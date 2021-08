驴迹科技公布2021年中期业绩

香港, 2021年8月27日 - (亚太商讯) - 中国领先的在线电子导览提供商驴迹科技控股有限公司(「驴迹科技」或「公司」,连同其附属公司,统称为「集团」,股份代号:1745.HK)欣然公布截至2021年6月30日止六个月(「回顾期间」)的综合业绩。



自2021年3月以来,旅游市场强劲复苏,带动出行游览需求上涨,集团的业务收益也因此取得稳定增长。2021年上半年,集团的收益总额约为人民币175.1百万元,较去年同期增加118.1%。按照在线电子导览收益总额计算,已基本恢复到疫情爆发前的收益水平。2021年上半年毛利约为人民币48.8百万元,较去年同期大幅增长,2021年上半年毛利率约27.9%,而去年同期的毛利率约为4.6%。毛利率的大幅增长,主要由于期内收益的稳步增长及旅游市场加速回暖。驴迹科技期内实现扭亏为盈,期内盈利约为人民币880,000元,而二零二零年同期的亏损约为人民币80.0百万元。实现扭亏为盈的原因为旅游业复苏,驱动电子导览的销售增长。



驴迹科技持续巩固于电子导览行业的领导地位,积极把握复苏的机会,灵活应对市场需求的变化。常态化疫情防控下,短途游、外围游更受游客青睐。因此,公司策略性加大对城市近郊的旅游景区电子导览覆盖,不断提升应对市场变化的适应力。同时,针对热门旅游景区的电子导览,公司亦升级优化内容,包括提升导览精准度、优化绘图工艺、升级讲解词等,为消费者提供更好的使用体验,满足消费者多样的出行需求。截至2021年6月30日,集团已开发中国及海外旅游景区30,464个在线电子导览,较去年同期的在线电子导览数量增加8,420个,其中覆盖了中国境内288个AAAAA级旅游景区,2,476个AAAA级旅游景区,1,851个AAA级旅游景区。



利用智慧科技降本增效 智慧服务持续升级

于回顾期间,在「软件即服务」(SaaS)业务方面,公司积极研发并推出了以智慧管理、智慧营销、智能服务为核心的产品「数景通」,为景区提供数字化营销方案,帮助景区搭建数字化营销系统和精细化运营体系,整合信息化资源,满足不同景区及文旅局的数字化升级需求,推动景区业务新增长并提升景区的运营管理效率。此外,「数景通」能有效地提高定制化内容业务的效率,如「一机游」项目的开发效率,降低开发成本。



公司升级了智能景区管理服务系统,以大数据中心、指挥中心、互联网门户等表现形式,协助政府管理部门对当地旅游资源进行高效管理与合理调配。比如,在景区运营服务中,该系统可进行AI客流管控、大数据热力图分析、智能终端远程统一管理、智慧景区AI管理决策,能够深度挖掘消费者的消费潜力,提高景区服务体验,增加景区收益。于回顾期间,驴迹科技顺利落地了多个重点项目的智能景区管理服务系统。集团期内销售定制内容的收益同比增加约174.2%,由截至2020年6月30日止六个月约人民币1.6百万元增加至截至2021年6月30日止六个月约人民币4.3百万元。



积极扩大场景营销布局 促进流量来源的多样化

除了巩固与在线旅游平台的互惠合作,驴迹科技还积极扩大场景营销布局,获取多元化流量来源。公司在逾40个景区内投放了共享家庭单车,游客在骑车游覧景区的同时,还可以在单车上扫码获取景区的电子导览,满足亲子游的游玩及听取导覧需求,提升游客的旅游体验。此外,针对年轻人,尤其是Z世代喜爱体验游戏与旅游相结合的玩法,公司也向景区推出旅游产品「驴迹实景剧本杀」,利用景区的场景及背后的文化故事,结合电子导览,为景区量身打造具有景区特色的剧本,通过一段让游客参与其中并演绎的剧情,给游客带来沉浸式的旅游体验,提升游客与景区的交互感及游玩的趣味性,满足年轻人的社交需求和新奇体验,从而帮助景区获取更多线下用户。公司亦积极拓展业务至其他智慧终端,于报告期内驴迹科技成为了华为鸿蒙系统(HarmonyOS)的首批内容生态合作伙伴,上线适配华为智能手表的电子导览版本,以满足用户在不同场景下无缝切换的优质产品体验,覆盖更多使用场景。



驴迹科技控股有限公司执行董事、董事会主席、行政总裁及创办人臧伟仲先生表示︰「集团具备良好条件迎接旅游业复苏,灵活应对市场变化,把握智慧旅游普及的机会。我们亦将继续凭借『中国领军的文旅全产业链服务平台』的企业定位,聚焦于自身的核心战略,保持在线电子导览的市场领先地位,我们有信心抓住旅游业复苏的商机,引领在线电子导览行业的发展。



在长远而言,随着国家对「互联网+旅游」支持力度的进一步加大,政府倡导借助科技创新,助力旅游业高质量发展,预计在线旅游产品的在线渗透率将不断提高,中国旅游的数字化发展将再一次迎来提速,我们将依据市场需求,灵活调整并持续优化在线电子导览的景区覆盖;加强创新研发能力,持续完善「数景通」等产品及服务,满足景区数字化升级的需求,致力打造文旅全产业链服务平台,以持续巩固我们的领先市场地位。」



关于驴迹科技控股有限公司



驴迹科技成立于2013年12月,立足景区导览和全局导览两大核心战略,专注于在线电子导览、全局导览系统的研发以及旅游相关配套业务的发展,基于驴迹所构建的智慧旅游产业云脑,现已形成以在线电子导览和智能管理服务系统为支撑的旅游生态圈,是全球知名的智慧旅游产业解决方案专家。根据弗若斯特沙利文的资料,以2018年全年交易额计,驴迹科技占国内市场份额的86.2%。截至2021年6月30日,集团已开发中国及海外旅游景区30,464个在线电子导览,其中覆盖了中国境内的288个AAAAA级旅游景区、2,476个AAAA级旅游景区及1,851个AAA级旅游景区。



