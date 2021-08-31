Tuesday, 31 August 2021, 14:27 HKT/SGT Share: 汇森家居公布2021年中期业绩 全球疫情趋向稳定 继续拓展海外市场

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 中国主要家具产品制造商汇森家居国际集团有限公司（下称「汇森家居」或「集团」; 股份代号: 2127.HK）今天公布截至2021年6月30日止（「回顾期」）未经审核中期业绩。



回顾期内，集团营业额较去年同期上升47.3%至约为人民币24.0亿元，毛利为约人民币6.30亿元，较去年同期上升72.1%，期内利润为约人民币4.21亿元，较去年同期上升75.9%。每股盈利为人民币0.14元。主要是回顾期内中国大陆新冠肺炎（「COVID-19」）疫情基本得到控制，各行业包括家具制造业全面复苏。



集团主席兼执行董事曾明先生表示：「2021年上半年对家具行业来说，是变革加速的时期。纵然新冠肺炎疫情于海外依然反复，但在全球尤其是中国及欧美地区推出广泛的疫苗接种计划下，疫情逐渐受控，经济气氛在各个行业得以恢复及消费情绪获得提振，2021年上半年，多个国家地区录得理想的经济增长表现，刺激对中国国内产品的需求。」



根据中国海关总署公布的数据显示，2021年上半年，中国货物贸易进出口总值约为人民币18.1万亿元，同比增长约27.1%。家具及其零件方面，上半年出口金额约为人民币2,264亿元，同比增长约44.5%。2021年上半年，中国的家具企业利润整体上升，盈利情况良好。



板式家具

集团的板式家具产品包括电视柜、书架、储物柜、书桌及咖啡桌等产品。板式家具一直是集团核心的收入来源。回顾期内，海外需求持续旺盛，凭借我们在产品设计与开发方面的专长及经验，以及我们与主要海外零售连锁店及家具贸易商之间的业务关系，板式家具收入由去年同期约为人民币15亿元增至回顾期内的人民币约23亿元，上升约50.5%。



软件家具

集团的软件家具主要包括沙发，其需求在回顾期内也有所增加，收入增长约27.3%至人民币约74.8百万元。回顾期内部分软件新产品有较高的毛利率，导致软件类产品的整体销售毛利率有所提高。



其他

其他类包括运动与休闲设备。运动与休闲设备主要包括乒乓球桌及台球桌等。回顾期内，其他类收入约为人民币69.9百万元，与2020年同期相比下滑3.1%，主要是回顾期内不再生产户外家具。其他类毛利率由2020年同期的约28.2%上升至回顾期的约30.1%，主要是运动及休闲设备产品平均售价提高所致。



为应付未来市场需求令提高产能，集团旗下子公司汇森智能家居科技（龙南）有限公司（作为买方）与龙南市自然资源局（作为卖方）订立国有建设用地使用权出让合同，以人民币20,802,600元的代价收购一幅位于中国江西省赣州龙南市贸易物流园的土地使用权，总地盘面积约为233,736平方米，将建立新的制造工厂，专注于生产板式家具及软件家具。



此外，集团亦于2021年6月16日与江西理工大学订立战略合作协议，进一步加强在智能家具研究及发展方面的合作。



展望2021年下半年，随着疫情防控的常态化，以及疫情居家对于家居生活需求的提升，预计下半年中国家具出口的景气度持续。迭加全球疫苗接种加速的背景下，欧美等经济复苏趋势逐渐增强，海外畅旺的需求对中国出口构成支撑。然而，面对美联储可能收紧量化宽松政策、房地产市场可能降温的潜在风险，集团始终保持高度关注，不断拓展美国以外的市场，加强原始设计能力，以此保持沉着冷静应对市场波动。









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