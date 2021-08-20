中国电力2021中期取得优异业绩

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|权益持有人应占净利润上升17% 清洁能源合并装机占比超过47%
新战略 新定位 新跑道
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香港, 2021年8月20日 - (亚太商讯) - 中国电力国际发展有限公司(股份代号： 2380) 公布截至2021年6月30日止六个月之未经审核中期业绩。
回顾期内，中国电力取得了良好的业绩，收入达165.4亿人民币，发电量较去年同期增长23.7%至51,530,643兆瓦时，售电量增长23.7%至49,441,462兆瓦时，公司权益持有人应占利润同比上升17%至13.7亿人民币。
8月20日，中国电力召开投资者业绩发布会，公司董事局主席贺徙表示：「上半年，公司在经营、发展、改革、创新等方面，均取得了良好的成绩。一是经营业绩逆势上涨，清洁能源盈利贡献持续提升；二是清洁能源转型全面提速，清洁能源合并装机超过47%，较去年底提升3.1个百分点；三是绿色能源产业抢先布局，进军绿电交通、储能等领域；四是改革创新和风险管控双向发力，激发公司活力、加大创新力度，同步做好经营风险防控。」
面对当前电力行业前所未有的变革，贺徙指出：公司「将以『坐不住、等不起、加速跑』的战略决心和精神状态，在下半年重点做好以下几个方面的工作：
第一，构建中国电力新战略。公司将以低碳赋能为核心理念，择机发布新战略，新战略将主要包含中长期的战略目标和实施『碳达峰』和『碳中和』的路线图，以及环境保护、社会责任和公司治理（ESG）三个方面。第二，重塑资本市场新定位。计划在2021年底实现清洁能源装机达到50%以上，重塑公司在资本市场新定位。第三，开辟绿色产业新跑道。加快布局绿电替代、储能等领域，抢占新兴产业发展先机和制高点。第四，在高质量发展基础上实现业绩新平衡。加快发展，提升清洁能源装机、收入占比；挖潜增效，发挥传统能源的现金流支持作用。第五，在全面深化改革基础上打造新机制。充分利用『双百企业』优势，抓住改革契机，优化各项激励，将市值纳入管理层任期考核目标。」
展望未来，贺徙充满希望：「中国电力目前正处在启航新征程的关键时刻，新的路线图已在绘就，新的机制已在构建，新的产业已在布局，在不久的将来，大家就会看到我们的转型布局一项一项开花结果，一定会给各位股东上交一份满意乃至超出期望的答卷！」
话题 Press release summary
部门 能源
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