Tuesday, 31 August 2021, 11:58 HKT/SGT Share: 麦迪卫康公布2021年中期业绩 致力打造深度垂直互联网医疗服务平台

持续深耕慢病领域建设 实现业务多元发展

香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 中国最大的心脑血管疾病综合医疗营销解决方案市场提供商——麦迪卫康健康医疗管理科技股份有限公司(「麦迪卫康」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」)，今天欣然公布其截至2021年6月30日止六个月(「报告期」或「2021年上半年」) 未经审计之中期业绩。



报告期内，麦迪卫康保持了良好的增长态势，实现总收入约人民币3.4亿元，同比增长约145.0%；毛利同比上升27.3%至人民币3,580万元。



收入按服务类型划分 截至6月30日止六个月 (人民币 千元)

2021年 占总额 2020年 占总额 变动

医学会议服务 208,510 61.4% 75,087 54.1% 177.7%

患者教育及自测服务 74,321 21.9% 27,453 19.8% 170.7%

营销战略和咨询服务 51,046 15.0% 33,151 23.9% 54.0%

CRO服务 4,092 1.2% 2,920 2.1% 40.1%

互联网医院服务 1,827 0.5% 70 0.1% 2,510.0%

总计 339,796 100.0% 138,681 100.0% 145.0%



业务稳步增长致力打造深度垂直互联网医疗服务平台



2021年上半年，麦迪卫康持续扩展及巩固其综合医疗营销解决方案，扩充CRO服务并拓展互联网医院服务。

报告期内，由于新冠肺炎疫情爆发，线上医学研讨会增加，加上更多医学组织及医药公司与集团合办线上医学研讨会，促使医学会议服务收入同比增加177.7%至人民币2.09亿元。患者教育及自测服务方面，集团将部分现场患者教育及自测服务平移至线上平台，不但触达更多参加者，更提升每个项目的合约价值。报告期内，患者教育及自测服务收入为约人民币7,432万元，同比上升170.7%。同时，集团为3名客户提供营销战略和咨询服务，制定及实施有效的业务战略，藉以拓展市场。因此集团营销战略和咨询服务收入达约人民币5,105万元，同比上升54.0%。自2019年年底集团推出CRO服务后，凭借与医药公司长期及稳定的业务关系和集团优质服务及卓越的医生网络，该服务持续稳健扩张，于2021年上半年集团CRO服务收入同比上升40.1%至人民币410万元。



麦迪卫康凭借多年来领域内的优势资源与自身服务体系的建设，致力于打造深度垂直领域的互联网医疗服务平台，为医生和患者提供专业化，差异化平台服务。医生透过专用应用程序，将自身的患者从线下平移到其线上专属智慧诊室，让患者透过该平台与主诊医生进行互动，安排线上跟进咨询，从而打造高黏性、高效率、精准专一的医患交互体系。集团2021年上半年互联网医院服务收入同比上升25倍至人民币182.7万元。截止2021年6月30日，医加医疗平台累计注册医生用户达26,629人，患者用户人数达47,614人，分别同比增长690.2%及391.0%。截止同日，患者累计线上咨询数为44,534次，较去年同比增长577%；活跃患者人数由截至2020年6月30日的3,194人增加至截至2021年6月30日的6,918人。



截至6月30日止六个月

医加医疗平台累计用户人数 2021年 2020年 变动

注册医生用户 26,629 3,370 690.2%

注册患者用户 47,614 9,697 391.0%

患者累计线上咨询数 44,534 6,578 577.0%

活跃患者人数 6,918 3,194 116.6%



持续深耕慢病领域建设 实现业务多元发展



麦迪卫康在原有慢病健康管理的业务基础上，持续深耕，为更多的国内外优秀医药企业在市场的竞争中创造优势。2021上半年麦迪卫康与5家国内外制药企业建立业务合作伙伴关系，新的医学领域拓展同时为集团的高效增长注入新的动力，从原有的心脑血管领域，向放射、影像医学、罕见病、肿瘤领域不断延伸，实现更加多元广泛的业务发展。新的业务模組拓展，从现有的院内模式推广到院外的零售终端服务模式，显著拓宽了集团的业务综合覆盖面。集团也与4家非政府组织伙伴建立合作关系，透过公益形式持续助力为慢病领域建设。麦迪卫康将多年服务外资药企的经验总结提炼，帮助众多的内资企业实现跨越式新发展，助力内资药企的崛起和腾飞。



开拓互联网医疗业务及数字化转型 构建创新型医疗健康生态体系



展望未来，麦迪卫康将以慢病健康管理业务为基础，顺应市场的发展和变化，继续探求开拓互联网医疗业务及数字化转型，从而构建创新的数字化医疗业务模式。于2021年7月14日，麦迪卫康与汉王科技集团及另6家公司就精准医疗、医疗智能硬件等方面展开深入合作签订了协议，而合作范围包括了产业联盟合作、研究合作和商业合作，为公司未来的AI人工智能医疗服务平台发展奠定坚实基础。



凭借真实世界的医护数据及自身涵盖患者全旅程的经验，集团未来将进一步挖掘医疗健康行业中未被满足的需求，界定及打造涵盖疾病预防及筛查、诊断与治疗、康复及健康管理的全流程健康服务体系；持续结合自身独特优势，高效整合内外部资源，进一步优化其深度垂直领域的互联网医疗服务平台，提供基于真实世界医疗场景的数字化解决方案；推出垂直领域慢病患者数字化健康管理业务及定制化患者随访与管理服务模式，使医生能够高效管理患者，同时满足医疗卫生机构对患者的随访管理要求；携手行业优势资源，共同探索及开发慢病患者的数字医疗产品，打造覆盖疾病预防与筛查，诊断与治疗，功能康复及健康管理的全流程医疗生态体系。麦迪卫康将继续以医疗专业技术为核心，互联网医疗平台为渠道，数字化技术为抓手，提升慢病诊疗效率，改变患者治疗结局，共同构建麦迪卫康创新型医疗健康生态体系。



关于麦迪卫康健康医疗管理科技股份有限公司

麦迪卫康是中国最大的心脑血管疾病综合医疗营销解决方案市场提供商，主要包括医学会议服务、患者教育及自测服务及营销战略和咨询服务，目标为心脑血管疾病医疗生态系统各方参与者建立更紧密的沟通平台。麦迪卫康以优势医疗资源为杠杆点，将传统诊疗延伸至互联网，提供数字医疗，打造慢性病、神经系统疾病精准医疗服务与患者健康管理平台。



我们的产品以医疗机构/专业医生为起点，构建以患者为中心的疾病全流程医疗管理平台，重新梳理疾病诊疗路径与患者行为的关联，以人工智能分析和评估诊疗数据，以真实世界研究、临床研究、精准的医疗健康管理解决方案商业化服务药品/医疗器械，专注于慢性非传染性疾病，特别是神经系统疾病的数字化管理方案，并从医疗专业视角评估解决方案的干预效果，以改变患者的疾病状况、改善患者的健康水平为最终目标。



在全球十大医药公司中，五家为公司于过去三年内的客户。截至2021年6月30日，公司的医加平台医生端的医生注册用户数达到26,629人；医加平台的患者用户数达47,614人。于2021年7月14日，麦迪卫康与汉王科技集团及另6家公司就精准医疗、医疗智能硬件等方面展开深入合作签订了协议，而合作范围包括了产业联盟合作、研究合作和商业合作，为公司未来的AI人工智能医疗服务平台发展奠定坚实基础。









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