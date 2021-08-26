Thursday, 26 August 2021, 18:52 HKT/SGT Share:

来源 Huijing Holdings Company Limited 汇景控股2021年中期业绩合约销售额增长强劲 升幅逾162% 坚持「一主一核两翼」业务格局

继续构建「产、城、人」融合的高质量发展之路

香港, 2021年8月26日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司（「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968）今天公布截至2021年6月30日止的中期业绩。



合约销售增长强劲 业绩稳步提升



截至2021年6月30日止六个月（「期内」），集团凭借的「一主一核两翼」战略布局、优质的物业组合及专业的服务，业绩得以在逆境之下实现有质量增长，录得合约销售约人民币6,411.0百万元，同比增长约162.0%，期内推售的项目其中主要包括九里湾花园、平湖幸福里、雁湖生态文旅小镇、汇景发展环球中心等。期内，集团录得纯利约为人民币453.4万元，同比增长48.2%；纯利率为14.7%。



期内，集团收益同比增长35.8%至约人民币3,092.7百万元，已交付建筑面积约399,443平方米，较上年增长67.2%，其中主要交付项目包括九里湾花园、雁湖生态文旅小镇、合肥汇景城巿中心。



不断丰富土地储备 积极推进城市更新



集团于期内继续围绕「立足大湾区，深耕东莞，布局华南，华中及华东地区」的使命，把握趋势，重视城市发展潜力，进而不断增加土地储备及提升城市发展潜力。截至2021年6月30日，集团拥有3,578,982平方米土地储备，分布于12个城市，26个项目及5块土地。期内，集团新增的土地储备总建筑面积达约58.2万平方米，分布于5个项目。



城市更新项目方面进展良好，期内新增1个城市更新项目完成供地目标，即沙田稔州片区项目，占地面积约77,321平方米；樟木头宝山项目及虎门新湾项目进展顺利，预计年内将完成供地目标。



与此同时，新增1个前期服务商，即东莞洪梅洪屋涡片区项目，占地面积约485,300平方米。至此，集团已取得8个项目的前期服务商资格，占地面积约204万平方米。另有12个项目正在推进获取前期服务商，涉及更新单元用地面积约280万平方米。集团会继续把握城市发展机遇，收购具有战略性区位优势的土地，并深化城市更新项目布局，致力成为大湾区城市更新领域中领先的发展商。



维持稳健财务管理 持续改善资本架构



集团的财务稳健，回顾期内总资产达人民币162.7亿元，净负债率为14.0%。评级机构联合评级授予集团「B+」评级，评级展望正面。未来，集团将通过经营活动所得现金、银行融资以及上市的所得款项净额来进一步改善资本债务结构，降低融资成本。集团亦将持续加强现金流管理，加快回款，提高资金周转率。



未来发展：紧抓机遇，深耕湾区，产城融合，产品提质



随着新冠疫情的影响逐渐减退，中国经济发展稳步提升。集团亦采取更加积极的销售策略，确立自身的战略定位，促进产业经济升级。集团将继续以「住宅开发为主营业务，以城市更新为核心、文旅康养和科创产业为双翼」的「一主一核两翼」业务格局，利用自身优势及雄厚资源以确保拥有充足且优质的土地储备，并通过联动上下游产业链条，为城市带来人居和产业的综合焕新，为客户提供更全面更多元化的「新生产」和「新生活」美好方式。未来，集团将继续提升集团综合竞争力，致力带来持续的回报回馈股东。







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