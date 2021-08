Thursday, 12 August 2021, 14:28 HKT/SGT Share: 增程式电动汽车先锋理想汽车今日上市 一季度营收增幅超300%

香港, 2021年8月12日 - (亚太商讯) - 中国新能源汽车市场制造商理想汽车(股份代号:2015.HK)于今日正式挂牌上市。理想汽车是中国知名的新能源汽车制造商,目前量产车型为理想ONE——一款六座中大型豪华电动SUV。理想ONE配备了理想汽车自主研发的增程式电动动力系统及先进的智能汽车解决方案,是中国最畅销的新能源汽车之一。



紧抓细分市场 理想ONE销量领先



理想ONE于2019年11月开始量产,截至2021年7月31日,销量已逾7.2万辆。作为理想汽车的首款产品,理想ONE不辱使命,成为了最有竞争力的新能源汽车之一。根据灼识咨询报告,按销量统计,理想ONE是2020年中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额9.7%。



理想ONE的热销,一大原因在于理想汽车十分精准的捕捉到了中国家庭用户的出行需求。随着二胎政策的开放、收入水平的增长,中国家庭普遍倾向于空间更大、载人更多的SUV,以用于通勤及家庭旅行。理想ONE全系只有一个配置,统一零售价33.8万元,使得用户能够以接近紧凑型豪华SUV价格,享受到中大型豪华智能SUV性能、功能及座舱空间,因而被中国家庭青睐。



为消除里程焦虑,理想ONE配备了公司自研的增程式电动汽车解决方案,增程式电动汽车是单纯由电机电力驱动,但其能源及动力来自其电池组及增程系统。理想ONE总NEDC续航里程可达1,080公里,可通过慢充、快充及加油来补充能量,在没有充电基础设施的情况下仍可运行,完全消除了里程焦虑。得益于其纯电驱动,理想ONE提供了与纯电动汽车一样的高质量驾驶体验,以及远低于同级别燃油车的能耗。



为确保产品质量和软件迭代速度,理想汽车将继续加强智能汽车解决方案,并投资于先进的技术和自研的智能汽车解决方案,特别是增加计算能力和带宽。理想汽车将为未来车型标配自主研发的L4级自动驾驶兼容的必要硬件,并利用自研的全栈软件开发能力持续优化自动驾驶解决方案。



同时,公司还自建直营及服务网络直面用户,收集用户反馈并形成闭环持续提高营销效率。在供货商方面,理想汽车优先考虑具有高质量标准的世界一流供货商,如博世、宁德时代等。截至2021年3月31日,在中国保险汽车安全指数、中国汽车健康指数及中国新车评价规程中,理想ONE是唯一全部获得最高评级的中大型SUV。



理想ONE的成功为公司带来了充足的信心。据了解,理想汽车在2022年将推出全尺寸增程式豪华智能SUV,将为用户带来更佳的驾驶体验及卓越的通行性。



发力高压纯电动汽车 以技术优势抢占先机



理想汽车认为,为应对中国新能源汽车市场面临的私人及公共快充基础设施不足的挑战,任何新能源汽车的能源补充解决方案须至少与燃油车能源补充解决方案一样便捷高效。在开发增程式电动解决方案的同时,理想汽车亦正投资高压纯电动解决方案,因为这两个解决方案均可为用户提供可媲美燃油车便利的能源补充体验。



理想汽车正在新一代电动汽车技术方面加大投入,包括高倍率电池、高压平台及超快充电技术。理想汽车正在开发两个平台,即Whale及Shark,用于未来的高压纯电动汽车。理想汽车计划自2023年起,每年至少推出两款高压纯电动车型。理想汽车还计划部署一个由超快充充电站构成的高功率充电网络,为自主研发的高压纯电动汽车的商业化铺路。凭借在理想ONE研发及交付中积累的产品经验,理想汽车的高压纯电动车型有望复制理想ONE的成功之路,从竞争对手中脱颖而出。



2021年7月,理想汽车交付了8,589辆理想ONE,单月交付量首次超过八千,同比增长251.3%。2021年前三个月,理想汽车收入约为人民币35.75亿元,较去年同期的约人民币8.52亿元增长超过300%。理想汽车营收及交付数量双双保持了较高增速,上市之后,公司也将获得充沛的资金用于技术研发及业务扩张,进而巩固市场地位并保持业务持续增长。



