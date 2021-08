Friday, 27 August 2021, 15:29 HKT/SGT Share: 兴业银行发布2021年半年报:总资产破8万亿 净利润同比增长23%

香港, 2021年8月27日 - (亚太商讯) - “十四五”开局之年,兴业银行保持战略定力,深化推进“商行+投行”,全力擦亮“三张名片”,加快推进数字化转型,上半年业绩亮眼。8月26日晚间,兴业银行发布2021年半年报,总资产突破8万亿元,较年初增长2.73%;营业收入1089.55亿元,同比增长8.94%;归属于母公司股东净利润401.12亿元,同比增长23.08%;不良贷款率1.15%,较年初下降0.1个百分点。



营收增长高于总资产增长,利润增长快于营收增长,结构不断优化、资产质量持续向好、市场地位不断攀升的上扬曲线,印证了愈发清晰的战略思路,新一轮五年发展“开局”新气象也给市场和投资者更多信心。

业绩提速保持高质量增长态势



上半年,兴业银行积极融入和服务新发展格局,统筹发展与安全,纵深推进战略落地,净利润同比增长23.08%,二季度盈利提速,较一季度提升9.41个百分点。经营业绩稳中提质,绿色银行、财富银行、投资银行等新动能加快显效,质量效益同步提升,高质量发展成色更足。



——客户基础更加稳固。客户规模持续扩大,结构不断优化,企金总客户数近百万户,其中有效及以上客户较年初增长11.35%至40.47万户,占比提升至40.49%;零售总客户数(含信用卡)继续增至7761.34万户,其中贵宾客户356.35万户,私行客户数较年初增长10.13%至5.32万户;同业客户覆盖率保持90%以上,其中非银金融机构资金管理云平台对主要行业非银金融机构覆盖率升至92%,较年初提升17个百分点。



——业务结构不断优化。一是各项贷款增速大于总资产增速。各项贷款较年初增长6.06%,大于总资产增速3.33个百分点。二是绿色融资余额增速大于对公融资余额增速。全口径绿色金融融资余额较年初增长11.01%,快于集团对公融资余额FPA增速7.68%。三是非息净收入增长大于利息净收入增长。非息净收入同比增长13.95%至370.45亿元,高于利息净收入增速7.43个百分点,占营收比重提升至34%,其中手续费及佣金净收入同比增长23.88%,快于非息净收入增长。四是子公司营收增速大于母行营收增速。子公司营收同比增长43.19%,高于母行营收增速34.25个百分点,占集团总营收比例上升至9.62%。



——资产质量持续向好。在一季度资产质量边际改善基础上,半年度不良率和不良余额继续“双降”,拨备覆盖率和拨贷比继续“双升”,不良贷款率较年初下降0.1个百分点至1.15%,不良贷款余额较年初下降13.44亿元至483.12亿元;拨备覆盖率较年初上升38.11个百分点至256.94%,拨贷比较年初上升0.21个百分点至2.95%。



——市场地位稳步提升。“2021年全球银行1000强”榜单中按一级资本排名提升至第19位,首次挺进20强;《福布斯》“2021全球企业2000强” 较上年提升7个位次至第50位,挺进全球上市公司50强;《财富》“世界500强”排名较上年提升26位至196位,挺进前200强。



“三张名片”愈加亮眼

站在新一轮五年发展起点,兴业银行坚持一张蓝图绘到底,转变发展理念、增强发展动力、厚植发展优势,持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”。



绿色银行方面,以融资+融智为载体,以交易+做市为抓手,向着全市场一流绿色综合金融服务供应商目标全面发力,绿色融资余额再创新高,达1.28万亿元,较年初增长11.01%;绿色金融客户数达3.29万户,较年初增长24.80%。



发挥绿色金融集团化经营优势,以更加多元化的融资工具鼎力支持绿色低碳产业发展。绿色贷款较年初增长29.19%至4127亿元,位居股份制银行之首;绿色信托存续规模突破500亿元;绿色租赁业务融资规模较年初增长12.09%至384亿元;绿色理财落地首款聚利ESG私募产品;绿色债券承销规模接近160亿元,同比增长近1000%。



服务“双碳”战略,在国内银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性”倡议,推进2030年前实现自身运营碳中和。以全国统一碳市场建设为契机,发挥金融市场优势,对接全国统一碳市场的注册登记和清算结算平台,与上海能源环境交易所达成战略合作协议,积极布局全国碳市场,当好环境权益做市商。



财富银行方面,以打造更加开放的投资生态圈为引擎,朝着全市场一流财富管理银行的目标迈进。上半年实现财富银行收入116.50亿元,同比增长22.08%,其中理财业务和零售财富代销类手续费收入86.08亿,同比增长43.99%;托管收入17.51亿元,同比增长22.79%。



产品端,一方面,银行理财业务保持平稳发展,理财规模突破1.61万亿元,较年初增长9.02%;其中,符合资管新规的新产品规模1.35万亿元,占比达83.69%;含权益类理财产品规模2716亿元,较年初增长47.61%。另一方面,借助投资生态圈建设,产品线全赛道布局稳步推进。集团内信托、基金、期货等子公司主动管理资管产品规模稳步增长至4012.49亿元。集团外面向市场精选机构的私募产品、公募产品保持较快增长,其中私募证券类产品新增销量同比增长396.36%,非货币公募基金产品销量同比增长67.55%,保有量1490.56亿元,同比增长122.45%。



销售端,“零售+企金+同业”全渠道销售协同发力。零售财富类产品销售突破2.49万亿元。企金机构理财业务快速发展,行内机构专户理财余额超600亿元,较年初翻番。依托银银平台,通过“财富云”拓展多家银行代销渠道合作,保有规模首次突破千亿,较年初增长80%,银银合作面向同业及终端客户财富产品销售5200.84亿元,同比增长60.02%。



投资银行方面,资产挖掘、销售与表外直接撮合能力不断提升,以全市场一流投资银行资源整合者为目标持续推进投行生态圈建设。上半年包括“股、债、贷、转”全产品的“兴财资”朋友圈扩大至150余家,投资银行(投行和代客FICC业务)实现合计收入39.15亿元,同比增长25.97%。



债券业务保持市场领先,金融市场做市商地位继续巩固,新兴业务多点开花。非金融企业债务融资工具承销规模逆势实现3%的正增长,达3617.47亿元,银团融资、并购融资保持快速增长态势,分别同比增长189.98%、162%,权益融资通过私行渠道完成兴投优选主基金募资10.42亿元。



从持有资产转向管理资产,轻型投行模式渐露锋芒,半年度通过“兴财资”平台资产流转规模1320.85亿,同比增长58.24%;向理财提供基础资产超过550亿元,有效助力财富银行建设。

数字化转型全面提速



进入数字化时代,兴业银行将数字化转型作为生死存亡之战,围绕“1234”战略,深化科技体制机制改革,持续加大科技投入,壮大科技队伍,构建连接一切能力,打造最佳生态赋能银行。



在去年科技体制机制改革“立柱架梁”基础上,进一步理顺分行与金融科技子公司兴业数金区域研发中心工作模式,在广州、武汉、西安新设研发分中心,科技人员数量增至2500人,系统自主掌控比例达70%。完善“BA(业务分析师)+SA(系统分析师)”协同机制,制定76个BA和SA共性双线指标,推进业务与科技更加深度融合,累计投产项目63个,同比增长117%。



坚持不懈建生态、搭平台、扩场景,融入和服务国家管理、社会治理、生产经营、居民生活,构建更加开放多元的场景生态圈。F端,建成上线涵盖结算、投资、融资、支付、托管等在内的第三方开放平台同业与金融市场统一门户,注册机构2328家;推进“财富云”“钱大掌柜”迭代升级,赋能财富银行建设,“财富云”上线59家代销机构,“钱大掌柜”签约客户突破1500万户。G端,持续丰富完善“福建金服云”平台场景和产品,引金融活水,服务小微企业和乡村振兴,累计注册企业12.57万户,解决平台客户融资需求681.19亿元,并基于“金服云”拓展上线面向全国的“兴业普惠云”平台。B端,场景生态平台新增落地467个至2668个,覆盖结算性存款达1422.29亿元,教育云和医疗行业综合支付平台取得阶段性进展。C端,手机银行正式接入鸿蒙原子化服务,融入鸿蒙生态,有效客户4020.31万户,较年初增加超过320万户。



推进线上线下相结合,加快网点智能化建设和客户服务智能化改造,网络金融柜面替代率95.83%,主要金融产品(理财、基金、保险等)的线上交易笔数占全渠道比例超96%。同时通过智能化自助渠道以及“智能文本+智能语音”两大客服机器人,进一步提升客服分流率,人工客服服务占比下降至40%。







