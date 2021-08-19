香港董事学会全球网络研讨会系列支持更多女性加入董事会



香港, 2021年8月19日 - (亚太商讯) - 香港董事学会（「学会」）与南非董事学会、新西兰董事学会、毛里求斯董事学会、海湾董事学会及加勒比海企业管治学会联合举办了一系列全球网络研讨会，探讨有关女性担任董事职位的主题。



「妇女参与管治」系列于七月及八月举行，吸引了来自世界各地的500名男女董事报名参与探讨女董事角色的重要性及价值，以及社会应如何为女性成为董事会成员方面提供更多支持。该系列由三场网络研讨会组成，包括「企业管治及性别多元的重要性」、「女性于董事会」及「支持女性的企管政策」。



三场共九小时的研讨会合共有31位男女讲者发言，而担任主持的六家主办机构之行政总裁全部为女性。因应主办机构轮流邀请嘉宾讲者，香港董事学会主持了最后一天的下半部环节。香港的主讲嘉宾为香港个人资料私隐专员钟丽玲女士；香港的小组讨论部份则由香港董事学会副主席陈心愉女士主持。讲者包括香港证券及投资学会主席兼香港交易及结算所有限公司上市科首席营运总监兼政策及秘书服务主管伍洁旋女士、毕马威中国香港区高级合伙人兼副主席韦安祖先生及上市公司利记控股有限公司行政总裁陈婉珊女士。



香港董事学会行政总裁徐尉玲博士谈及研讨会的目的时表示：「我们都知道性别多元化的好处。尽管我们在董事会性别多元化方面取得了一些进展，但许多公司仍行动缓慢。女性也应提高自身技能并把握机会。『妇女参与管治』系列是一个很好的例子示范如何利用全球性对话以在董事会层面作出真正改变。」她亦指出在由香港董事学会举办、历史悠久的全小区项目「年度杰出董事奖」的评选当中，董事会多元化、特别是性别多元化，亦包括在评分准则之中。



钟丽玲女士在致辞中指出，摩根史丹利的一项研究显示全球女性董事人数由2010年的10％上升至2020年的20％以上。她亦指出根据McKinsey最近的一项研究发现，性别多元程度最大的公司表现优于性别多元程度最小的公司达48％，差异极大。她亦注意到香港女性担任高级领导职位的趋势令人鼓舞。



对于通过政策增加妇女在公司董事会中的参与度，钟女士表示：「这可以由政府、监管机构及公司本身推动。最『直截了当』、亦可能是最有效的措施，是为董事会成员组合设定强制性的性别配额。」她举例指政府已有政策，就法定及咨询组织的委员会成员组合定出性别基准，促进至2020年底法定及咨询组织被委派的非官方成员当中达至34%为女性。



钟女士表示，其他支持女性成为董事会成员的政策包括报告的透明度、开发由内部发掘董事会潜在继任人的渠道、设立性别多元化目标及人力资源方面的性别平衡关键绩效指标、领袖培训及导师计划协助女性晋身董事会、为在职母亲提供支持等。



谈到提升香港的地位，小组讨论的主持陈心愉女士表示：「香港是一个倡导多元化和包容性的国际金融中心。我们很幸运能够在这里营运、重视及维持一个公平及具竞争力的市场。然而，我们不能将之视为理所当然，而必须继续这追求多元化及包容性的长远历程。」



小组讨论的讲者伍洁旋女士谈到在港交所监管下上市公司于环境、社会及管治方面的演进途程，其中亦涵盖了多元化及包容性。她指出，在总数2,500家上市公司中，有超过800家的董事会为单一性别，而港交所最近的一项公众咨询提出的建议包括改变单一性别董事会的时间表。伍女士认为，鉴于经营环境不断变化，公司应持续地检讨董事会组合。在性别多元上，她要求的不仅是愿景声明，而是实际行动。她说：「我们展望在未来三年会有超过1,000董事席位的机会。我们追求的并不是演绎董事会中的样板女性，而是真正的才能配对。我们希望在合适的董事会中有合适的女性出任。」



韦安祖先生在发言中向全球澄清，香港的国际金融中心地位依然稳固，这是有赖于奉行法治与管治精神，以及拥有具质素的董事。他谈到管治是董事会应对众多问题的关键，他断言:「董事会在过去从未比现在更需要多元化的看法。」他就董事会的性别多元化表示：「我们面对的挑战是要消除在包容性及多元化方面仅余的障碍。」他认为大家都必需明示有否设立清晰的目标，以及将会如何实现。他说：「从来不缺女性董事候选人，缺乏的是决策者的灵活思维。」他看到现时监管者和投资者的一致推动将加快女性参与董事会的进度。



从有色金属行业的角度而言，陈婉珊女士见证了性别多元化的显著改善。她表示，这源于对女性之能力和贡献的认可。她深信董事会的性别多元化有助做出更好的决策、把握机遇并加强创意及创新能力。为了向前迈进，她建议加强建立文化、打造更好的沟通渠道及开放思维。对于让女性占董事会30％的某项全球性倡议， 她说：「30％的目标可以刺激董事会改变思维方式，以应对随着科技及疫情等的发展。我们需要更多崭新的思维，而且这是一个能够达成的目标。」



陈心愉女士重申香港作为国际金融中心的地位：「持份者会衡量我们相对于国际标准的表现。如果我们在多元化、包容性和可持续发展方面落后，我们将会失去作为国际金融枢纽在投资方面的吸引力。」



钟丽玲女士在最后评论时表示：「我们毫无疑问会选择迈向多元化，但问题是如何做到以及如何做得更好。尽管香港在过去十年来于董事会性别多元化方面并没有取得很好的进展，但凭借我们的战略地位、经济状况以及我们所有人的努力，我有信心在未来十年会取得长足进步。」



总结整个研讨会，徐尉玲博士强调：「在这三个部分的论坛中，其中一位讲者观察所得的惊人结论是，按照目前的进度，要赶上让女性参与董事会的进程需要超过100年的时间。随着持续传播及加强信息、建立文化、设立政策及发展人才，我们将会加快追赶的速度。这一系列的研讨会传达了清晰、有力、不激进、鼓舞性及具说服力的信息，以唤起全球的关注和具体行动。」



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