太兴集团公布2021年中期业绩



香港, 2021年8月27日 - (亚太商讯) - 在香港、中国内地、澳门及台湾拥有超过220间餐厅的餐厅网络，源自香港的多元品牌休闲餐饮集团太兴集团控股有限公司（「太兴集团」或「集团」；股份代号：6811）刚公布其截至2021年6月30日止六个月（「2021年上半年」或「回顾期」）的中期业绩。





业绩摘要

-- 尽管中港两地市场于上半年仍然面对重重挑战，2021年上半年的收益仍增加16.4%至1,532.7百万港元（2020年上半年：1,316.9百万港元）

香港、澳门及台湾主要业务的收益增加3.7%至1,177.1百万港元

中国内地市场的收益贡献升96.0%至355.6百万港元，

-- 毛利及毛利率提升至1,100.9百万港元（2020年上半年：928.4百万港元）及71.8%（2020年上半年：70.5%）

-- 2021年上半年，公司拥有人应占溢利大幅上升297.9%至33.4百万港元（2020年上半年：8.4百万港元）

-- 建议派发中期股息每股2.50港仙（2020年上半年:每股1.30港仙），派息比率为75%

-- 「敏华冰厅」的收益大幅增长63.4%;「亚参鸡饭」亦录得873.2%的可观收益增长



2021年上半年，集团录得令人满意的整体收益，同比增加16.4%至1,532.7百万港元（2020年上半年：1,316.9百万港元）。毛利及毛利率分别提升至1,100.9百万港元（2020年上半年：928.4百万港元）及71.8%（2020年上半年：70.5%）。公司拥有人应占溢利增长297.9%至33.4百万港元（2020年上半年：8.4百万港元）。每股基本盈利为3.34港仙（2020年上半年：0.84港仙）。于回顾期间，2019冠状病毒病疫情大致受控，市场信心及消费者气氛亦逐渐恢复。尽管市场仍继续面对不明朗因素，但集团在应对疫情影响方面已具备丰富经验，因此仍能于回顾期间录得令人满意的财务业绩。



此外，集团财务状况维持稳健，并拥有充裕的手头现金及稳定的营运现金流以推动进一步增长。于2021年6月30日，集团手头现金及现金等价物为518.5百万港元（2020年12月31日：562.1百万港元）。



为与股东分享成果，董事会议决就截至2021年6月30日止六个月派发中期股息每股2.50港仙(2020年上半年: 每股1.30港仙)，派息比率为75%。



业务回顾

于2021年6月30日，集团餐厅网络有223间餐厅，遍布香港、中国内地、澳门及台湾，以14个休闲餐饮品牌经营。



高增长品牌「敏华冰厅」及「亚参鸡饭」的表现持续优于市场

「敏华冰厅」品牌继续成为促进集团销售的主要驱动力之一。该品牌业务于2021年上半年的表现优于市场，收益显著增长63.4%至345.0百万港元（2020年上半年：211.2百万港元），为集团第二大收益来源，占总收益的22.5%。鉴于品牌销售收益可观，集团于2021年上半年在香港及中国内地分别开设六间新店。为保持其增长速度，集团将致力在大湾区及其他潜在市场推广「敏华冰厅」。



「亚参鸡饭」为集团另一快速增长的收益来源，其收益增长可观，上升873.2%至57.4百万港元（2020上半年：5.9百万港元），同店销售更达高单位数增长。于回顾期间，集团开设五间「亚参鸡饭」新餐厅，在香港合共有11间分店。总括而言，市场对新分店的反应良好，令其收益较2020年上半年增加九倍。「亚参鸡饭」的盈利能力也更具竞争力，主要由于厨房所需人力较少及其更多元化的菜单选项。



作为集团的旗舰品牌，「太兴」在大众市场上口碑载道，继续成为稳定的收益来源。其大部分餐厅位于购物中心或人口密集的小区，因此，「太兴」品牌继续录得734.3百万港元（2020年上半年：692.6百万港元）的稳定收益，占集团于回顾期总收益的48.0%。



集团于上一财政年度将多个新品牌引进市场，并欣然注意到「稻埕饭店」、「饺子駅」及「点煲」于回顾期的表现良好。集团将继续培育及加强新品牌的发展，确保能充分发挥其潜力。



来自外卖自取及外送业务的收益占总收益约28%

在香港，随着防疫措施有效控制疫情，对餐饮业实施的部分限制亦得以于近月放宽。尽管回顾期的消费气氛有所改善，惟食肆堂食尚未恢复至正常水平，故集团继续致力推广外卖及外送服务的销售。因此，于2021年上半年有关业务的收益占餐厅营运总收益约28.0%，当中约九成来自外卖自取业务，有助抵销堂食收益的跌幅。此外，集团已进一步开发即食产品系列，以把握日益普遍的「在家用膳」趋势。



前景

凭借成功的多元品牌优势，集团在目前市况下可把握各种机遇，在物业租赁市场方面与业主协商争取具竞争力之优惠条款及位置，加强未来三年的租金成本控制。集团将继续以审慎及务实的态度稳步扩展其餐厅网络，并将重点集中于「敏华冰厅」等在中国内地及香港均有高回报、高增长的品牌。此外，随着「亚参鸡饭」获热烈市场反应，集团将加强拓展该品牌分店网络，并已计划在今年稍后时间将其引入中国内地市场。集团将继续根据市场趋势及顾客喜好，在香港及中国内地研发推出新品牌。



为支持未来业务急速增长，集团将进一步优化其于中国内地及香港之食品厂房的生产力，透过「源头采购、中央生产」，于产量、种类以及质量三大方向上提升，通过发挥自身优势，有效降低食物成本，并强化集团旗下多元品牌之竞争力。值得注意的是位于东莞之食品厂房在2021年上半年录得溢利并实现产能增长。



香港特区政府推出5,000港元消费券计划（「该计划」），首批消费券已于2021年8月1日发放。集团对公众反应感到振奋，并计划把握机会与多个电子支付平台以及香港的企业和商场合作，吸纳更广消费群。此外，集团会发挥多元品牌优势，推出与该计划有关的跨品牌联乘特别营销活动，增加对消费者的吸引力及品牌资源上的协同效应。鉴于太兴集团的定位为面向大众的多品牌休闲餐饮集团，因此有信心该计划有助提升集团下半年的销售表现。



由于在过去一年疫情持续及市场气氛欠佳，因此集团在分配营销活动的资源上一直采取保守态度，但随着香港疫情受控，集团将加强这方面的努力，以刺激其餐厅消费及再度活化其品牌形象。此计划的头炮是推出有关「茶木」品牌的营销活动，透过在线线下全方位跨平台宣传推广。而对于旗舰品牌的「太兴」及集团高速增长品牌「敏华冰厅」，集团亦会按策略性需要，在市场上推出一系列营销企划，进一步提升餐厅消费及增加营收。



有见数码化的全球趋势，集团将继续提升其系统数码化水平，在餐厅营运上将更趋自动化，进一步提升效率。此外，集团会创建集团首个综合流动应用程序，旨在加强及改善客户关系管理，透过大数据应用更有效灵活运用推广资源，纵向提升目标消费群惠顾频次，强化顾客忠诚度，横向则利用庞大客基于日后发展网上销售、外送平台、食品零售交叉销售。集团亦将投放更多资源提升信息技术系统，藉此支持集团餐厅网络扩展及促进长远可持续发展。



太兴集团主席兼执行董事陈永安先生表示：「鉴于疫情不断变化，我们相信市场复苏的速度及程度将大大取决于疫情在不久将来的消退状况。因此，我们将继续密切留意市场发展，并将采取积极及适当措施，及透过采取多元品牌策略促进业务持续扩展。凭借太兴稳固的业务基础及善用发展成熟的多元品牌策略，我们仍然有信心集团能够抵御当前逆境并在市况好转时再创高峰。」



有关太兴集团控股有限公司

太兴集团控股有限公司（「太兴集团」）为源自香港的多元品牌休闲餐饮餐厅集团。除旗舰品牌「太兴」外，集团透过自创、收购及授出特许权成功壮大品牌组合，当中包括「茶木」、「靠得住」、「敏华冰厅」、「锦丽」、「渔牧」、「饭规」、「夫妻沸片」、「琼芳冰厅」、「亚参鸡饭」、「稻埕饭店」、「点煲」及「饺子駅」。目前，太兴集团的餐厅网络共有超过220间餐厅，遍布香港、中国内地、澳门及台湾。













话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

