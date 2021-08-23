MOTUL 全新 300V 於勒芒 24 小时耐力赛中首度亮相



中国北京, 2021年8月23日 - (亚太商讯) - 从赛车到高性能汽车领域，Motul 300V於过去 50 年一直是成功的代名词。Motul 对优质机油的无限追求成就了产品的诞生。今天，Motul 为此旗舰产品推出最新的改良版本，以全新配方再次突破表现极限。全新 Motul 300V 於全球最具标志性的赛车赛事——勒芒 24 小时耐力赛中首度亮相。 Motul 300V 於 1971 年推出，为协助赛车车队达到赛车运动的终极目标而设∶实现引擎的最高性能和可靠性。Motul在推出 300V 时已取得了 300 场比赛胜利，其取名亦旨在向此致敬，在推出後继续成为无数传奇赛车车队取得胜利的助力。 在接下来的数十年里，Motul 不断完善其旗舰产品。今天，Motul 300V 继续推动世界顶级车队登上荣耀的颁奖台。从勒芒到高性能汽车丶从漂移大师赛到达卡拉力赛，300V机油已获证实为顶级赛事的重要装备。

在首推的 50 年後，Motul 自豪地推出其标准机油的最新改良版本：全新 Motul 300V 系列。 全新 Motul 300V 在多方面均有所改良：

表现更佳 ∶ 全新 Motul 300V 赛车机油减少内部摩擦，全面提升引擎的表现。全新配方获证实可确保在整个马力输出带中提供更大的动力和扭矩。

∶ 全新 Motul 300V 赛车机油减少内部摩擦，全面提升引擎的表现。全新配方获证实可确保在整个马力输出带中提供更大的动力和扭矩。 可靠性更高 ∶ 即使在最极端的条件下，Motul 300V 也能提供高稳定性，产生最大油膜阻力，从而在不对表现作出妥协的情况下保护您的引擎。

∶ 即使在最极端的条件下，Motul 300V 也能提供高稳定性，产生最大油膜阻力，从而在不对表现作出妥协的情况下保护您的引擎。 兼容性改良 ∶Motul 300V 满足现代引擎的要求：兼容废气处理系统（如粒子过滤器），兼容生物燃料（尤其是乙醇），并防止小型引擎低速预燃 (LSPI)。

∶Motul 300V 满足现代引擎的要求：兼容废气处理系统（如粒子过滤器），兼容生物燃料（尤其是乙醇），并防止小型引擎低速预燃 (LSPI)。 可持续性提升: Motul 300V 采用有机基础油，以非化石可再生材料限制其对环境的影响，并将制造过程中的碳足迹减少 25%。 产品分为 3 个主要系列∶ Power:

POWER系列黏度最低，从 0W-8 到 5W-30，带来最大的动力，适用於低燃油稀释的引擎。 Competition:

COMPETITION 系列黏度中等，从 0W-40 到 15W-50，在动力和可靠性之间取得最佳平衡，适用於中燃油稀释的引擎。 Le Mans:

新一代 300V 勒芒系列实现最大的引擎可靠性，现提供 10W-60 和 20W-60 两种黏度。适用於极限赛车运动，例如耐力赛和漂移。凭藉其独特性，产品成为全球唯一以着名勒芒 24 小时耐力赛命名的引擎油。

於勒芒 24 小时耐力赛中首度亮相∶ 全新 Motul 300V 在勒芒 24 小时耐力赛期间推出，这是今年最艰苦的耐力赛，也可能是最具标志性的赛事。 除了为赛车起跑线上的大部分 LMP2 车队提供动力，包括 2020 年组别冠军 United Autosports。同时Motul 很荣幸成为 Scuderia Cameron Glickenhaus 的官方机油合作夥伴，他们在试用全新 Motul 300V 後均表示对新产品感到非常兴奋。 Scuderia Cameron Glickenhaus 的创办人 Jim Glickenhaus 说：「全新 Motul 300V 带来巨大的改变。在充满挑战的比赛条件下，引擎经常会被拉扯到极限，因此我们需要可靠的机油，让引擎能够继续比赛。全新 Motul 300V 正合我们所需，我们对它充满信心。」 关於MOTUL Motul 是一家国际知名的法国公司，专门从事高科技引擎机油（摩托车丶汽车和其他车辆）的配方丶生产和分销，以及通过旗下的 Motul Tech配制丶生产和分销工业机油。



150 多年来，Motul 因其产品质量丶创新能力和所参与的竞争领域而获得一致认可，同时也是公认的合成机油专家。早在 1971 年，Motul 就采用当时只应用在航天科技的酯类技术，推出300V 润滑油，成为开创 100% 合成机油配方的首家润滑油制造商。



Motul 是许多厂商和赛车队的合作夥伴，推动他们在赛车运动中的技术发展。作为车队的官方供应商，Motul 投入了不少资源参加许多国际比赛，包括∶公路赛丶技巧赛丶耐力赛丶超级摩托车赛丶摩托车越野赛丶汽车越野赛丶 GT1 世锦赛丶勒芒 24 小时耐力赛（汽车和摩托车）丶斯帕 24 小时耐力赛丶勒芒系列赛丶Andros Trophy雪地赛丶巴黎－达卡拉力赛丶铃鹿 8 小时耐力赛丶Bol d'Or 和 Daytona 200 英里电单车赛。



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