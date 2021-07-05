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来源 VC Holdings Limited 汇盈控股向创梦天地收购旗下SaaS相关软件及公司 结合SaaS及金融科技 进一步巩固业务及扩大客户群

香港, 2021年7月5日 - (亚太商讯) - 汇盈控股有限公司（「汇盈控股」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：0821.HK）宣布，集团与创梦天地科技控股有限公司（「创梦天地」）订立买卖协议，以人民币45.00百万元（相当于约53.83百万港元）收购创梦天地旗下彩虹软件、海豚软件及女娲软件。此外，集团以人民币28.00百万元（相当于约33.49百万港元）向创梦天地间接全资附属公司深圳市前海创梦科技有限公司收购Dream Impression Holdings Limited（「Dream Impression」）全部已发行股本。



两项收购的总代价为人民币73.00百万元（相当于约87.32百万港元），并将按每股0.205港元发行约425,954,020股代价股份之方式结付。股份占集团于2021年7月2日已发行股本约24.97%及集团经配发及发行代价股份扩大后之已发行股本约19.98%（假设于2021年7月2日至配发及发行代价股份期间已发行股份总数并无变动）。是次配发及发行代价股份需于股东特别大会表决通过，而收购亦需符合若干先决条件方可落实。



创梦天地（股份代号：1119.HK）是中国领先的数字娱乐平台，目前业务主要包括研发和运营网络及手机游戏、提供信息服务、开拓SaaS（Software as a Service）及其他相关服务以及线下娱乐业务。其开发之彩虹软件是为游戏开发及营运提供全流程数据支持之软件系统，用于展示游戏质量及营运状况，有助加快游戏设计或实现营运目标；海豚软件是集人工智能及大数据应用于一体之个性化营运平台，通过融合人工智能与用户画像，其可向用户提供宝贵内容，实现精准销售及营销；女娲软件是一款为游戏开发商、游戏代理发行商在应用程序市场发布游戏提供一站式解决方案与运营方案的技术服务平台软件系统。而Dream Impression作为创梦天地间接全资附属公司，主要从事提供软件之技术支持，开发、维护及更新，商业管理咨询、营销及推广服务，以及其他服务。



汇盈控股有限公司主席兼执行董事符耀文先生表示﹕「一直以来，汇盈控股致力为客户提供专业及全面之金融服务。有见SaaS正在改变现代产业之商业及收入模式，并将逐渐蔓延至各行业，集团冀透过是次收购结合SaaS与证券行业之Fintech（金融科技），以巩固集团现有业务，进一步扩大客户群，并提升用户体验，长远可望扩大集团之收入来源，并实现我们积极追求创新之愿景。」



有关汇盈控股有限公司

汇盈控股有限公司（股份代号：0821.HK）为大中华地区顶尖的金融服务集团，主要从事提供优质的金融服务及产品，包括(i)证券、期货及期权经纪及交易，以及融资服务业务 (ii)企业融资及其他顾问服务（包括收购合并及向客户提供公司秘书服务等）；(iii)资产管理；及(iv)保险经纪及自营买卖业务之核心业务，以满足大中华地区客户在投资及财富管理方面的不同需要。此外，集团亦从事自营贸易以及保健产品的销售及分销。



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