王朝预期2021年上半年收入同比近翻倍至1.7亿多港元

香港, 2021年8月2日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(股份代号:828)今日根据最新未经审核综合管理账目资料发布盈利预告更新,预期截至2021年6月30日止6个月(「本期间」)之综合收入约达1.7亿多港元,与去年同期比较,增长约90-100%,综合溢利介乎1,000万港元至2,000万港元。



王朝在本期间收入明显增加,主要归因于三大因素。首先,随着新型冠状病毒疫情于中国受控,政府放寛对消费场所的限制,消费场景及消费意欲恢复,加上经济(尤其是内需方面)增长,令销售复苏。其次,与去年同期相比,本期间品牌及产品升级后,中高端葡萄酒产品销售上升。此外,收入增加亦受益于本期间内集团的销售团队加强与经销商合作及经销商于节庆前进货,这也反映了集团于营销改革后取得阶段性成果。



去年同期王朝出售酒堡及相关设施录得约1.84亿港元之非经常性收益,并因实施雇员改革计划录得非经常性雇员赔偿约1,330万港元,使集团去年同期的未经审核综合溢利达到1.426亿港元。倘撇除此两项非经常性收益及支出的影响,去年同期集团的经调整综合亏损约2,780万港元,本期间的综合溢利则预计将录得约1,000-2,000万港元,较去年同期大幅改善,成功扭亏为盈,主要由于中高端葡萄酒产品销售增加和毛利率改善。



2021年,王朝在产品、销售渠道及市场方面调整布局,取得了显著的成效。在产品策略方面,王朝结合自身的优势和市场需求,进一步落实「5+4+N产品战略」,透过五大主线系列 (包括干化系列、七年藏系列、梅鹿辄系列、经典系列及畅销系列)覆盖所有主流价位,以干红、干白、白兰地、起泡酒四大优势品类提升市场份额,同时通过定制产品满足消费者多元化的需求。



为推广新产品,王朝于今年1月举行了首场锦邑白兰地系列新品招商品鉴会,以及于4月参加了成都举行的春季糖酒会,大力推广其最新产品矩阵,获得市场的热烈反应。今年6月,集团再为王朝典藏系列产品升级焕新举行了上市发布会,升级后的王朝典藏系列包含八款产品,价格进一步覆盖大众消费主流价格市场。



在市场营销方面,王朝加强了品牌推广及广告投入,于今年3月开始以王朝冠名高铁列车,主要覆盖江浙沪核心地区等重点市场,并通过在这些地区的终端以及京东旗舰店、天猫旗舰店等线上线下的销售渠道联动营销,在全国销售范围内进行营销活动。同时,王朝持续深耕烟酒专卖店、商超、餐饮、社群圈层四个渠道,并通过灵活的互动形式和主题性参与活动、意见领袖推广、内容营销等打通社群圈层,实现渠道的多元化和互通互联。此外,王朝亦在今年7月进一步扩展了沿海干白战略范围,不再局限于沿海城市,以华南为主向全国18个城市扩散,以品鉴会、赠饮、陈列等多种形式,系统性、大规模地推广王朝的干白葡萄酒。



于今年上半年,王朝透过有效的策略调整和强大的执行力,成功增加了中高端葡萄酒产品销售,并提升了毛利率。展望未来,王朝将针对消费需求继续进行创新,从品牌、产品、销售模式、人才等方面在行业内实现全方位差异化竞争。





