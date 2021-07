Friday, 30 July 2021, 17:00 HKT/SGT Share:

来源 Legend Capital 君联资本投资生物计算平台百图生科A轮融资

香港, 2021年7月30日 - (亚太商讯) - 生物计算平台企业百图生科近日完成上亿美元A轮融资,君联资本参与了此次投资,本轮融资将主要用于技术研发和人才引进。



百图生科定位于生物计算引擎驱动的创新药物研发平台型企业,于2020年11月由李彦宏牵头创立并出任董事长,主要通过先进计算和生物技术,绘制关于疾病靶点和药物设计的图谱,实现Global First-in-class原创药物的研发。未来百图生科将主要聚焦在肿瘤、自身免疫性疾病、纤维化疾病的免疫机理研究领域。



君联资本总裁李家庆表示:“继3月投资高性能计算芯片公司百度昆仑,这是君联资本今年与百度的第二次合作,希望未来能够与百度在科技创新领域继续保持紧密合作。君联资本长期看好IT信息技术与生命科技的相互融合,百图生科用AI赋能生命科学,通过AI技术及前沿生物技术融合创新,加速新型药物和诊断产品的研发。未来,君联资本希望充分发挥医疗健康领域投资企业生态的资源优势,协同生物医药、IVD检测、CRO等领域行业龙头公司与百图生科紧密协作,为医疗健康产业提供智能计算平台支持,推动产业升级,造福更多的患者。”



君联资本一直关注医疗健康产业与科技的深度融合,近年在医疗AI领域布局持续加码,除了百图生科,君联资本在AI医疗领域还投资了AI微生物制药公司未知君、AI技术驱动创新药研发平台望石智慧、AI医疗影像辅助诊断公司深睿医疗、Lunit、AI医疗病理诊断公司迪英加、基因大数据公司志诺维思、人工智能医疗慢性病管理系统公司爱亿生等。







话题 Press release summary



部门 金融, Funds & Equities, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Legend Capital July 19, 2021 19:12 HKT/SGT 君联资本投资企业“全版权”运营商读客文化成功登陆创业板 更多新闻 >>