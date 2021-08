日清食品公布2021年中期业绩

香港, 2021年8月30日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司(「公司」或「日清食品」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号: 1475)今天公布截至2021年6月30日止六个月(「报告期」)之中期业绩。



于报告期内,中国业务继续表现良好,而香港业务则从去年受惠于「宅经济」的高基数回落。集团录得收入1,853.8百万港元,较去年同期增长6.8%(2020年:1,735.4百万港元),主要归因于中国业务收入持续上升,然而有关升幅受香港业务消费减少而有所抵销。毛利为592.3百万港元(2020年:588.0百万港元),毛利率为31.9%(2020年:33.9%)。毛利率下降主要归因于原材料价格按年上涨、来自香港业务的收入减少,以及上海的合营分销业务于营运首年的贡献较低所致。



集团的EBITDA为281.3百万港元(2020年:310.7百万港元),EBITDA利润率为15.2%(2020年:17.9%)。本公司拥有人应占溢利为170.9百万港元(2020年:178.4百万港元),纯利率为9.2%(2020年:10.3%)。期内盈利能力受到削弱,乃由于原材料价格上涨及因集团继续投资于品牌导致经营及非经营开支增加,然而被公司期内适用税率较低所扺销。每股基本盈利为15.94港仙(2020年:16.61港仙)。



香港业务

香港业务的收入为682.2百万港元(2020年:708.6百万港元),主要由于集团产品的需求没有像去年那样突然激增,尤其是对袋装方便面及冷冻食品的需求。分部业绩为52.6百万港元(2020年:97.9百万港元),主要由于收入减少,以及自去年下半年以来原材料价格上升,以及与品牌投资有关的开支增加所致。



集团继续致力为消费者提供正宗及原味的日本美食,并于期内推出广受欢迎的九州岛大分风味特产-全新柚子胡椒猪骨汤味的「出前一丁」及「出前一丁棒丁面」。今年为庆祝「合味道」品牌创立50周年,集团对品牌全线16款味道进行大胆革新,并彻底提升面条的面质。此外,为进一步丰富方便面的组合,集团已推出「拉王」及「福」品牌的新产品,以及各式各样的「公仔」品牌方便面及冷冻食品。



非面类业务方面,集团持续扩大香港的产品组合。分销业务随着人们恢复正常活动而录得稳健增长,而由集团自家生产的谷物麦片继续成为消费者最喜爱的选择之一。另外,集团亦于报告期内积极推广「KAGOME」产品。蔬菜业务的产品已在超市上架,集团预计长远而言,该业务将继续辅助其业务发展。



为促进日清食品的长期发展,集团于2021年4月14日以现金代价48.9百万港元收购明丰包装化工有限公司(「明丰」)的100%权益。明丰持有一系列厂房及机器,以及土地使用权及租赁物业。



中国业务

中国业务收入增加14.1%(按当地汇率:4.8%)至1,171.6百万港元(2020年:1,026.8百万港元),主要由于消费者继续青睐优质产品,使杯装方便面的销量增加。合营分销业务亦于本年第一季度贡献额外收入。中国业务的分部溢利轻微增加1.8%至145.4百万港元(2020年:142.8百万港元),主要归因于集团积极控制销售成本及审慎管理在品牌投资的费用。



同为庆祝「合味道」品牌的周年志庆,集团于中国的全线「合味道」产品亦进行了升级改革。于报告期内,集团推出各种线上线下营销及广告活动,以增强品牌忠诚度并强化品牌的时尚感及优质感,同时与不同品牌合作,分别为「合味道」及「拉王」品牌推出联乘产品。



集团于2020年4月开始经营的上海合营分销业务,为多个知名日本第三方品牌分销零食及饮料,同时亦负责谷物麦片及「KAGOME」产品在中国的分销。分销业务于报告期内的表现亦符合集团的预期。



展望

展望未来,集团于短期内仍然关注因原材料价格上升而引致生产成本上涨等问题。尽管如此,集团对其业务前景仍持审慎乐观态度,并将采取有效的成本节约措施以在目前充满挑战的情况下维持竞争力。在香港,消费券计划的推出预期有助于短期内刺激消费,尤其是食品杂货等小额物品;而随着疫苗接种率逐步提高,预期中期而言经济将重拾增长动力。



于2021年5月,集团宣布一个约194百万港元的投资计划,整合位于香港的生产设施,并安装新智能生产线。整合生产设施将为生产系统提供灵活性,而新的智能生产线不单能够提高生产力及管理效率,同时提供更好的质量控制。预计相关工程将于2023年完成。



在中国,鉴于消费水平随着人均消费增加而提高,集团对其卓越的往绩记录充满信心,并将继续拓展在中国的业务领域,缔造可持续的回报。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示:「日清食品认为,确保稳定的食品供应是集团的企业社会责任,而追求优良质量更是集团得以成功的策略性举措。以集团最近将『合味道』产品全面升级为例,反映集团坚守为消费者提供优质产品的承诺,持续优化产品。虽然在全球经济重启下消费需求仍然波动,但我们坚持提供更优质产品和卓越的客户体验,这承诺让集团安然度过顺境及逆境。作为负责任的企业公民,我们致力提供稳定的食品供应,保障消费者的福祉。此外,我们将继续保持警觉、创新,坚持提升整体竞争力,务求为所有持份者缔造持续的长期价值。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集团」;股份编号:1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司,旗下众多品牌不仅知名度高,且广受顾客喜爱,并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面,集团以创新技术推出「ECO杯」概念,销售活动主要集中在中国的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数,包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 (可投资) 指数。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。





