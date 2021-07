中国地质大学（武汉）珠宝学院与光华宝石矿物资源学院于科研和教学领域签约合作

香港, 2021年7月21日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593)为推动中国地质大学(武汉)珠宝学院与江西应用科技学院光华宝石矿物资源学院的深度合作,更好地开展科研、教学工作,7月13日-14日,中国地质大学(武汉)珠宝学院沈锡田教授、陈涛教授等一行7人来到光华宝石矿物资源学院实地考察调研。江西应用科技学院副校长、光华宝石矿物资源学院院长刘光华带队迎接,并对沈锡田一行人的到来表示了热烈欢迎。光华宝石矿物资源学院副院长黄怡祯、党支部书记何平及学院全体教师出席了欢迎仪式。



7月13日下午,沈锡田一行在刘光华院长的陪同下,来到了光华宝石矿物资源学院的标本库,详细了解了学院矿物宝石标本的准备情况,对光华宝石矿物资源学院拥有如此多高质量的科研教学标本感到惊叹。沈锡田表示,光华宝石学院拥有的矿物宝石教研资源,在国内可以说独一无二,无论是其标本的质量,还是种类和数量,都属于世界顶级。



随后,刘光华同沈锡田教授、陈涛教授举行了座谈,双方就如何开展科研、教学等方面的合作,进行了坦诚、深入的交流。作为光华宝石矿物资源学院的院长,刘光华从办学理念、教学计划、合作模式等方面阐述了学院的意见,沈锡田认真听取并对光华宝石矿物资源学院的发展规划表示了肯定。



7月13日晚,为充分了解双方关于学术合作内容的契合度,沈锡田邀请光华宝石矿物资源学院全体教师举办了一次学术交流会。会上沈锡田详细介绍了自己最新的科研进展,并向与会者科普了宝石研究的学术前沿;此外,中国地质大学(武汉)珠宝学院宝石系主任陈涛教授则从珠宝与文化的角度,重点阐述了武汉地大珠宝学院的教学理念。



会议最后,刘光华院长对沈锡田教授和陈涛教授的精彩汇报表达了极高的赞誉,他向到访的众人说道:“我是一名半路出家的宝石爱好者,我本专业是研究煤田、油气和沉积学,但因为热爱转而研究各类矿物晶体和宝玉石。如今,能够和国内一流的珠宝学院建立合作关系,我感觉很激动。我相信在不久的将来,硬件和软件齐全的光华宝石矿物资源学院必将走向世界舞台,成为行业内知名学术教育平台。



7月14日上午,在前期良好沟通的基础上,沈锡田一行与光华宝石矿物资源学院进行了合作细节的讨论,双方就合作机制、学生培养、学术活动、科研项目等方面的工作交换了意见,并拟定了合作框架协议。此外,沈锡田教授和陈涛教授,就光华宝石矿物资源学院的课程体系,给出了专业的指导意见,以期更科学地开展后续合作教学工作。



据悉,中国地质大学(武汉)珠宝学院与光华宝石矿物资源学院的教学和科研合作已经过多轮洽谈,此次双方就合作细节达成了一致,是两院建立深度合作关系的实质性进步。未来双方将互设挂牌工作室,在联合培养研究生、建设珠宝科技馆、开展野外宝石学科研、发展职业教育、筹办学术活动等方面成为合作伙伴。



中国地质大学(武汉)珠宝学院是一所以珠宝教育为中心任务的教学和科研单位,是中国珠宝教育的摇篮,开创了我国珠宝教育的先河。学院创立的GIC品牌,是国内珠宝行业认可度最高的珠宝检测品牌之一。目前,学院设有宝石及材料工艺学(国家级特色专业)、产品设计2个本科专业,均为国家“双一流”建设专业。宝石学、材料与化工(宝石材料)、设计学(湖北省重点学科)、艺术设计4个硕士学科/专业,宝石学1个博士学科/专业。目前,已经与英国的伯明翰珠宝学院(BIAD)、伦敦创意艺术大学(UCA),法国的英赛克高等商学院(INSEEC)、雷恩商学院(ESC)、国家宝石学院(ING),美国的罗彻斯特理工大学艺术设计学院(RIT)、美国宝石学院(GIA)等世界著名学府的珠宝首饰教育机构,建立了学生联合培养、教师互访进修、科技合作和学术交流等合作关系。



