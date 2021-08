Friday, 20 August 2021, 14:21 HKT/SGT Share: 理想汽车在黄金赛道上开启加速模式 恒生指数公司宣布其将被纳入恒生综合指数

香港, 2021年8月20日 - (亚太商讯) - 2021年8月12日,理想汽车(2015.HK)登陆港股市场,这是继小鹏汽车之后,第二家在美上市的中概新能源车生产商实现「美股+港股」双重上市。恒生指数公司于8月13日公告称,理想汽车将于8月25日收市后被纳入恒生综合指数,恒生消费品制造及服务业指数,并于8月26日起生效。



发展势头强劲 销量屡创新高



尽管理想汽车成立时间不长,但其发展的势头却十分迅猛。根据灼识咨询报告,按销量统计,理想ONE于2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额9.7%。



8月1日,理想汽车公布2021年7月交付数据。公司7月交付8,589辆理想ONE,与去年同期相比增长251.3%,环比2021年6月增长11.4%。2021年前七个月,理想汽车总交付量达38,743辆,理想ONE目前累计交付量已达72,340辆。 凭借其突出的产品力,2021款理想ONE在7月单月交付量首次超过八千辆,再次刷新交付记录。



于2021年7月,理想汽车是中国新能源SUV上险量第一名;中国中大型SUV上险量第一名;中国新势力品牌上险量第一名。理想汽车在这个黄金夏季收获满满。



全方位加速布局 抢占市场份额



理想汽车之所以能够受到市场热捧,主要还是源于优秀的产品质量与强大的研发实力,这也是众多新能源汽车企业实现突围的关键。



据了解,早在2019年,理想汽车就已开始量产一款产品——理想ONE,该车型为一款六座中大型豪华电动SUV,不仅凝聚了电动汽车的诸多优点,还抓住了用户的痛点,以独有的增程式电动汽车技术,使在用户无法使用充电基础设施的情况下也能运行,避免了纯电动汽车常见的里程焦虑,保证了用户高质量的驾驶体验。



与此同时,理想汽车自研智能汽车解决方案,如理想ONE的四屏交互系统与全车语音交互系统相配合,配备高级驾驶辅助系统作为标准功能,使驾乘体验更安全便捷;此外,理想ONE拥有两颗用于自动驾驶的地平线征程3 AI加速处理器及五颗博世第五代毫米波雷达,配合全栈自研软件开发能力,进一步升华智能驾驶体验。



在保持现有业务的同时,理想汽车还在研发、产能、渠道等方面进行全面的布局,以满足更多用户的需求,进而抢占市场份额。



目前,理想汽车正在开发X平台,并计划于2022年推出X平台上的首款产品——全尺寸豪华增程式电动SUV,并于2023年推出基于X平台打造的另外两款SUV。公司表示,自2023年起,公司计划每年至少推出两款高压纯电动车型。



与此同时,理想汽车还在加强自研,大力投资自研的自动驾驶技术。预计2022年起,公司的所有新车型将配有与自主开发的未来L4级自动驾驶兼容的必要硬件作为标配,实现自动驾驶级别的不断升级。



此外,理想汽车的直营零售体系建设正在加速布局。截至7月31日,理想汽车在全国已有109家零售中心,覆盖67个城市;售后维修中心及授权钣喷中心176家,覆盖134个城市。预计到2021年底,理想汽车计划将建成200家直营零售中心,覆盖全国超过100个城市。



明星机构强烈看好 未来增长潜力巨大



过硬的技术实力、突出的产品质量,让理想汽车获得了明星机构的认可与强烈看好。在今年6月的报告中,高盛预计,未来五年新能源车的市场规模将猛增4倍。



其中,理想汽车的市场份额将显著扩大。其指出,未来6个月对理想汽车极为重要,因为在全国销售增速放慢的背景下,消费者可能形成了品牌偏好,理想ONE最新版本的发布,恰恰有助于在消费者心理层面加强品牌偏好。



近年来,新能源汽车在国内大有火爆之势,目前,新能源汽车在中国的销售量增长已超过燃油车,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。



作为新能源汽车行业的龙头,理想汽车在这个赛道上正迎风而起,未来在资本市场的加持之下,公司有望进一步巩固领先优势,开启加速模式,值得期待。





