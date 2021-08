Monday, 30 August 2021, 20:18 HKT/SGT Share: 广汽集团(2238.HK):广汽埃安将开展混改及引进战投,未来择机上市

香港, 2021年8月30日 - (亚太商讯) - 广汽集团(601238.SH,02238.HK)第五届董事会第69次会议于2021年8月30日召开,会议审议通过《关于子公司广汽埃安混改及引入战略投资者的议案》,拟通过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合,对广汽埃安开展混合所有制改革,对其增资扩股并引入战略投资者,相关工作正紧密筹备中。广汽埃安引入战略投资者后,将仍为广汽集团的控股子公司,未来,广汽埃安将充分利用资本市场,积极寻求于适当时机上市,建立独立资本平台和市场化激励机制。



广汽集团基于整体新能源汽车业务战略定位及未来发展规划,推进广汽埃安混合所有制改革,一方面有利于为集团的高质量发展开拓新局面,加速向科技型企业转型;另一方面,实现对公司新能源汽车业务的深度整合和聚焦,助推公司新能源汽车业务做优做强。



在汽车向“新四化”发展的趋势下,智能网联新能源汽车成为汽车企业决胜未来的关键。本次广汽集团推进广汽埃安混合所有制改革,对其增资扩股并引入战略投资者,将为广汽埃安多层次赋能:通过引入战略投资者,实现与具有资源、市场、技术等优势的战略投资者伙伴的合作,有利于提高广汽埃安核心竞争力,提升其在技术进步、市场开拓、生产运营等方面的质量和效率;有利于扩充资本实力,优化治理结构,实现多元化股东结构;有利于创新体制机制,建立市场化的激励机制,激发企业活力,在行业高速发展的机遇加速业务发展,在“碳中和”大背景下巩固领先的市场地位。



以改革为抓手,为企业转型搭建未来发展框架

面对行业、产业、市场发生的剧烈变化,广汽集团早已开展各项调整布局,在国企改革、管理创新、结构调整、人才引进等方面一直走在行业前列。



2021年,广汽集团全面推进任期制和契约化管理,推行管理人员选聘竞聘,建立工资效益同向联动机制。引进多名人工智能、新能源、产品设计与管理等领域的国际顶级专家,推动车型大总监激励机制,以车型整体成功为导向,建立与车型销量、排名、市占率和收益等指标直接挂钩的评价机制,让研发团队与车型项目形成“利益共同体”。



从2020年以来,广汽集团已经密集完成了一系列混改工作,包括:石墨烯项目孵化及员工持股改革,成立巨湾技研,与科大讯飞成立星河智联科技有限公司,合创汽车(原广汽蔚来)引入战略投资者、增资扩股,等等。



而在人才战略上,广汽集团通过职业经理人+揭榜挂帅+外部人才引进+内部人才培养+合理激励机制组合拳,打造了汽车行业优质的人才矩阵。“十四五”期间,广汽集团将围绕“新四化”转型,聚焦基础研究突破和关键核心技术攻关,到2025年形成拥有30人以上的领军人才、20%的软件人才团队、3000人的智能网联新能源技术研发团队的高质量研发人才体系。



可以看到,广汽集团已从机制体系改革、内部管理、人才激励等各个方面为企业转型搭建了逐步完善的未来发展框架。



广汽埃安释放潜力,打开向上空间

广汽埃安是广汽集团新能源汽车事业的发展载体,面向未来发展成立的创新科技公司,拥有全球领先的智能生态标杆工厂,首期规划产能20万辆/年,已建成投产10万辆/年产能,坚持以用户体验为中心,持续打造“先进、好玩、新潮、高品质”的世界级产品和服务,已推出AION S、AION LX、AION V、AION Y等多款市场热销的中高端新能源汽车产品。自2019年4月推出首款车型AION S以来,广汽埃安销量快速增长,2019年、2020年分别实现销量42,003辆、60,033辆,今年1-7月累计销量已达53,541辆,全年计划挑战12万辆的销售目标。



广汽埃安致力于新能源核心技术的研究和应用,打造了行业领先的纯电汽车专属平台GEP,推出全球首创高性能两挡双电机“四合一”集成电驱,研发“弹匣电池系统安全技术”,行业首次实现了三元锂电池整包针刺不起火,攻克了公认的行业难题,此外,还将于今年量产搭载最高可实现1000公里续航的“海绵硅负极片电池技术”。



8月30日下午,广汽埃安举行线上发布会,正式对外发布了能够实现“充电5分钟续航200公里”的超倍速电池技术和全球充电功率最高的A480超充桩,并获得了世界纪录认证机构(WRCA)的权威认证。超倍速电池技术将陆续搭载于AION系列车型;首个广汽埃安超充站已落户广州东宏国际广场并投入运营。未来,广汽埃安将在全国范围快速布局建设品牌超充站,以一二线城市为核心,辐射周边经济区,形成大湾区、长三角、京津冀、成渝经济圈等品牌超充网络;打通广州至北京、广州至上海、广州至云贵等省际出行线路,连通十纵十横,为用户带来极致的充电体验。预计到2025年,将会在全国300个城市建设2000座超充站,实现地级城市全覆盖。



在国家加大力度发展新能源汽车的背景下,广汽埃安通过动力电池领域的自研科技创新,正推动超级快充的产业化发展,为用户带来了“充电跟加油一样快”的极致充电体验,引领新能源汽车全面进入“超充时代”。



可以预见,此次战略布局为广汽埃安注入了更强有力的发展引擎,推动广汽埃安在技术进步、市场开拓、生产运营等各个领域加速释放潜力,打开中长期向上空间。







