理想汽车将于8月25日后被纳入恒生综合指数：兼具产品与技术优势

香港, 2021年8月16日 - (亚太商讯) - 8月12日,中国造车新势力三强之一的理想汽车(2015.HK)正式在港交所挂牌上市。高盛、中金为其联席保荐人。此次以双重上市形式登陆港股,理想汽车共发行1亿股,每股定价118港元,共集资116亿港元。恒生指数公司于8月13日公告称,理想汽车将于8月25日收市后被纳入恒生综合指数,恒生消费品制造及服务业指数,并于8月26日起生效。



聚焦新能源SUV市场 理想ONE创交付记录

近年来,在政策的推动下,中国新能源市场快速发展,已成为全球最大的新能源汽车市场。根据灼识咨询报告预计,中国新能源汽车销量在2020年至2025年将以35.8%的年复合增长率增长。其中,SUV因其座舱空间大等优势,随着生活水平的提高,成为家庭用户的首选。



理想汽车从新能源SUV细分市场入手,于2019年推出首款产品理想ONE,搭载公司自研的增程式电动汽车技术,为家庭用户提供6座的舒适空间。2021年5月,理想汽车正式发布2021款理想ONE,将增程电动系统、理想AD高级辅助驾驶、智慧座舱、乘坐舒适性进行了全面的升级,极大的提升了用户体验。通过对智能语音系统的重构,2021款理想ONE成为全球唯一提供「全车自有对话功能」的智能语音座舱。



凭借着领先的技术水平以及卓越的用户体验,理想汽车获得了用户高度认可。根据灼识咨询报告,按销量统计,理想ONE于2020年成为中国最畅销的新能源SUV车型。截至2021年7月31日,理想汽车已交付72,340辆理想ONE。2021年7月,理想汽车交付8,589辆理想ONE,单月交付量首次超过八千辆,同比2020年7月增长251.3%,环比2021年6月增长11.4%,再创交付记录。同时理想汽车是2021年7月中国新能源SUV上险量第一名,2021年7月中国中大型SUV上险量第一名,2021年7月中国新势力品牌上险量第一名,理想汽车在7月多次夺得各种排名第一名的宝座。



理想ONE的成功证明了理想汽车对用户需求的洞察能力和公司卓越的产品能力,也为增程式电动和纯电动车型等未来车型的发展打下了坚实的基础。



推进双能源战略 把握「现在」与「未来」

由于充电基础设施不足以及等待和充电时间较长,导致纯电动汽车能源补充不便,一直制约着纯电动汽车的发展。为了应对该挑战,理想汽车创新的采用了增程式电动汽车技术,通过充电和加油两种方式为电机补充能源,彻底消除了里程焦虑难题。公司还正在开发X平台,不断升级现有增程式电动汽车技术。



与此同时,理想汽车也正在大力投资高压纯电动汽车技术,公司正为未来的高压纯电动车型开发两个平台-Whale及Shark。自2023年起,理想汽车计划每年至少推出两款新的高压纯电动车型。此外,理想汽车在自动驾驶方面也投入了大量研发精力,公司计划自2022年起,公司所有的新车型将标配自主开发的L4级自动驾驶兼容的必要硬件。



如果说理想汽车凭借增程式技术,成功的在新能源汽车行业抢占了先机,把握了新能源汽车的「现在」。那么投资高压纯电动汽车技术及自动驾驶技术,则让理想汽车能够制胜未来,实现长期可持续发展。



中长期看,汽车电动化智能化趋势不可逆转,渗透率不断提升,新能源汽车行业成长明确。理想汽车作为造车新势力的第一梯队,将充分享受行业增长红利。去年7月30日,理想汽车在美股上市,短短一年的时间,公司股价已经实现了3倍的增长。此次上市后,在资本的助力下,理想汽车有望扩大其技术、产品优势。它能否复制美股表现,我们拭目以待。





