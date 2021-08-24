百盛公布集团截至二零二一年六月三十日止之中期业绩



香港, 2021年8月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的时尚生活概念连锁零售商百盛商业集团有限公司（「百盛」或「公司」，联同其附属公司统称为「本集团」；港交所股份代号：3368.HK），于今天公布其截至二零二一年六月三十日止（「回顾期内」）之中期业绩。



于回顾期内，随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗的引入及经济复苏措施的实施，全球市场正在逐步复苏。特别是中国，随着COVID-19疫情渐趋稳定，其经济已大幅反弹。本集团录得销售所得款项总额 （「销售所得款项总额」）人民币6,253.7百万元 （含增值税），较二零二零年同期上升27.7%。销售所得款项总额的上升主要归因于同店销售的上升。同店销售（「同店销售」）于回顾期内上升25.9%，乃由于COVID-19疫情的影响减少。于回顾期内，本集团录得经营利润为人民币247.4百万元，较去年同期上升154.5%。



积极拓展百盛版图



一直以来，面对零售市场的不断变化以及日益激烈的市场竞争，百盛着重以灵活、 多元化的市场布局策略，积极拓展零售业务版图。本集团相信，凭着「一市多店」以及市场定位差异化的策略，以及对百盛百货店的布局的有效规划，百盛各店能够覆盖到更多不同消费层次、不同消费习惯的顾客，有助本集团赢得更多市场份额。



本集团在山西省大同市的第二家百货店已在二零二一年一月正式投入服务，该店以「百货店暨商场综合体」的方式营运，有效地使物业的零售组合更多元化。



于回顾期内，苏州长发商厦升级改造项目正按原定计划在进行，该项目预计于二零二一年第四季以「百盛长发汇」的全新面貌亮相，将有助于融合领先的时尚生活零售概念以及苏式生活体验，以满足不同消费群体的需求。是次与知名品牌津津长发集团携手合作，标志着本集团进军苏州市核心市场，把握苏州市场的强大需求。本集团相信，这种新的时尚生活方式零售概念将满足周边居民、年轻人和游客对购物、休闲、娱乐和健康的需求。



本集团与梧州市三祺投资有限公司合作的另一项目「梧州三祺百盛」进度良好，计划于二零二一年第四季投入服务。梧州三祺百盛将会作为本集团在广西壮族自治区的第四家门店，成为集办公、居住、酒店、住宿、零售、娱乐于一体的新文化地标。梧州三祺百盛的筹划符合本集团在该区域发展战略。



二零二一年七月十一日，本集团透过间接全资子公司江西百盛购物中心管理有限公司与宜春宏林酒店有限公司签订租赁协议，拟在江西省宜春市开设新店。本集团认为，该项目对本集团在江西省业务的发展起着重要作用，预计在二零二二年开业，将成为本集团在江西省的第三家门店。



增强业务组合 推动多元化



作为中国领先的时尚生活零售概念倡导者之一，百盛一直致力透过多样化的商品组合及不断提升的消费体验，打造良好的口碑，持续吸引新旧顾客。回顾期内，本集团策略性地扩充商品种类，以多元化的优质产品满足更多顾客的消费需求。



美妆业务方面，本集团正密切关注市场的发展趋势，以及对前景利好的美妆版块实施针对性的发展战略，例如与多家知名美妆品牌合作推出独家产品等，配合定制化的服务体验，希望籍此吸引更多年轻消费者。其中，百盛的自营化妆品牌Parkson Beauty与Play Up在采取差异化的产品策略后，成功吸引了众多年轻人的关注和喜爱。本集团将继续通过不同的巿场推广活动，提升其品牌形象及声誉，深化其年轻时尚的品牌形象，探索更多门店的可能性。



于二零二一年六月二十八日，本集团与温州万印签署协议，于浙江省温州市开设百盛新美妆店，目标于二零二二年开业。预计该店的开业将有助于集团进一步发展其在该板块的业务。



北京的复兴门百盛店北楼改造项目预计将于二零二一年下半年完成。复与门北楼位于北京金融街，本集团相信，复与门北楼能吸取该地区的无限商机，为本集团带来稳定的租金收入。



以「O2O新零售策略」 加强多渠道服务



随着互联网技术的演变和COVID-19疫情的影响，线下消费模式受到显著影响。零售业已采纳进入在线线下结合的商业模式。作为中国领先的时尚生活方式零售商，本集团大力推进「O2O新零售战略」，完善新的销售模式，以把握在线零售的增长前景。为此，本集团已通过百盛官方微信公众号及手机购物小程序等在线渠道，推出多项刺激消费措施，以促进线下零售业务的增长。同时，本集团把握机会邀请顾客光临百盛门店，提升购物体验。



百盛商业集团管理层表示：「随着美国新拜登政府上台，中美关系仍存在很多不确定性。此外，尽管针对 COVID-19 的疫苗已经推出市场，但随着变异病毒的爆发，疫情未能结束。受所有相关因素影响，我们预期未来一年全球宏观经济环境仍然不稳定。而对于中国来说，随着COVID-19 局势渐趋稳定，本地零售市场正逐渐复苏，居民在无法出国旅行的情况下，亦愿意在本地消费。有鉴于此，我们对下半年中国整体零售市场前景保持乐观。



展望未来，我们将积极审视市场趋势和客户需求，拓展百盛零售店的产品种类，为客户提供更加多元化的优质产品系列，充分把握市场复苏带来的机遇。本集团亦将投入更多精力及资源于在线广告，以提升线下零售额。为此，我们将继续大力实施「O2O新零售战略」，通过抖音、微信、小程序、定制化客户端等社交媒体平台，整合在线线下零售体验，把握零售行业变化和不断增长的市场需求，并通过优质的产品和服务扩大市场份额。



面对宏观经济的不稳定性，我们正积极物色不同业务伙伴以开拓新商机，以多元化业务组合及巩固百盛作为中国领先生活方式零售商的地位。」



关于百盛商业集团有限公司

百盛商业集团有限公司（「百盛」）为一家中国国内领导时尚生活概念的连锁零售商。截至二零二一年六月三十日，本集团在中国28个城市运营管理41家百盛门店（包括概念店「Parkson Beauty」）、1家金狮广场、2家百盛优客城市广场、超市、服饰及餐饮门店。



百盛在中国拥有超过二十年零售经验，相当了解市场发展及顾客需求。为迎合年轻及不断增长的中至中高等收入富裕顾客的需求，百盛汇聚购物、餐饮及娱乐等元素，并综合线上线下渠道，提供时尚生活概念的零售体验。







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