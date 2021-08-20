Friday, 20 August 2021, 17:58 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2021 最佳实践奖 (Best Practices Award)

香港, 2021年8月20日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称「中信国际电讯CPC」）欣然宣布，公司荣获Frost & Sullivan颁发 「2021最佳实践奖 - 大中华区持续数码创新奖」奖项(“2021 Best Practices Award”–“ Digital Innovation Award in Greater China”)。是次获奖是对公司的一个肯定，表扬其在创新能力、实施能力、增长战略和对行业的总体贡献等方面取得的卓越成就。





对于中信国际电讯 CPC是次获得殊荣， Frost ＆ Sullivan 分析师指出：「全球科技发展快速推动了各行各业数字化、信息化和智能化，与此同时，突如其来的疫情刺激了企业数字化转型跨越式前进。在这样的背景下，中信国际电讯CPC持续强化自身ICT服务能力，构建更具前瞻性的ICT-MiiND策略，为客户打造更加智能化的IT服务管理平台。中信国际电讯CPC秉承创新不断的核心理念，正在成为企业数字化转型的重要赋能者。」



事实上，在这大数据时代，企业面对资讯和数据的爆炸式增长，对数据管理和基础设施需要多方面的服务支持。资讯与通讯科技（ICT）因此成为解决企业业务需求的重要方案，并成为推动数码经济发展的重要动力。要确保数字化过程顺利，企业对选择ICT提供商的标准亦进一步提高，网络规模、产品多样化，以及专业服务被视为应对企业复杂化的业务和增长需求的重要因素。



20年创新不断，赋能企业数字化转型



中信国际电讯CPC行政总裁李炳智先生说：「能够在今年获得这个大奖，对成立刚好20周年的中信国际电讯CPC来说别具意义。是次获奖是对我们一直追求创新及優良服务的一个肯定。诚如我们的座右铭『创新‧不断』，我们定必信守承诺，在未来更多个20年，继续为客户提供优质的解决方案。」



成立于2001年，中信国际电讯CPC一直在市场上处于备受认可的地位，利用颠覆性的先进技术，为企业客户提供崭新且多元化的解决方案，赋能企业数字化转型。作为「服务在地‧连接全球」的ICT方案提供商，中信国际电讯CPC拥有强大的基础设施部署能力，服务覆盖 160 个国家及地区，所提供的ICT方案十分全面并能够互相融合，这些丰富的资源为支持企业业务拓展和数字化转型奠定了良好的基础。



凭借多年的ICT实践经验、丰富的行业知识，加上智能分析和演算能力，中信国际电讯CPC进一步打造了未来发展的框架。这个名为 「ICT-MiiND」的策略糅合了「创新 (Innovation)」及「智能 (Intelligent)」原素，将大数据、人工智能、增强现实、物联网、区块链等创新技术与多年的行业经验和专注的科研能力串联，通过智慧学习和基础设施资源，构建出不同于一般AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations，智能运维）的创新智能模块，配以客制化、定制化的行业服务场景，为客户创造更具智慧的IT服务管理平台。



ICT-MiiND创造了崭新的服务能力，一系列的创新方案已投入服务，而更多的可能性亦蓄势待发，为企业带来不一样的数字化转型体验。



关于Frost & Sullivan最佳实践奖:



Frost & Sullivan的最佳实践奖旨在于不同区域和全球市场中挑选表现出众的公司，表彰他们在杰出领导力、创新技术、客户服务及产品开发策略上的突出表现。



而最佳实践奖 – 创新奖则是对企业在创新能力、实施能力、增长战略和对行业的总体贡献等方面取得的卓越表现以及杰出成绩的认可。Frost & Sullivan团队通过深度访谈、行业分析、二手调研等方法，向独立评审团提名了一批具有竞争力的优秀企业，经过严格的评审，决定将「2021年度大中华区持续数码创新奖」授予中信国际电讯(信息技术)有限公司。



有关中信国际电讯CPC更多的认证及奖项资讯，请浏览：

https://www.citictel-cpc.com/CN/HK/Pages/about-us-accreditation



中信国际电讯CPC简介



中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志通过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、增强现实、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户通过数字化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、18个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相关ICT服务认证的供应商之一，公司通过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，为企业提供专业的在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务提供商。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



传媒查询：



Rowena Leung

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：rowena.leung@citictel-cpc.com











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