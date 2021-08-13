中基长寿科学集团积极并购及合营长寿医学业务



香港, 2021年8月13日 - (亚太商讯) - 中基长寿科学集团有限公司（「中基长寿科学」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0767.HK）欣然宣布，集团以1.84亿港元的初步代价，收购一个目标集团100%的股权，而这家目标集团的核心资产是持有55%控股权的杭州临安城南医院有限公司（「杭州城南医院」）。



杭州城南医院是一家以二级标准建立的综合性医院，以远端医疗、高端体检、重症康复、综合医疗为特色。杭州城南医院特设远程会诊中心、重症康复科、神经康复科、骨关节康复科、老年康复科、疼痛康复科及六大康复病区及脑促醒中心等，在职员工122人，开放床位120张，未来三年保证税后净利润不低于7,000万人民币。



并购后的杭州城南医院，在做好原有业务的同时，成立浙江中基长寿医学检测中心和浙江中基长寿云中心，重点发展世界领先的长寿医学检测项目、防癌早筛项目和互联网国际医疗项目。浙江中基长寿医学检测中心复制卫斯曼院士国际先进医疗检测中心和亚洲国际先进医疗检测中心的平台、产品和服务项目，提供世界领先的长寿医学检测和防癌早筛服务。卫斯曼院士国际先进医疗检测中心有十个技术平台，防癌检测体系在全球处于最顶尖水平，其防癌早期筛查可提前三至六年预测。 2021年5月11日，集团两项癌症早筛发明专利获香港智慧财产权署专利注册处审批注册，该专利相关技术显著提升了癌症早筛的有效性和准确性，增强了集团在世界癌症早筛领域的领先地位。亚洲国际先进医疗检测中心目前有九个技术平台，和全球科学服务领导者赛默飞世尔科技合作，共同建立「大中华区战略合作中心」，开展世界领先的长寿医学检测项目。 2021年6月11日，中基长寿科学和全球体外诊断领先者奥森多医疗联合成立「全球战略合作中心」，开展世界领先的长寿医学检测服务。



未来三年，中基长寿科学将以并购、合作方式在全国18个一、二线城市建立长寿医学检测中心，为100万人提供世界领先的防癌早筛、长寿医学检测和长寿管理服务。浙江中基长寿云会逐步完善「互联网+医疗健康」长寿系统平台，提供最好的长寿管理方案、互联网国际医疗和长寿药品、长寿生物制品等。



是次收购有助完善中基长寿科学在长寿科学领域的全球布局，同时提高国内长寿医学检测和防癌早筛行业的竞争力。凭借领先的技术，中基长寿科学致力为更多客户提供优质服务，务求让更多人获得健康长寿，集团发展前景广阔。



关于中基长寿科学集团有限公司

中基长寿科学集团有限公司（0767.HK）主要从事长寿科学、借贷、证券及其他投资、金融及投资咨询，以及物业投资业务。集团是世界领先的长寿科学生态系统平台，致力于人类健康长寿事业。通过五大分部营运，长寿科学研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技术平台、CAR-T技术平台、MSC技术平台、长寿生物制品技术平台等进行研发；长寿医学检测分部提供人体健康数据和长寿状况评估；长寿生物制品分部包括NMN、VC缓释片等长寿生物制品的生产及销售；长寿管理分部提供人体健康长寿的科学解决方案；会员分部提供世界长寿科学健康会的建设营运和长寿云建设营运。



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