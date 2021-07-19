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来源 Legend Capital 君联资本投资企业“全版权”运营商读客文化成功登陆创业板

香港, 2021年7月19日 - (亚太商讯) - 7月19日，君联资本所投企业读客文化（股票代码：301025）在创业板成功上市。读客文化本次公开发行4001万股，截至发稿股价报人民币31.66元/股，较发行价上涨约1942%，总市值约126亿。



读客文化成立于2009年，主营业务为图书的策划与发行及相关文化增值服务，长期愿景是“配合国家政策，培养本土作家，发扬传统文化”。作为一家“全版权”运营商，读客文化以“激发个人成长”为宗旨，整合文艺、社科以及少儿等领域的优质版权，综合多种载体形式为大众提供以图书为主体的精品内容。同时致力于以独特的创意方法和人才培养制度，成为领先的创意文化企业。



经过多年发展，读客文化在图书选题、策划编辑、版权运营、市场营销等方面积累了丰富的经验，成为行业内具有较强品牌影响力的企业。公司长期实行“精品”内容战略，优先考虑内容质量，着重打造精品图书，图书品种效率超过行业平均10倍以上。主要代表案例包括：“半小时漫画”系列、“藏地密码”系列、“银河帝国”系列、《岛上书店》、“教父”系列等。此外，读客文化属于国内较早开展数字内容业务的图书公司，依托丰富的电子书运营经验，公司也单独签约了诸多有重大市场影响力的电子书版权，例如《三体》（三部曲）、“火影忍者”系列等。《岛上书店》、《无声告白》、《微微一笑很倾城》等电子书获得当当网、亚马逊等平台的电子书畅销奖。近年公司积极布局有声书市场，在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓FM和微信读书等平台收获了大量听众，部分有声书多次位列喜马拉雅FM畅销书排行榜前十。



君联资本于2017年6月领投读客文化A轮融资，并在同年11月持续追加投资。作为投资合作伙伴，君联资本在投资后一路陪伴公司成长，在行业资源、人才引进、经营提升、战略规划以及资本化等方面为公司提供了深度和全方位的增值服务。



君联资本董事总经理邵振兴表示，“在移动互联网内容时代，以IP为内核的泛娱乐产业链发展更加迅速，优质IP的价值更加凸显。读客文化处于内容行业的上游优势位置，是君联资本在内容产业链中的重要布局。头部IP是文化产业发展的稀缺资源及核心要素，读客文化是一家在行业内具有全渠道强版权运营能力的公司，挖掘和充分释放IP价值，实现了版权资产的多元变现。上市将帮助读客文化在未来逐步加大版权库建设的同时，应用现有方法论赋能更多优质储备版权，打造IP孵化平台。”



在内容为王的互联网时代，君联资本始终关注内容产业链的发展，尤其是头部IP的稀缺资源。目前，文学阅读市场依然是IP孵化的重要来源之一。在内容领域，君联资本已投资的代表企业有bilibili、太合音乐、摩登天空、哇唧唧哇、HYBE(Big Hit)、布鲁可、谦寻等。





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