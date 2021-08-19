中信国际电讯公布二零二一年中期业绩



香港, 2021年8月19日 - (亚太商讯) - 亚洲一流的跨国互联网化综合电讯企业中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」或「集团」；股份代号：1883）于截至二零二一年六月三十日止六个月，录得股东应占溢利五亿三千四百万港元，较去年同期增长4.3%，如不计投资物业重估因素，同比增幅为2.1%。



集团主营电信服务收入为三十九亿九千三百万港元，与上年同期相若；总收入为四十七亿九千五百万港元，比上年同期增长9.4%。每股基本盈利为14.5港仙，较去年同期上升3.6%。



董事会宣布派发二零二一年中期股息每股5.5港仙，按年增长10.0%。



中信国际电讯主席辛悦江先生表示：「二零二一年上半年，全球新冠肺炎疫情仍然持续，经济复苏前景尚不明朗。集团全体员工，顶住压力、迎难而上、振奋精神、努力拼搏，全力加强团队建设、大力开展市场拓展与科技创新，企业经营管理能力进一步提升，网络平台保持高质量平稳运行。集团整体经营取得良好增长，业绩持续提高。」



集团的财务状况稳健，现金流充足。集团于二零二一年六月三十日之现金及银行存款约为十五亿二千四百万港元，足以满足未来十二个月的财务需求以及已订约资本承担。



业务亮点

澳门电讯成为首家5G网络贯通澳门的运营商，为即将开放的5G市场做好充分准备，抢得先机。截至二零二一年六月底，集团占澳门移动市场份额45.4%；占澳门移动市场的4G用户市场份额47.0%，继续保持市场领先地位。期内，集团附属公司澳门电讯有限公司（「澳门电讯」）按照既定计划，克服困难于今年六月完成第二期5G网络建设工作，为即将开放的5G市场抢得发展先机。澳门电讯顺利完成非独立组网（NSA）、独立组网（SA）和网络切片部署，实现室外全覆盖、室内覆盖达到93%，成为首家5G网络贯通澳门的运营商，并与不同国家和地区的超过40家电信运营商达成5G漫游协议。集团移动通讯服务收入为四亿二千七百万港元，较去年同期减少13.4%，主要由于疫情导致漫游相关服务减少所致。



满足互联网新需求、大力发展光纤宽带，带动互联网业务收入增长。集团互联网业务收入为六亿零四百万港元，较去年同期增加9.4%。集团紧紧把握社会对互联网服务的新需求，以优质服务赢得客户，促进互联网业务的持续增长。截至二零二一年六月三十日，澳门电讯宽带用户占澳门互联网市场份额约97.1%，持续保持行业主导地位；住宅宽带客户光纤化率达95.9%。集团中信电讯大厦数据中心第三期（B）工程于六月末顺利完工，已投入市场，反应良好。



讯息服务收入增长势头持续，国际电信业务继续保持增长。国际电信业务期内收入为十二亿八千七百万港元，按年增加10.5%。集团不断增强平台能力，拓展新的业务领域，以高效、敏捷、可靠的服务，支持电信运营商实现全球业务拓展。今年三月，集团成功协助一家中国运营商推出全新漫游服务产品。五月，集团为知名汽车制造企业提供的物联网定制化平台和服务顺利开通，投入商用。



扩展网络覆盖，提升企业客户服务能力。集团子公司中信国际电讯(信息技术)有限公司（「CPC」）继续扩展全球网络覆盖，现时全球网络节点逾160个；全球SD-WAN网关数量达57个。企业业务收入较去年同期减少7.9%至十五亿八千三百万港元，主要由于东南亚等地区疫情反复，导致相关国家╱地区的政府、度假村及其他企业项目进度延迟。集团于中国内地的企业业务服务继续取得增长。



集团继续大力发展东南亚区域业务。集团附属公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.于二零二一年上半年，设立菲律宾子公司开辟新市场；在马来西亚拓展新业务范围，开始提供企业移动服务；凭借科技能力成功中标新加坡社会及家庭发展部IT系统服务项目，进一步加强与新加坡政府机构的合作；成功完成新加坡其中最大一家医疗机构的智慧访客管理解决方案概念验证 (Proof of Concept)，使用人工智能进行视频分析，提升管理能力、优化访客体验。



发展策略

展望未来，澳门电讯有望于年内获得5G牌照，集团会积极配合澳门特区政府做好关于5G牌照发放及特许资产的工作安排，并继续大力支持澳门电讯「数码澳门」建设，与澳门社会各界一同努力发展智慧应用、建设智慧生态，共同构筑澳门「数字底座」，以高可靠的网络服务质量，支撑澳门数字经济持续发展。



在互联网业务方面，集团继续丰富产品平台的功能，促进平台发展与生态建设；积极推广中信电讯大厦第三期（B）数据中心；加强与运营商的合作，努力拓展全球市场。



此外，CPC依托良好的客户关系与市场基础，继续加强全球企业业务拓展，提升服务能力，不断创新合作模式，扩大企业业务规模及价值，加速由ICT (Information and Communications Technology)向DICT (Data, Information and Communications Technology) 领域迈进。



集团继续按照「R-R-L」策略（即可持续、跨区域、大型项目）大力推动东南亚地区ICT业务发展，把「Acclivis」和「Pacific Internet」品牌拓展至东南亚区内更多国家，把握RCEP(区域全面经济伙伴关系协议)签署促进区内经济发展的良机，努力提升集团在该地区的业务规模。



同时，集团将继续加强科技创新，以创新的网络、创新的产品、创新的服务和创新的生态构建新的核心竞争力，加快「互联网化」、「云化」和「智能化」发展进程，支撑企业长期高水平发展与数字化转型，在新发展阶段占据市场竞争的主动优势。



中信国际电讯行政总裁蔡大为先生表示：「集团将继续大力开展科技创新，以创新的网络、服务、产品和生态，促进企业向数字化、智能化、全球化发展，坚持以中国大陆市场为基础，以港澳为基地和桥梁，深入拓展东南亚地区市场业务，践行“三位一体”协同体系，把握5G发展机遇，努力实现全年目标。」



关于中信国际电讯集团有限公司（股份代号：1883）

中信国际电讯集团有限公司于一九九七年在香港成立，并于二零零七年四月三日在香港联合交易所有限公司上市。集团作为亚太最大的国际电讯枢纽之一，为全球运营商客户提供全面的国际电信服务，并透过全资附属公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.，在东南亚提供一站式跨区域企业服务。集团全资附属公司中信国际电讯（信息技术）有限公司（「CPC」）为全球跨国企业客户和商业客户提供一站式信息及通讯解决方案，CPC是亚太区跨国企业及商业客户最可信赖的主要合作伙伴之一，同时透过附属公司中企网络通信技术有限公司，为中国内地大型企业及跨国商业客户提供全方位ICT服务。集团持有澳门电讯有限公司（「澳门电讯」）99%权益。澳门电讯是澳门主要的综合电信服务供货商之一，亦是澳门唯一提供全面电信和ICT服务的供货商，具市场领先地位，对澳门的持续发展举足轻重。截至二零二一年六月底，本集团在全球22个国家和地区，拥有近2,500位员工，网络节点覆盖150多个国家和地区，连接全球600多家运营商，服务3,000多家跨国企业以及4万余家当地企业。中国中信集团有限公司为一家总部设于中国的大型综合性跨国企业集团，是本公司的最终控股公司。



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