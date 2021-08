嘉华国际公布2021年中期业绩 未入账应占合约销售总额达174亿港元

香港, 2021年8月24日 - (亚太商讯) - 嘉华国际集团有限公司(简称「嘉华国际」或「集团」)(股份代号:00173)今天公布其截至2021年6月30日止六个月之未经审核中期业绩。



嘉华国际在灵活稳健发展的策略下,于回顾期内适时推售优质项目,录得满意销情。截至2021年6月30日止半年度,集团应占合约销售额约96亿港元;于2021年6月底,待入账应占合约销售总额约174亿港元,预期于2021下半年及2022年内入账,为未来盈利奠定坚实基础。集团回顾期内应占营业额约32亿港元,主要入账项目包括香港嘉熙、上海嘉御庭三期及嘉涛湾、江门嘉华新都汇,以及两个位于嘉兴和昆山的合作项目等。股东应占溢利则录得约7.8亿港元。核心盈利录得约4.9亿港元,较去年同期下跌,主要由于期内可入账合约销售较去年同期少。董事会经考虑有待入账的合约销售额及各项目的建设进度,继续对公司稳步发展充满信心,决定派发中期股息每股7港仙,持续为股东带来稳定回报。



嘉华国际主席吕志和博士表示:「2021上半年随着各国的新冠疫苗接种计划陆续展开,环球经济逐渐步入复苏阶段,香港经济亦有改善。嘉华国际凭借『品精质优』的品牌优势,于回顾期内在香港及内地以稳健精准的策略推售优质项目,销售成绩理想。」



项目销情理想 香港方面,位于启德的嘉峯汇于回顾期内销售表现理想,售出逾300伙。截至2021年6月底,整个项目已售出超过960个单位,占单位总数逾95%,累计合约销售金额约109亿港元。嘉峯汇已于5月取得入住许可证,集团现正为项目申请满意纸。已售单位将于取得满意纸后随即展开交付工作。大埔白石角嘉熙截至2021年6月底已累售出逾1,000伙,占单位总数超过93%。另外,西南九龙的临海项目维港汇第一期及第三期自今年3月起推售。



长三角方面,位于上海浦东新区的嘉泷汇于今年5月推出市场,获买家热烈追捧,所有单位于开售当天全数被认购,销售金额约24亿元人民币。珠三角方面,东莞嘉誉湾自去年11月起,先后推出六幢住宅共560个单位,截至今年6月底已累售约450个单位,占已推售单位的八成,另有一成已推单位已获认购,并正陆续安排签约,整体销情令人满意。广州花都区的嘉云汇一期「云廷」及江门的合资项目紫薇公馆已于期内推出市场软销,并将视乎市况加推。



发展项目陆续推出

香港:九龙嘉林边道项目、西南九龙维港汇第二期、元朗屯马线锦上路站项目、将军澳日出康城第11期项目及启德第4A区1号项目

位于九龙传统豪宅地段的嘉林边道项目,提供五个庭院洋房单位,每个单位面积逾4,000平方呎,预计快将以现楼形式推出。于今年8月初,西南九龙的维港汇第二期推出首批单位进行招标。此外,今年底至明年初将有多个合资项目登场,包括元朗屯马线锦上路站项目、将军澳日出康城第11期项目及启德第4A区1号项目。



国内:苏州嘉致峰、南京江宁区项目及上海浦东新区潍坊新村街道项目

长三角方面,苏州相城区嘉致峰于今年7月首批单位发售,销情满意。而位于南京江宁区G89号地块项目和上海浦东新区的潍坊新村街道项目的建筑进度理想,预计于今年底至明年初落成,正部署推出市场发售。



集团会密切留意市场变化,继续推售其他已开盘项目,包括香港的嘉峯汇及嘉熙、上海嘉涛湾、广州的嘉云汇、东莞的嘉誉湾、江门的嘉华新都汇等。此外,集团各项目正按计划发展,将适时推售。



审慎积极物色优质土地

凭着财务状况坚稳之优势,嘉华国际以独资及合资等各种灵活的策略,于香港及内地补充优质地块。集团于今年四月以合资方式成功参与一个位于上海虹口区四平路的商住项目,总楼面面积约4.7万平方米,毗邻地铁站,预计项目可于今年底至明年初推出市场。



集团现时在香港及内地的土地储备大约有175万平方米的应占总楼面面积,可作发展之用。集团会继续为业务的持续发展积极地寻找新的投资机会,并适当地控制土地成本。



投资性物业组合多元化

嘉华国际拥有多元化的投资性物业组合,包括有甲级写字楼、酒店及服务式公寓和特色商铺。截至今年6月底,集团的投资物业组合应占总楼面面积达27万平方米。回顾期内,租金(包括酒店)收入约3.6亿港元,按年上升22%,已超越疫情爆发前水平。



写字楼方面,上海嘉华中心于期内的出租率逾95%。上海静安区新投入市场之盈凯文创广场的租赁反应良好。集团于今年3月与一家世界知名的生物制药公司签订租约后,该物业约2.1万平方米楼面面积已全数租出,已开始提供租金收入。另外,上海武夷路城市更新项目预计于 2022 年落成后推出招租。香港特色零售餐饮物业J SENSES于今年6月底的出租率达100%。酒店及服务式公寓方面,上海尚臻静安及徐汇服务式公寓的出租率维持于高水平,平均达90%。广州花都皇冠假日酒店于回顾期内的入住率亦录得温和增长。



财政稳健支持业务稳步发展

于回顾期内,嘉华国际的财务状况维持稳健。于 2021年 6 月 30 日,集团净负债比率下降至33%。现金及银行存款约60亿港元,未提取银行贷款额度约136亿港元。集团备有充裕资金把握投资机遇,为未来业务提供坚实的发展动力。



吕博士总结:「展望下半年,国内外形势仍错综复杂,经济复苏的道路及营商环境继续充满挑战。嘉华国际对本地及内地物业市场的长远发展保持审慎乐观。集团会继续用心发展业务,适时把握各种发展机遇,实现集团业务长期稳健增长的愿景。寄望本港的疫苗接种率可以尽快提高,有望进一步放宽社交距离措施、刺激本地经济以及重新开放跨境活动,让社会各界回复正常生活。」



关于嘉华国际集团有限公司(股份代号:00173)

嘉华国际集团有限公司于1987年在香港上市,是嘉华集团旗下之房地产业务旗舰。作为大型综合房地产发展商及投资者,嘉华国际以香港、长三角及珠三角地区为策略据点,开发房地产发展涵盖大型住宅小区、综合城市发展项目,其中包括优质住宅、甲级写字楼、酒店及服务式公寓,以及特色商铺。旗下的嘉英物业以先进的管理理念和国际高端精品酒店的营运模式,为主流及高端住宅、商业设施、写字楼和房地产综合体提供专业及优质的管理服务。嘉华国际凭其敏锐的市场触觉、灵活进取的发展策略以及雄厚的财政实力,在中国主要城市拥有优质土地储备,为未来发展奠下稳固基础。



嘉华国际为恒生综合中型股指数成份股、恒生可持续发展企业基准指数成份股、MSCI明晟香港小型股指数成份股及恒生沪深港通大湾区综合指数成份股,亦为「沪港通」及「深港通」计划内合资格交易股票。截至2021年6月30日,嘉华国际持有银河娱乐集团有限公司(股份代号:00027)约3.73%权益。



网址:http://www.kwih.com



