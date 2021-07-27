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来源 EC Healthcare 医思健康公布季度销售数据 成功拓展新旗舰服务中心

香港, 2021年7月27日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，为满足对医疗及健康服务的殷切需求，本集团于2021年7月26日扩展其位于旺角朗豪坊办公大楼的旗舰服务中心，新租用了额外一楼层, 其总楼面面积约为17,900平方呎。 新租用楼层用作本集团的医学美容及医疗专科服务业务，包括但不限于本集团首间眼科中心及新的妇产科中心。



扩展后，本集团于朗豪坊办公大楼的总服务面积增加至9层楼层，而本集团之诊所及服务中心的总楼面面积增加至约431,000平方呎。



董事会相信上述扩张将成为本集团的业务增长点，进一步巩固本集团作为一站式综合健康及医疗服务供货商的地位，有效扩大其于健康及医疗服务市场的份额。



本集团于2021 年 4 月至 6 月预期录得：



(i) 季内整体销售额不少于 7.2 亿港元，较去年同期升幅不少于 52%，及较 2019 年同期升幅不少于 35%；



(ii) 季内中国内地诊所以及服务中心之销售额较去年同期升幅不少于 36%，及较 2019 年同期升幅不少于 91%；及



(iii) 季内本集团所提供之医疗服务销售额较去年同期增长不少于 104%，及较2019年同期升幅不少于131%。



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心UMH DENTAL CARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科及新医疗中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所及专业健发中心发森。



*根据弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入计算进行的独立研究









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部门 健康与医药

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