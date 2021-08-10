高雅光学认购目标公司经扩大后已发行的五成股本以投资中国烟台液化天然气项目



香港, 2021年8月10日 - (亚太商讯) - 高雅光学国际集团有限公司欣然宣布翠源环球有限公司（认购方）与喜上天然气码头控股有限公司（目标公司）及现有股东订立协议（该协议），据此，认购方已有条件同意认购，而目标公司已有条件同意发行及配发10,000新股，相当于目标公司经扩大后的已发行股本的50%，认购价为人民币2.23亿元，交易将以现金结算。



认购事项将于该协议所有先决条件均已达成或获豁免后的第30个营业日（或该协议各方可能协议的其他日期）完成。



直至该协议完成后，本公司将间接拥有50%目标公司股权，相当于烟台液化天然气项目公司约10.5%的等值权益（基于目标公司拥有烟台液化天然气项目公司21.0%的等值权益）。



本集团董事对烟台液化天然气项目前景乐观，管理层预期此项目一年收入约人民币25亿元。烟台液化天然气项目已列为国家和山东省2021年重点项目，亦将成为全国第23个天然气接收站。直至现在，全国共有22个天然气接收站，其中15个由国有企业所拥有及运作。董事认为是次认购与本集团的投资策略一致，将使本集团收入来源及投资组合多元化。此外，本集团计划发展以天然气领域的产、供、储、销全产业链为目标，进一步提升本公司在液化天然气国际贸易的基础。



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本公司的资料

高雅光学国际集团有限公司主要从事眼镜架及太阳眼镜之制造及买卖、物业投资、债务及证券投资、电影投资及发行以及能源业务。本集团是指本公司及其附属公司。



现有股东及目标集团的数据

现有股东郑芳，为中国居民及商人。目标公司是喜上天然气码头控股有限公司，为一间于英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司，于该协议日期由现有股东全资拥有。



认购方的资料

翠源环球有限公司，为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，是本公司间接全资拥有的附属公司。



烟台液化天然气项目公司的数据

烟台液化天然气项目公司主要从事燃气经营、货物和技术进出口以及进出口代理服务，为一间执行烟台液化天然气项目而成立的项目公司。



烟台液化天然气项目的数据

旨在投资建设山东烟台港液化天然气接收站。预期烟台液化天然气项目将于2023年开始营运，营运期可达25年。中国国家发展和改革委员会已于2020年1月正式审批烟台液化天然气项目，目前该项目正于港口建设阶段。





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