辰林教育集团龙南投资项目正式签约

香港, 2021年8月16日 - (亚太商讯) - 8月13日上午,赣州市龙南市市委、市政府隆重举行了辰林教育集团投资兴办龙南本科院校及技师学院项目签约仪式。辰林教育集团董事局主席、江西应用科技学院董事长黄玉林,学校党委书记、副董事长彭迪云,集团首席战略官汪玉奇,执行董事、联席总裁、副校长王立,首席运营官、副校长房小珍等出席了签约仪式。龙南经开区及龙南市"四套班子"主要领导和其他区市领导及有关部门的主要负责人出席签约仪式。



黄玉林董事长首先表达了投资办学的初衷。他说:"在赣南投资办学,助力家乡教育事业,是多年来的夙愿,投资龙南,从来没有犹豫"。在全面介绍辰林教育集团的政策机遇、战略模式、发展势头及签约项目的基本情况后,他表示,辰林教育集团发展理念先进、背靠资源丰厚、拓展领域宽广,有决心、有能力推动龙南教育事业优化升级,为龙南打造"百强千亿国家级经开区""充满活力的江西南大门"和"世界级客家文化名城"提供人才和智力支撑。



龙南经开区党工委副书记、管委会主任、市委书记钟旭辉指出,辰林教育集团有实力,有情怀,有诚信,慧眼青睐龙南并成功签约,是龙南教育事业上具有里程碑意义的一件喜事,也是龙南经济社会发展史上的一件大事,补齐了龙南人才培养短板,填补了龙南没有本科院校的历史空白,对提升龙南教育水平与发展能力,增添了亮色,插上了腾飞的翅膀。



黄玉林董事长、彭江闽市长代表双方在协议上签字。



8月13日下午,在赣州市教育工委书记、教育局局长邓明,副局长赖晓琴的陪同下,中共江西省委常委、赣州市委书记吴忠琼同志会见了黄玉林董事长一行,认真听取了辰林教育集团在赣州投资办学情况及下一步设想与建议的汇报。吴忠琼书记对黄玉林董事长回家乡投资兴学的桑梓之情和辰林教育集团助推赣南革命老区教育事业发展的担当给予了充分肯定和感谢,并对今后深化合作与发展提出了新的要求和期望。



