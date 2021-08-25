江西应用科技学院获省个体私营经济协会党组织表彰

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香港, 2021年8月25日 - (亚太商讯) - 近日，江西省个体私营经济协会公布了《关于通报表彰全省个私协系统先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者的决定》。经江西应用科技学院党委推荐和江西省个体私营经济协会评审，学校董事长黄玉林、马克思主义学院院长于冰雁、教育与体育学院院长罗明丽、就业指导与服务中心主任李家刚、保卫处处长宋春雷获评“全省个私协系统优秀共产党员”荣誉称号；学校党委宣传部部长何文学、党综办科长王竞雯获评“全省个私协系统优秀党务工作者”荣誉称号；国际商务学院学生党支部、软件与区块链学院学生党支部获评“全省个私协系统先进党组织基层党支部”荣誉称号。
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