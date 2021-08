Monday, 30 August 2021, 07:02 HKT/SGT Share:

来源 China Risun Group 旭阳集团公布2021中期股东应占溢利飙升约381.7%至人民币16.9亿元 盈力能力大幅提升 通过收购兼并及托管运营进一步拓展业务版图

香港, 2021年8月30日 - (亚太商讯) - 全球最大的独立焦炭生产商及供应商,中国领先的精细化工产品综合生产商及供应商及相关运营管理服务提供商中国旭阳集团有限公司 (「旭阳集团」或「集团」;股份代号:1907)公布截至2021年6月30日止六个月(「报告期」)的中期业绩,盈力能力大幅提升,股东应占溢利飙升约381.7%至人民币16.9亿元,已是接近2020年全年溢利的水平,成绩亮丽。



在2021年,集团保持去年的增长及扩张步伐,通过扩大自产,提供运营管理服务以及组建和收购不同实体的方式实现增长及扩张。截至2021年6月30日止六个月的收益增加121%至人民币18亿元,毛利率亦由去年同期的14%上升至18%。净利率大幅提升至9%。每股基本盈利为人民币40.79分,较2020年同期增加约375%。2021年上半年的经营业绩理想,为与股东分享成果,董事会决定宣派中期股息每股人民币12.30分,总额人民币546百万元。



焦化行业盈利能力不断向好 规模优势凸显



受惠于销售价格持续提升,来自焦炭及焦化产品生产业务的收益增加92%至人民币7,706百万元; 来自精细化工产品生产业务的收益亦上升88%至人民币5,507百万元。为把握市场商机,集团将持续升级改造内部项目,增强竞争力。



报告期内,集团优化煤炭贮存,设立一间内部煤炭研究所,改善焦炭结构、混配准确度、混配成本等方面的煤炭混配情况。近期,集团为大型高炉定制了焦炭生产过程,并成功生产高质量的焦炭「旭阳一号」出售予客户,该客户经营2,000立方米的高炉,由此,集团将焦炭业务扩展至大型高炉领域。



集团亦将提升精细化工产品设施的产能。除了2020年10月开始建设的年产300,000吨苯乙烯项目外,集团目前正在扩大中国河北及山东省园区的己内酰胺产能。同时,集团现正进一步优化及发展尼龙和聚苯乙烯等新精细化材料,将有望释放其高价值。



通过收购兼并及托管运营进一步拓展业务版图



透过扩充运营管理服务连同并购(包括成立合营公司),集团致力增加于独立焦炭市场及若干精细化工产品市场的市场份额。旭阳集团于2021年3月将焦炭运营管理服务扩展至中国山西省,负责向合作方按协议价格采购相关焦炭产品,再将焦炭产品出售予下游客户,并基于销量向对手方收取销售服务费。此外,于2021年5月集团与中国吉林省一名第三方焦炭生产商就年产量1,200,000吨焦炭及焦化产品订立另一份运营管理协议。



截至2021年6月30日,旭阳集团共运营管理5家其他同行公司,有效提升集团整体盈利水平,同时拓展运营管理板块发展空间和品牌影响力。



新拓展的氢能业务未来潜力巨大



除河北定州外,集团亦拟积极参与位于内蒙古呼和浩特和河北邢台(中国其中两个氢能示范城市)的氢气工业化计划。集团矢志打造清洁及低碳氢气能源供应商。集团聚焦于京津冀地区的氢气能源行业的高速发展,致力同时发展生产、储存、运输、加氢以至使用,以先进的技术和更加面向客户的服务将氢气的智能供应辐射至全国。



积极开拓海外业务版图



从2021年开始,集团在亚洲不同地方探索机会,并于2021年6月与其他大型企业建立业务合伙关系,以成立合营公司的方式,将地理布局从中国扩展至印度尼西亚。集团选择青山工业园(一带一路示范合作项目)作为另一项扩充海外焦炭产能的策略举措。项目现处于建设前期阶段,建设周期13个月-18个月,预计2023年年中全面投产。数以十间大型金属冶炼企业已经或将于该工业园内设定业务,预期未来焦炭的需求将很庞大。



数字化转型 为焦炭及化工工业纵向赋能



集团致力引领焦炭及化工产品行业的数字化进程,在产品采购、制造和销售的整个过程中不断创新,务求实现化工行业的「绿色、集聚、智能、高端」发展。集团附属公司「旭阳数字」推出「旭阳工业云」,支援集团自身的数字化战略需求,并积极向焦炭行业其他业者推广应用。通过搭建开放式合作平台,为焦炭及化工行业纵向赋能,集团希望协助焦炭及化工行业乃至能源行业进行数字化转型。



有关中国旭阳集团有限公司

根据弗若斯特沙利文,按2020年数据计算,中国旭阳集团有限公司为全球最大的独立焦炭生产商及供应商。旭阳集团为中国的焦炭、焦化产品、精细化工产品及氢能源产品综合生产商及供应商及相关运营管理服务提供商,并于中国及全球的多个精细化工产品领域处于领先地位。旭阳集团纵向一体化的业务模式及在煤化工产业链超过26年的经验让集团进一步深耕下游精细化工产品市场,扩展收入来源,创造更大价值。



旭阳集团自2019年3月于香港联交所主板上市,现被纳入为恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数及恒生港股通非AH股公司指数。欲了解更多公司业务,请浏览: http://www.risun.com/hk/







