艾德韦宣集团与愿景娱乐达成战略合作

香港, 2021年7月8日 - (亚太商讯) - 大中华整合营销解决方案提供商–艾德韦宣集团控股有限公司(「艾德韦宣」或本「公司」,连同附属公司总称本「集团」,股份编号:9919)今日宣布公司已与愿景未来(上海)传媒科技有限公司(以下简称「愿景娱乐」)达成战略合作,双方共同成立合资公司,艾德韦宣将拥有该合资公司的大多数股份,以在内地挖掘处于数字营销前沿的直播电商业务的巨大潜力。



通过本次战略合作,双方将共同为奢侈及时尚品牌提供抖音明星直播和抖店品牌代运营业务。合资公司将借助艾德韦宣的明星资源及品牌资源,同时结合愿景娱乐在直播电商领域的丰富经验,致力共同拓展品牌在抖音市场的在线营销以及电商业务,引入更多知名艺人达人直播带货,并孵化抖音电商明星,利用专业的营销能力建立抖音明星电商矩阵。艾德韦宣去年成立了MCN机构Avant Plus,运用其于时尚领域的经验和资源,与多个明星及关键意见领袖(KOL)长期合作,当中包括著名影星畲诗曼小姐、时尚博主江南BoyNam和迪拜奶奶等数十位知名时尚界意见领袖,以协助他们建立社交媒体帐户,助力奢侈及时尚品牌的社交媒体口碑营销。此次与愿景娱乐之合作将是艾德韦宣继Avant Plus之后,致力通过抖音明星矩阵实现商业品牌的广告变现,把品牌的产品运用抖音直播的形式进行销售,以销售分成的方式形成广告+电商的商业流量死循环,利用抖音兴趣电商的高用户粘性,分享达人直播电商红利,打造明星直播及抖音电商的全新生态模式。



艾德韦宣董事会联席主席兼行政总裁刘锦耀先生表示:「愿景娱乐作为最早一批入驻抖音的机构,深耕直播电商领域,深谙抖音生态逻辑及发展规律,连续两年保持抖音综合机构榜单排名领先地位,签约包括艺人朱梓骁、于震、袁成杰在内的超过120,000名达人,同时拥有丰富的抖音明星账号运营以及电商直播合作经验,与超过2,000个品牌达成长期合作。艾德韦宣则专注奢侈品及时尚领域,积累大量客户资源。此次合作将进一步加强集团于数字营销的前沿领域―直播电商领域的实力,帮助品牌实现营销到销售的商业死循环,集团未来还将继续通过与不同领域专业伙伴的合作,加大数字营销与品牌推广的专业性投入及竞争力。」



过去几年,电商代运营服务以及电商服务的市场保持快速增长,当中直播电商于2019年整体成交额达人民币4,512.9亿元,同比增长200%,预计未来两年仍会保持较高的增长势态。随着内容平台与电商交易的融合程度不断加深,预计2022年直播带货的渗透率可由2019年的4.5%增长至20.3%。以往奢侈及时尚品牌较少涉及此领域,随着消费者购物模式的不断转变,艾德韦宣已准备就绪在此领域作好步署,协助奢侈及时尚品牌把握此快速增长的商机。



关于艾德韦宣集团控股有限公司

艾德韦宣集团控股有限公司是领先并快速增长的整合营销提供商及品牌/IP运营商,专注在大中华区提供体验营销、数字营销与品牌推广,及公共关系服务,是大中华区服务奢侈品牌和时尚品牌最大的整合营销机构,市场占有率约7%,并于2020年1月16日在香港联交所主板上市。集团亦专注于IP拓展领域,体育 IP拓展业务包括使用西甲俱乐部品牌及环法自行车赛品牌在中国的IP独家授权。公司不断加快数字化能力的全面营销布局,包括成立MCN机构、西甲俱乐部及环法自行车赛的衍生品电商销售、为品牌提供效果营销及直播带货等,实现从营销到销售的死循环。



关于愿景未来(上海)传媒科技有限公司

愿景未来(上海)传媒科技有限公司是一家国内领先的多媒体展示服务机构,致力于明星电商业务,目前已在北京、上海、杭州等一线城市拥有多家分公司。成立至今,在明星和达人直播以及电商业务上已经处于国内领先的地位。主要业务有直播、电商、游戏、广告、信息流、短视频等。公司专业致力于全方位培养、包装、宣传签约直播艺人,通过“明星主播养成计划”源源不断的为自身平台及行业输送一流主播人才,助力直播行业健康有序的发展,还将以专业的运营团队打造更多平民主播,让更多明星活跃在网络直播的屏幕上。



