来源 iDreamSky 创梦天地公布 2021年中期业绩 三轨并行多维增长曲线 构建长生命周期用户生态

打造「在线、线下24小时娱乐生活圈」

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 创梦天地科技控股有限公司(「创梦天地」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:1119.HK)欣然宣布截至2021年6月30日止六个月(「期内」)的未经审核综合中期业绩。



期内,由于集团逐步终止不再符合集团游戏业务战略的产品,收入相应减少约14.1%至人民币1,367.1百万元;另外,集团为增强游戏开发能力以及致力于提升及完善用户服务管理,并加大对于线下娱乐业务的研发投入力度,期内研发开支较去年同期增加45.4%。集团录得净亏损约人民币68.0百万元(2020上半年:净利润约人民币147.9百万元),经调整净利润为人民币14.0百万元(2020年上半年:人民币215.4百万元)。董事会建议不派发2021年中期股息。



创梦天地科技控股有限公司主席及执行董事陈湘宇先生表示:「我们始终牢记使命和初心,通过科技和创意为用户带来快乐,致力于打造『在线、线下24小时娱乐生活圈』。经过多年的经营,集团围绕核心能力优势,透过游戏、SaaS、『一起玩』线下娱乐三大核心业务相互配合,构建大平均月活跃用户(MAU)、长生命周期用户生态,在优质内容和用户之间形成立体、多维度的反复,多频次、长时间的互动模式;摆脱单一休闲品类MAU低估值的局面,我们有信心集团的MAU价值会高速上升,为股东创造可持续价值。」



三轨并行打造「在线、线下24小时娱乐生活圈」



游戏及信息服务业务继续是集团的主要收入来源,占整体收益96.9%。期内,集团继续进行游戏业务板块的结构调整和优化,聚焦于自主研发和运营消除类及竞技类游戏,并寻找合适引入国内的海外中重度精品游戏。创梦天地发行并代理的《梦幻花园》和《梦幻家园》系列消除类游戏,2021年同比均保持逆势上升;首款自研的二代消除类游戏《女巫日记》已于今年4月将海外发行代理权授予腾讯,预计将于2022年全球上线;自研竞技类手游《小动物之星》亦于今年5月正式上线,上线三个月新增用户高达350万,收获玩家良好口碑;自研的ARPG游戏《荣耀全明星》于今年4月正式于Android版本上线后月流水呈现不断爬升状态,其iOS版本也已于今年8月27日正式上线;集团首款自研的RTS游戏《全球行动》在年内开始进行全国联赛,已成功于武汉、西安及上海举办三场赛事,获得玩家较好反响,成功提升产品热度及玩家活跃度,持续汇聚玩家流量,并创造了各种产品话题、视频、创意等内容,为游戏带来多种收益。惟期内由于集团逐步终止不符合其游戏战略的产品,游戏及信息服务业务收益下降15.5%至人民币1,324.6百万元。集团持续地积极响应国家和政策号召,建立和维护安全的未成年人网络游戏环境,不断加强未成年人保护举措,期内源自未成年人的收入占集团游戏收入的比例为0.18%。



SaaS及其他相关服务方面,创梦天地凭借沉淀多年的中台技术支持能力以及持续的投入,分部收益同比增加36.4%至人民币30.7百万元,占整体收益2.2%。集团于今年5月与华为云达成了战略合作关系,共同携手深度服务垂直类客户。期内,集团广告SaaS业务在游戏和电商领域已拥有近600家客户,付费客户比例超过50%。产品经过百万级数据考验,总成交额(GTV)三个月增长七倍,呈指数级增长。



「一起玩」线下娱乐业务方面,集团于今年3月取得QQfamily IP授权;至此,「一起玩」拥有「腾讯视频好时光」和「QQfamily」两个主题品牌。今年5月,集团在广州和深圳开设五家直营店,并于7月在深圳欢乐海岸开设全国首家QQfamily旗舰店。截至8月30日,集团已新增开设至10家「一起玩」直营店,其中包括九家腾讯视频好时光和一家QQfamily旗舰店。凭借着满足市场刚需的商业模式、优质的内容和IP,以及客户资源的加持,「一起玩」业务已形成明显的品牌溢价能力,成为了商场急需的带动客流循环和停留时间增长的最新泛娱乐消费业态,同时为集团带来了租金议价能力和资源获取优势,进一步提高单店的财务表现。分部收益同比飙升413.0%至约人民币11.8百万元。



积极部署 迎接行业高速增长



展望未来,创梦天地已基于核心战略储备了三款自研游戏产品。当中《国风合成》和《团子合成》(暂定名)两款消除类游戏将在年内启动测试。同时集团联合发行的消除类游戏《梦幻餐厅》预计将于今年四季度上线。此外,集团联合研发的竞技类游戏《永恒轮回》已进入国内版号审批程序,预计将于2022年上线。集团于今年8月30日与腾讯正式签订《独家代理协议》,授权腾讯在中国大陆地区发行集团的自研FPS游戏《卡拉比丘》的手游及端游版本;同时创梦天地与腾讯联合运营的MMORPG《黑色沙漠》(手游)将择期正式全国上线。



针对SaaS领域,集团将投入更多资源拓展客户群体和用户数量;并且持续深挖用户需求,以长期用户运营为终极目标。



受疫情的影响,集团将调整2021年「一起玩」线下店开设目标为新增至20家直营店,将着重在广深及周边地区开拓新店,并且已经筹备全国性扩张计划。集团将持续进行潮玩IP的拓展,依托自身和股东的IP资源,切入潮玩的产业中上游,争取尽快打通潮玩生产链路的死循环。



陈湘宇先生表示:「展望未来,我们锐意继续推进三大核心业务的高速发展,多管齐下提升核心竞争力,务求把握行业高速增长的蓬勃机遇,为投资者及股东缔造长远而稳定的回报。」



关于创梦天地科技控股有限公司

创梦天地主要从事网络及手机游戏研发和运营、提供信息服务、开拓SaaS及其他相关服务以及线下娱乐业务。创梦天地于2018年在香港联交所主板挂牌上市,并为摩根士丹利资本国际(MSCI)中国全股票小型股指数成份股。作为中国领先的数字娱乐平台,创梦天地通过科技和创意为用户带来快乐,打造「在线、线下24小时娱乐生活圈」。其发行的《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》、《梦幻花园》、《梦幻家园》等全球精品游戏深受玩家欢迎,而自研游戏《全球行动》、《小动物之星》等亦大受好评。现时平均月活跃用户达到138百万,月付费用户平均收入人民币33.4元。



如欲查询更多数据,请浏览创梦天地科技控股有限公司网站:https://www.idreamsky.com/







