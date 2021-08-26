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来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程2021年中期业绩录得纯利增长 加强创新及技术优势以达致可持续发展

香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：1977）为香港领先的机电工程服务供应商之一，于澳门、中国内地、美国及英国均有业务，公司今天宣布截至2021年6月30日止（「期内」或「2021年上半年」）中期业绩，在新冠疫情的严峻经营环境下仍录得纯利增长。



摘要

-- 公司拥有人应占溢利增加5.3 %至1.13亿港元

-- 手头未完成合约金额再创新高，达119亿港元，较去年同期增加10.2%

-- 现金状况稳健，现金结余为12.56亿港元

-- 维持高派息比率达50%



期内，集团的总收益为23.34亿港元，而于2020年同期，集团的总收益包括了当时为集团附属公司的Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）于2020年4月至2020年6月的贡献。若撇除TEI的收益，总收益则较2020年同期增加3.9%。毛利及毛利率分别为3.23亿港元及13.8%。公司拥有人应占溢利同比上升5.3%，达1.13亿港元。董事会建议派发中期股息每股4.02港仙，派息比率为50%。



凭借在核心业务上的强大基础，集团于2021年6月30日的手头未完成合约金额再创新高，达119亿港元，较去年同期增加10.2%。随着全球经济，尤其是本地经济显著复苏，集团积极参与招标，于期内合共提交了747份标书或报价，每份价值100万港元以上。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「于2021年上半年，我们仍然保持高度警惕，应对新冠疫情的影响，同时集团全体员工于各方面继续恪守『重承诺、慎履行、创成果』的座右铭。我相信集团能在此具挑战时刻仍取得成功的关键，在于我们一直重视长远发展，为集团的业务奠定稳健基础的同时，致力在创新及技术方面精益求精。集团于2021年上半年取得的优异成绩不但反映了同事努力耕耘的成果，更体现了管理团队能够洞悉市场形势。在挑战重重的营商环境下，集团依然报捷，包括电梯和自动扶梯业务进军欧洲市场、签订多项新合约并获委聘进行本地多个标志性工程项目，例如多个新近中标的启德发展项目。」



期内，屋宇装备工程业务的手头未完成合约为51.38亿港元。此项业务的主要溢利贡献包括为启德综合发展项目提供的综合暖通空调（「HVAC」）、电气、消防及屋宇管理系统方案，以及为不同地点之地铁设施提供HVAC系统维修保养服务，并由集团全天候客户服务中心提供支援。集团一直透过采用组装合成建筑法（「MiC」）、建筑讯息模拟（「BIM」）及机电装备合成法（「MiMEP」）系统等新技术积极参与公私营界别的智能创新项目。现时，集团50%以上的屋宇装备工程项目在协调及项目管理过程中均采用了BIM，此正是建筑方法迈进数码时代的重要里程。凭借创新技术及市场领导地位，集团获得湾仔及中环多个著名甲级写字楼项目，以及为知名客户提供安装及维修保养服务（包括香港铁路、数据中心以及公营机构的营运商，及香港机场大楼、公共房屋及公立医院的营运商等）。



环境工程业务的手头未完成合约较2020年同期大幅增长154.7%至52.68亿港元，主要由于配合政府于2020-21年度财政预算案中计划加强环保，带动环境基建项目数量增加所致。期内，集团赢得政府部门供水与排水服务的机电工程合约，涵盖维修以至承包工程。凭借专有技术及卓越往绩，集团积极探索更多海外业务发展的机遇，包括参与香港及中国内地以外的工程招标活动。此外，集团亦加大于增值项目的投资，发展数码分身（Digital Twin）技术以优化指定滤水厂和废水处理厂的化学品使用及营运效率。



期内，资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）业务的手头未完成合约增加5.5%至9.37亿港元。集团继续善用绿色及智能屋宇解决方案推动「智慧城市」及「智慧经济」的发展。因此，集团推出一系列ICBT应用，当中包括内部研发的云端人工智能能源管理平台及新开发的智能「物联网」（IoT）应用，如智能洗手间、重新校验（RCx）、室内环境质素（IEQ）监察、室内定位及影像分析，带动集团取得更多订单。当中包括为配合「智慧出行」而设的首个自动导向车的智能泊车系统（AGV）项目，已于今年初完成，将有助进一步把握业务机遇。



升降机及自动梯业务的手头未完成合约为5.26亿港元。集团内部开发了一项技术，能够利用物联网和大数据分析技术对升降机及自动梯进行预测性保养，及机电系统的故障诊断，协助集团维持优质服务及确保安全。作为一个全球升降机、自动梯及自动行人道品牌，服务亚洲、美洲及欧洲等地客户。凭借集团的高端技术，其中环至半山自动扶梯系统优化项目更赢得《Elevator World》颁发的「2021年度项目」当中的「自动梯－优化工程」组别第一名，亦是获奖名单中唯一的亚洲公司。集团亦于期内在新颁布的升降机及自动梯条例下赢得香港首个「拼图式」泊车系统、来自政府楼宇自动梯的维修保养合约及启德公共综合大楼的自动泊车系统项目。此外，集团将投资人民币6,000万元扩建南京工厂设施，提高升降机及自动梯的产能，以满足未来的需求和业务增长的需要。



尽管受新冠疫情持续及中美贸易紧张局势等地缘政治不确定因素影响，但集团对建筑行业的前景依然保持乐观，皆因香港政府承诺支持基础设施项目投资，包括计划在未来十年内加大每年的基本工程支出，以供应430,000个房屋单位，并增拨2,000亿港元用于十年医院发展规划。此外，凭借于发展及采用创新建筑技术的专业知识，集团已准备就绪，把握技术升级或更换现有屋宇系统日益增加的需求，以及政府「智慧城市」计划所带来的庞大机遇。



潘乐陶博士总结：「作为业内的领先企业，我们一直带领在协调及项目管理工作中运用创新建筑技术，旨在推动建筑行业的数码转型。展望未来，我们将继续运用本地专业知识，拓展集团核心业务以外其他相关的发展及覆盖，以达致可持续增长并为股东创造长远价值。」



有关2021年中期业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/interim/2021/intc.pdf



关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯。



本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立电梯和自动扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。







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