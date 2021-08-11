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来源 TTI 创科实业上半年创下骄人的销售额增长

香港, 2021年8月11日 - (亚太商讯) - 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司（「创科实业」或「集团」）（香港联交所股份代号：669；美国 ADR：TTNDY）公布截至二零二一年六月三十日止六个月破纪录的上半年业绩。集团在二零二一年上半年创下辉煌业绩，销售额增加52.0%至6,400,000,000美元。毛利率连续第十三个上半年度录得增长至38.6%，而除利息及税项前盈利、纯利和每股盈利的增长均超越销售增长。除利息及税项前盈利增长57.4%，至572,000,000美元，纯利增长57.9%%至524,000,000美元而每股盈利则增长57.8%至约28.62美仙。



-- 销售额增长骄人，上升52.0%

-- 与二零一九年上半年比较，销售额两年间增长达71.5%

-- 所有地区及业务单位均录得强劲的销售额增长

-- 毛利率连续第十三个上半年度录得增长，上升58基点至38.6%

-- 纯利增加57.9%至524,000,000美元



集团的营运资金占销售额的比例为18.3%，较我们目标的20.0%为低。我们继续策略性地投资扩大库存，以支持我们超越市场的骄人增长，为客户提供高服务水平，并且避免重要产品组件的潜在短缺影响。



创科实业的电动工具分部业务销售额增加55.3%至5,800,000,000美元。所有地区及业务单位均录得出色的业绩。我们的旗舰品牌Milwaukee业务在二零二一年上半年在全球录得64.1%的骄人增长，而RYOBI于所有品牌的产品类别及地区均表现强劲，录得双位数增长。我们的地板护理及清洁业务销售额增长25.3%至574,000,000美元，占创科实业总销售额9.0%。



创科实业主席 Horst Pudwill 先生表示：「我们已建立世界级的一流团队，并藉此表扬出色的环球团队所取得的卓越成果。过去十八个月果敢的战略决策，旨在为二零二一下半年做好准备，为此我们深感自豪。」



创科实业行政总裁 Joseph Galli 先生表示：「创科实业上半年的业绩充分体现了我们的领导地位、动力及未来潜力。快速创新产品研发系统有助我们成功拓展市场并取得市场份额，同时持续提高毛利率至创纪录的水平。」



关于创科实业

创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理产品及清洁配方等充电式技术的全球领导者，专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理产品及清洁配方。



创科实业乃恒生指數、富时RAFI™全球3000指数(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富时4Good发达市场指数(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标，集团获授权使用。RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。



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