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来源 VC Holdings Limited 汇盈控股预期2021年上半年转亏为盈 公司拥有人应占未经审核综合溢利约1亿港元

香港, 2021年8月9日 - (亚太商讯) - 汇盈控股有限公司（「汇盈控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0821.HK）宣布，根据集团截至2021年6月30日止六个月（「报告期间」）的未经审核综合财务报告之初步评估，集团预期于报告期间的业绩转亏为盈，并预期将录得公司拥有人应占未经审核综合溢利约1亿港元，而去年同期则为亏损约5,500万港元。



转亏为盈的主要原因是集团收益大幅增加约1,000万港元，该收益主要来自保证金融资业务及放债业务之利息收入。另外，集团录得按公平值列账及在损益账处理之财务资产之已变现及未变现收益净额约7,900万港元，而去年同期则为已变现及未变现亏损净额约港币2,200万元。与此同时，集团录得应收账款之减值亏损拨回约2,900万港元，而去年同期则为额外减值亏损约1,200万港元。



汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示﹕「多年来，汇盈控股致力为大中华地区客户提供优质的金融服务及产品。今年上半年，全球多地疫情开始受控，带动经济活动逐步重回正轨，投资者信心亦显著回升。在市场的利好因素推动下，金融市场表现理想，集团多项业务亦实现突破，收益大幅增加。展望未来，我们锐意继续深耕金融服务，透过结合SaaS（Software as a Service）与证券行业之Fintech（金融科技）巩固集团现有业务和提升用户体验，以满足现有客户群的需求，并进一步扩大客源和市场份额，从而为股东和投资者创造更高回报。」



有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司（股份代号：0821.HK）于2001年在香港联合交易所有限公司创业板上市，并于2008年成功由创业板转至主板，为大中华地区顶尖的金融服务集团，主要从事提供优质的金融服务及产品，专业领域涵盖(i)提供金融服务，包括证券、期货及期权经纪及交易业务、融资服务、企业融资及其他顾问服务、资产管理及保险经纪业务；(ii)自营买卖业务；及(iii)销售及分销医疗保健产品业务。2021年，汇盈控股收购SaaS相关软件及公司，结合SaaS及证券行业之金融科技，务求提升用户体验，进一步巩固业务及扩大客户群。



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