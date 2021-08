Tuesday, 3 August 2021, 17:45 HKT/SGT Share:

来源 Activation Group Holdings Limited 艾德韦宣2021中期业绩大幅提升 宣派中期及特别股息共计港币6,000余万元,折合每股7.96港仙

香港, 2021年8月3日 - (亚太商讯) - 大中华整合营销解决方案提供商–艾德韦宣集团控股有限公司(「艾德韦宣」或本「公司」,连同附属公司总称本「集团」,股份编号:9919)今日宣布未经审核2021中期业绩大幅提升,收益大幅上升436.5%至2021年中期的人民币3.85亿元。溢利为人民币3,850万元(2020年中期:亏损人民币2,000万元)。本公司拥有人应占溢利为人民币3,550万元(2020年中期:亏损人民币1,930万元)。 每股基本盈利为人民币4.80分,而2020年中期则为每股亏损人民币2.47分。



董事会宣布派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息每股1.03港仙以及中期特别股息每 股6.93港仙(2020年:无)。



由于中国大陆奢侈品消费的快速增长, 加上香港市场恢复,集团体验营销业务爆发式增长,此等服务产生的收益大幅上升1,286.5%至2021年中期的人民币2.77亿元。艾德韦宣体验营销事业部在2021年上半年组织落地了许多精彩活动,包括CARTIER「树,树」展览、GUCCI 「ARIA-时尚咏叹调」时装秀、GUCCI「古驰原典」展览、PRADA OUTDOOR 「意趣花园」、CINDY CHAO「无尽之境」艺术珠宝大师展、梅赛德斯-AMG GLA 35以及GLB 35「非凡之旅」产品体验活动等以及其他大型项目。



于回顾期内,集团已将原本的数字营销业务提升为全面的数字化推广组合,当中包括MCN及精准媒体营销服务。此等服务产生的收益增加66.2%至 2021年中期的人民币7,830万元。于公共关系服务方面,此等服务产生的收益大幅上升427%至2021年中期的人民币1,950万元。艾德韦宣数字营销事业部在上半年为诸多品牌(包括MAXMARA、CLARINS、GIVENCHY BEAUTY、SK-II、TORY BURCH以及LOEWE)提供社交平台日常运营及维护服务。除此之外,集团也落地了许多数字营销活动项目,例如LEGO中国新年数字营销项目、BALABALA「梦无止境」项目、DIOR 2021 J’adore Infinissime香水营销推广项目等。



于中期报告期间,艾德韦宣集团举办了2021环法中国系列赛全民绕圈赛上海临港新片区站,吸引了超过 2,000名选手参与。集团正在准备在2021年下半年举行2-3场的活动。此服务产生的收益大幅上升910%至2021年中期的人民币 1,010万元。集团已就 IP 业务签署两项业务合作协议:(i) 与 FISE(Hurricane Group 旗下的世界知名极限运动联赛)的合作协议及 (ii) 与久事体育集团(拥有F1、上海 ATP 1000 大师赛的最大型国有体育集团之一)的策略伙伴协议,以于中国共同发展双方拥有的IP。



艾德韦宣董事会联席主席兼行政总裁刘锦耀先生表示:「在2020 年上半年的疫情影响之后,中国经济实现了快速复苏和反弹并仍在持续,中高端消费受到了明显的刺激,也带动了奢侈品营销行业的快速增长。作为奢侈品体验营销的行业龙头,我们的体验营销和公关服务业务因此大为受益,实现了爆发式增长,2020年公司仍为大中华区最大的体验营销服务商。集团近年来在数字营销的投入也初见成效,下一步战略将是向数字营销科技和电商发展,提供全局电商服务,包括完善电商运营方面的能力和团队,并希望把线下与在线的消费者数据打通,不断完善并积累中高端品牌消费者的消费行为及偏好数据,协助品牌进行运营决策,并增加集团对于品牌的战略价值和黏性,最终通过提高品牌销售额并通过分成方式增厚公司利润。」



关于艾德韦宣集团控股有限公司

艾德韦宣集团控股有限公司是大中华区领先的时尚品牌数据互动营销集团,业务涵盖体验营销及公关服务、数字营销及电商服务、IP运营等,是大中华区服务奢侈品牌和时尚品牌最大的营销集团,市场占有率约7%,并于2020年1月16日在香港联交所主板上市。集团所有业务均以数据互动营销为核心,并不断加快数字化能力的全面营销布局,包括成立MCN事业部、为品牌提供效果营销及直播电商等,实现从营销到销售的死循环。









话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Activation Group Holdings Limited July 8, 2021 20:16 HKT/SGT 艾德韦宣集团与愿景娱乐达成战略合作 July 6, 2021 17:47 HKT/SGT 艾德韦宣发盈利预喜公告 更多新闻 >>