济丰包装公布2021年中期业绩



香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的瓦楞纸包装供应商国际济丰包装集团（「济丰包装」或「集团」；股份代号：1820）公布其截至2021年6月30日止六个月（「回顾期内」）未经审核之中期业绩。



回顾期内，瓦楞纸包装行业普遍受到原材料价格持续上涨的影响，尽管集团录得营业收入较同期相比增加约26.5%至人民币1,116.7百万元（2020年同期：约人民币882.8百万元），集团的净利润仍有所下降。毛利约人民币178.1百万元，同比增加约5.7%。综合毛利率约15.9%。董事会宣派中期股息每股0.08港元（2020年同期：无）。



新厂房建设

于2020年度，集团于山东建立新工厂（「山东厂房」），年产量约为78百万平方米的瓦楞纸板及瓦楞纸包装产品。其于2021年6月30日的使用率约为70%，预期使用率可望于全球COVID-19疫情退却时有所提升。



佛山市新工厂（「佛山厂房」）方面，于2021年6月30日仍在建设之中，鉴于已处于最后建设阶段，预期将于2021年9月竣工，并将于2021年第四季度开始生产。预计该项目投产后能进一步加强集团在华南地区的市场份额及发挥其协同效应。



济丰包装主席郑显俊先生表示：「2021上半年，集团继续面对全球经济低迷及COVID-19疫情及原材料上涨等不利因素，考虑到集团整体形势，我们将继续密切监察市场状况并采取适当措施应对不断变化的市场需求，并专注于通过建设新工厂以扩大工厂网络及提高市场份额，进一步巩固集团于中国瓦楞纸包装行业的市场地位。」



业务回顾

回顾期内，瓦楞纸包装产品及瓦楞纸板销售营业收入均录得增长。销售瓦楞纸包装产品所得营业收入约为人民币1012.7百万元，较同期增加约26%，约占集团回顾期内之营业收入总额的90.7%。销售瓦楞纸板所得营业收入约为人民币104.0百万元，较同期增加约31.9%，约占集团回顾期内之营业收入总额的9.3%。



瓦楞纸包装产品及瓦楞纸板销售业绩提升主要得益于现有厂房及新厂房贡献的销量增加，以及平均单价上涨。



未来发展

未来，集团将继续专注于通过在中国建设新工厂以扩大工厂网络，加强地域覆盖及市场渗透率，进一步巩固集团在中国瓦楞纸包装行业的市场地位。



除山东厂房及佛山厂房外，董事会于回顾期内已决定在安徽省滁州市建立另一所新工厂（「滁州厂房」），厂房估计每年能生产75百万平方米的瓦楞纸板及瓦楞纸包装产品。董事认为，滁州厂房投入使用后，将继续扩张华东工厂版图，使集团能以最短的生产交货时间迅速响应客户的要求及需求，而此对集团维持在瓦楞纸包装行业的竞争力尤为重要。



同时，作为中国第一家实现碳中和的制造业集团，集团正积极于工厂推行光伏发电，大力推动低碳排放运营，首阶段已先于浙江工厂及吴江工厂推行，节省电费之余并为环保出一分力，共同推动行业绿色、高品质的发展。



此外，集团还将继续透过升级生产设备以及为现有工厂采购新机器及设备，简化并提升其生产流程的自动化水平，用以改善生产效率，提高营业收入及盈利能力，为股东创造更大的价值。



关于国际济丰包装集团（股份代号︰1820）

始创于1994年, 国际济丰包装集团主要于中国从事制造及销售瓦楞纸包装产品及瓦楞纸板。集团于中国长江三角洲地区及渤海地区均位列第二大瓦楞纸包装产品制造商，以及于中国的瓦楞纸包装产品制造商中排名第七*。济丰包装在华北、东北、华东及华南地区运作十四间工厂（包括在建中的佛山工厂及计划中的滁州工厂）。基于与主要客户的稳定长期关系，集团发展了多元化的客户群，而大部分客户均为其各自行业中居领导地位的经营商。



*根据弗若斯特沙利文，就2017年营业收入而言

















话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

