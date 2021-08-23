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来源 Quantum Solutions Co.,Ltd. Quantum Solutions宣布与FOMM股份有限公司成立合资公司

香港, 2021年8月23日 - (亚太商讯) - 于2021年7月12日發布的《与FOMM股份有限公司的资本・业务合作的通知》中，Quantum Solutions Co.,Ltd.（以下简称「集团」）已宣布与FOMM股份有限公司（以下简称「FOMM公司」）签订了相关的资本和业务合作（以下简称「本资本和业务合作 」）。此外，集团于今天宣布已决定与FOMM公司签订合资协议及成立合资公司。



1. 成立合资公司的目的



在本资本和业务合作中，集团已预定向FOMM公司出资，但经过与FOMM公司的协商后，为了能在中国建立与电动汽车（以下简称「EV」）生产体制及销售体制的整备，集团与FOMM公司之间达成合意，于香港设立合资公司（商号：Quantum FOMM Limited，以下简称「新公司」），并决定以新公司为主轴，在中国进行EV生产体制及销售体制的构筑和整备。集团的全资子公司Asia TeleTech Investment Limited（以下简称「ATT」）将直接投资新公司，而FOMM公司将从FOMM公司本身进行投资。



2. 本资本和业务合作的目的及战略等



(1) 短期计划（12个月）

将FOMM公司目前生产的既存「FOMM ONE车型」进行细微修改后，将尽快于中国建立大规模生产。届时，集团将充分利用中国高效的生产链，尽可能降低其生产成本。



随着成本和价格大幅降低，预计现有市场的销售额将会大幅增加。透过此战略，集团预计FOMM公司和新公司的销售额会在相对较短的时间内（在12个月的目标期间）迅速增加。



(2) 中期计划（12至24个月）

为了推出更优质、利用互联网进行人车互动的新型EV，集团将首先于中国市场推出，主要针对中国人口众多的小城市及农村向镇。



所谓「人与车的互动」是指如同人与人之间的互动，透过语言、动作（如手势）和视线等，同时以相互组合的方式来与车进行互动。车主可以根据状况和背景直观地选择理想的操作模式，而车辆可以确切的检测车主的声音、手势和视线的方向等，并通过分析各种组合，自动确定其含义。



作为日本独立的小型EV品牌，FOMM公司将主要针对拥有9亿人口的中国小型都市及乡镇的市场为其主要目标。FOMM公司生产的小型EV（即为新型的EV）适合人口较多的中国农村小镇地区的都市。因为这些地区人口众多但道路狭窄，一般的汽车通行困难，不易使用，所以估计小型EV于这些地区将会有极大的需求。



3. 合资公司的概要



(1)名称：Quantum FOMM Limited

(2)地址：香港湾仔告士打道108号光大中心7楼701-2室

(3)代表者的姓名和职称：Director TUNG, CHUN FAI

(4)事业内容：电动汽车的制造

(5)资本金：港币30,000元（422千日元）

(6)设立年月日：2021年8月5日

(7)决算期：2月

(8)纯资产：港币30,000元（422千日元）

(9)总资产：港币30,000元（422千日元）

(10)出资比率：ATT（集团100%子公司）：66.7%、FOMM社：33.3%



4. 合资公司的业绩预测



新公司今后将在中国大陆（预定于上海）设立子公司，进行EV生产体制及销售体制的构筑和整备。关于业绩的预测，现正在进行详细调查，一旦有了进展，将实时披露。



5. 业务合作方的概要

(1)名称：FOMM股份有限公司

(2)所在地：神奈川県川崎市幸区新川崎7番7号

(3)代表者的姓名和职称：代表取締役 鶴巻 日出夫

(4)事业内容：小型EV的企划・开发・制造及销售

(5)资本金：3,505百万日元

(6)設立年月日：2013年2月4日

(7)大股东及其持股比率：Banpu Next Co., Ltd.（21.5%）

(8)上市公司与该公司间的关系：

资本上关系 没有符合事项

人际上关系 没有符合事项

業務上關係 没有符合事项

对相关当事人的相应情况 没有符合事项

(9)该公司于最近3年期间的合并经营绩效与合并财务状态根据对方的要求不作披露。



6. ATT的概要



(1)名称：亚洲通信科技投资有限公司（Asia TeleTech Investment Limited）

(2)地址：香港湾仔太和街4-8号泰和大厦10楼B室

(3) 代表者的姓名和职称：Director TUNG, CHUN FAI

(4)事业内容：结合5G技术与AI技术相关事业

(5)资本金：港币4,000,000元（56,744千日元）

(6)設立年月日：2018 年1月 22 日

(7)大股东及其持股比率：FASTEPS SINGAPORE PTE LTD（集团100%子公司）100%

(8)上市公司与该公司间的关系：

资本上关系 FASTEPS SINGAPORE PTE LTD（集团100%子公司）100%

人际上关系 TUNG, CHUN FAI兼任董事

业务上关系 有305百万日元的金钱债权，另外，作为业务委托费支付9百万日元

对相关当事人的相应情况 该公司为集团的一个关系方。为集团100%子公司（间接所有）

(9)该公司于最近3年间的合并经营绩效与合并财务状态

决算期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期

合并净资产 133百万日元 172百万日元 153百万日元

合并总资产 34百万日元 36百万日元 353百万日元

1股相当合并纯资产 - 日元 - 日元 - 日元

合并销售额 0百万日元 5百万日元 22百万日元

合并营业损失 188百万日元 40百万日元 30百万日元

合并经常损失 188百万日元 42百万日元 27百万日元

归属于母公司股东的本期净损失 189百万日元 42百万日元 40百万日元



7. 日程



(1) 合资协议签署日 2021年8月23日

(2) 新公司设立日 2021年8月5日#

(3) 业务开始日 2021年10月1日(予定)

# 预计先以ATT的100%股份比例成立新公司，签订合资協議后，由FOMM公司向新公司出资，成为合资公司。



8. 今后的预定



目前正在评估此事向对业绩的影响。若在详细评估后有需要披露的信息，我们将会尽快公布。



【Quantum Solutions Co.,Ltd.公司概况】

公司名称：Quantum Solutions Co.,Ltd.（东京证券交易所第二部 代码：2338）

地址：东京都千代田区九段北1-10-9

代表者：董事长 邵 赟

资本金：2,559百万円

业务内容：内容开发和分销 软件合同开发

公司网址：https://www.quantum-s.co.jp/



新闻垂询：

Quantum Solutions Co.,Ltd.

Sylvia Chan

电邮: info@quantum-s.co.jp







话题 Press release summary



部门 金融, 能源 , 业务, 替代能源, EVs, Transportation

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