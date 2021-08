中国电力2021中期取得优异业绩

香港, 2021年8月20日 - (亚太商讯) - 中国电力国际发展有限公司(股份代号: 2380) 公布截至2021年6月30日止六个月之未经审核中期业绩。



回顾期内,中国电力取得了良好的业绩,收入达165.4亿人民币,发电量较去年同期增长23.7%至51,530,643兆瓦时,售电量增长23.7%至49,441,462兆瓦时,公司权益持有人应占利润同比上升17%至13.7亿人民币。



8月20日,中国电力召开投资者业绩发布会,公司董事局主席贺徙表示:「上半年,公司在经营、发展、改革、创新等方面,均取得了良好的成绩。一是经营业绩逆势上涨,清洁能源盈利贡献持续提升;二是清洁能源转型全面提速,清洁能源合并装机超过47%,较去年底提升3.1个百分点;三是绿色能源产业抢先布局,进军绿电交通、储能等领域;四是改革创新和风险管控双向发力,激发公司活力、加大创新力度,同步做好经营风险防控。」



面对当前电力行业前所未有的变革,贺徙指出:公司「将以『坐不住、等不起、加速跑』的战略决心和精神状态,在下半年重点做好以下几个方面的工作:



第一,构建中国电力新战略。公司将以低碳赋能为核心理念,择机发布新战略,新战略将主要包含中长期的战略目标和实施『碳达峰』和『碳中和』的路线图,以及环境保护、社会责任和公司治理(ESG)三个方面。第二,重塑资本市场新定位。计划在2021年底实现清洁能源装机达到50%以上,重塑公司在资本市场新定位。第三,开辟绿色产业新跑道。加快布局绿电替代、储能等领域,抢占新兴产业发展先机和制高点。第四,在高质量发展基础上实现业绩新平衡。加快发展,提升清洁能源装机、收入占比;挖潜增效,发挥传统能源的现金流支持作用。第五,在全面深化改革基础上打造新机制。充分利用『双百企业』优势,抓住改革契机,优化各项激励,将市值纳入管理层任期考核目标。」



展望未来,贺徙充满希望:「中国电力目前正处在启航新征程的关键时刻,新的路线图已在绘就,新的机制已在构建,新的产业已在布局,在不久的将来,大家就会看到我们的转型布局一项一项开花结果,一定会给各位股东上交一份满意乃至超出期望的答卷!」





话题 Press release summary



部门 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network