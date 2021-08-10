Tuesday, 10 August 2021, 11:55 HKT/SGT Share:

来源 Apollomics, Inc. 冠科美博（APOLLOMICS）APL-102 中国I期临床研究完成首例患者给药

中国杭州市、上海市和美国福斯特市, 2021年8月10日 - (亚太商讯) - 冠科美博（ Apollomics Inc.），一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司，今天宣布，APL-102已经成功完成首例患者给药。这是一项在晚期实体瘤患者中进行的 I期临床研究，旨在评估口服APL-102胶囊的安全性、耐受性和药代动力学特征。



公司联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士说：“APL-102是我们自主研发发现和开发的一款抗肿瘤多靶点酪氨酸激酶抑制剂，我们很高兴能将其推进临床试验，以探索其治疗多种实体瘤上的潜力。冠科美博正在拓展抗肿瘤临床产品管线，APL-102是我们计划推进临床阶段的几个创新产品中的第一个。”



关于APL-102

APL-102是一种口服多激酶抑制剂（MTKi），针对几种关键的致癌驱动因子。APL-102抑制受体酪氨酸激酶（RTKs），包括：通过血管内皮生长因子受体（VEGFR）的血管生成；通过B-RAF和C-RAF的丝裂原活化蛋白激酶（MAPK）通路；集落刺激因子-1受体（CSF1R）。



临床前研究显示其在肝癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌、食道癌和肺癌的患者来源的肿瘤移植小鼠模型（PDX）中表现出广泛且有效的抗肿瘤活性。APL-102 还显示出良好的临床前药代动力学 (PK) 和安全性特征，未观察到严重的脱靶活性。APL-102不仅有可能作为单一药物治疗患者，也具有和其他药物联用的巨大潜力。



冠科美博拥有APL-102的全球权利。



关于冠科美博（Apollomics Inc.）

冠科美博（ Apollomics Inc.）是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。公司在中国杭州市、上海市和美国加州福斯特市均有运营实体。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。



冠科美博联系方式：



投资人联系人：

Wilson W. Cheung

首席财务官

电话：(650) 209-4436

Email：wcheung@apollomicsinc.com



公司联系人：

张立平

高级市场总监

电话：(86) 0571-83521933

Email：liping.zhang@apollomicsinc.com



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