、惠伦晶体、微导纳米、中晟全肽生化、数码大方、云迹科技等。上述公司具有业绩良好、科技含量高、市场竞争力强等特点，并切合中国产业升级趋势，有望迎来更为广阔的发展空间。



资本运作持续推进 多家被投企业成功上市



报告期内，联想控股的战略投资及财务投资基金平台持续推进资本运作，包括东航物流在内，截至2021年6月30日，有12家被投企业完成上市，至少11家企业正在推进IPO。



正奇控股在生物医疗领域的投资项目科美诊断4月9日成功上市；工大高科6月28日登陆资本市场，成为中国工业铁路信号控制与智能调度第一股；同时，正奇多家投资企业的上市申请已获受理或准备提交。此外，鑫荣懋及汉口银行IPO准备工作也在有序推进中。



财务投资方面，联想之星投资的康诺亚生物于7月8日在香港IPO。君联资本有10家在管企业于报告期内完成上市，分别为江苏康众数字医疗科技股份有限公司、北京凯因科技股份有限公司、NexImmune, Inc.、New Horizon Health Limited等。弘毅投资所投企业叮咚买菜也于报告期内完成IPO上市工作。



联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示：「2021上半年，联想控股面对复杂的外部环境，把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，抓住新时代赋予的历史机遇，稳扎稳打，变革突破，取得了良好业绩，也为公司的长远发展奠定了更加坚实的基础。与此同时，公司始终把承担社会责任放在战略高度，坚持「产业报国」的愿景，长期奉行「以人为本」理念。在国家鼓励的方向上把企业发展好是我们的第一要务，要通过自身的产业积累和独特的业务模式，持续促进更多中国实体经济、创业创新的共赢发展，创造更好的经济效益和社会效益；公司还将持续关注环境、能源等问题，支持并推动旗下企业在绿色节能环保等方面进一步发挥自身带头作用；公司会一如既往地坚持社会公益投入，包括创业帮扶、教育扶贫、弘扬正气、应对自然灾害等方面，同时充分研究并结合国家需要，深化实践，为促进社会公平和共同富裕，为中国经济的高质量发展和第二个百年奋斗目标做出更大贡献。」



关于联想控股股份有限公司

联想控股是中国领先的产业投资运营公司，创造了「战略投资+财务投资」双轮驱动的独特业务模式，重点聚焦实体经济和科技创新领域，通过价值发现和价值创造，构建并管控优秀且有高潜力的资产组合，推动公司价值持续成长。战略投资以长期持有为目的，聚焦于战略方向构建和优化资产组合，打造支柱型业务，分布于IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与专业服务五大领域；财务投资以财务回报为导向，选择合适的产品与目标组合投资，以天使投资、风险投资、私募股权投资为核心，打造出完整的财务投资产业链。基于对经济与企业的深刻理解，联想控股总结并形成了颇具特色的投资理念与管理体系；通过前瞻性布局、清晰的投资策略以及持续的管理与增值服务，在若干领域打造了一批有影响力的优秀企业。





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