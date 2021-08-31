独立股评人陈永陆︰国美业绩稳步回升 线下布局可憧憬

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|Tuesday, 31 August 2021, 09:03 HKT/SGT
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香港, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - 全球市值最大的电商平台亚玛逊向5万中国跨境电商进行「封号」，带来的冲冲肯定不少。未来，外贸转内消的趋势持续，而国内大电商平台正面对严格监管，厂商最佳出路将是寻求线下门店协同营销。市场料拥有全国近3,900家门店网络的国美 (493)将成受惠者。
众所周知，国美近年大力推进「家‧生活」战略，锐意打造在线线下双平台融台发展的新零售生态圈。除去年受疫情影响外，国美业绩近年稳步提升。今年上半年，整体销售收入达260.4亿元(人民币，下同)，同比上升37%；综合毛利达37.1亿元，同比上升67%；综合毛利率稳步回升，同比上升2.7个百分点至14.3%。目前，国美在线线下会员达2.28亿，而网上「真快乐」平台购买人数同比大升约10倍，购买商品总数及订单数同比大升约4倍，活跃用户数量呈近3倍同比增长。
在线平台业务大幅增长之同时，线下深化升级布局亦启动。大股东为配合及支持公司战略的进一步落实，计划以高溢价增持公司股份，助力公司毋需现金支出，便可取得三处位于北京及长沙的大型物业最长达19年、总值约人民币179亿的租赁权。同时，亦可通过出售负债资产预计换来1.27亿港元溢利。
此协议将在9月6日举行的股东特别大会上寻求独立股东批准。独立市场顾问Glass Lewis及ISS近日均就此协议发表独立报告，表示对此租赁协议所作出的建议并无异议，并建议应对相关议案应投下赞成票。
话题 Press release summary
部门 消费者
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