Monday, 16 August 2021, 19:10 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康收购连锁兽医医院 进一步整合兽医市场 推动宠物医疗资产企业化

香港, 2021年8月16日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」;香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，收购香港连锁兽医医院（「该等目标公司」）全部已发行股本，总代价将以现金支付。该等目标公司主要提供兽医服务，于香港经营五间动物医院，并聘有16名注册兽医。截止2021年3月31日止年度未经审核财务资料，该等目标公司的除税后溢利为约8.3百万港元。



根据买卖协议，收购事项分两期进行。该兽医中心第一批51%已发行股本的收购代价为26.2百万港元。在收购事项的第二期，集团将会收购该兽医中心的余下所有已发行股本，代价则视乎该兽医中心的税后净利润水平，及买卖协议条款及条件规限。



医思健康执行董事兼首席财务官李向荣先生表示︰「继今年六月中收购宠物相关业务后，集团很高兴能进一步收购。此两个收购事项完成后，集团旗下将拥有7间动物医院，2间动物高端影像中心及30名注册兽医。集团有见香港的宠物医疗存在信息不透明，缺乏系统性运营管理，客户数据追踪缺失等与传统医疗市场相似的痛点。医思健康希望把以往整合医疗资产的成功经验应用於宠物医疗市场的提升上，通过集团完善的数码科技系统，成熟的品牌管理经验和专业的服务助力宠物医疗资产的价值提升，加速其企业化进程。」



医思健康一直致力围绕客户打造闭环生态系统服务，我们相信目标公司能对集团的现有业务进行有效扩充，使集团的业务结构更多元化，强化各版块的协同效益，为集团创造新的收入来源，增强客户的粘性。



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，通过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所/服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全香港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所及专业健发中心发森。



* 根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究



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