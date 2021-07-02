Friday, 2 July 2021, 22:10 HKT/SGT Share:

来源 China Risun Group 旭阳集团成立合资公司于印尼投资建设470万吨╱年焦化项目 首次把业务版图开拓至海外

香港, 2021年7月2日 - (亚太商讯) - 全球领先的焦炭、焦化产品、精细化工产品综合中国生产商及供应商及相关运营管理服务提供商中国旭阳集团有限公司 （「旭阳集团」或「集团」；股份代号：1907）宣布成立合资公司于印尼投资建设470万吨╱年焦化项目，首次把业务版图开拓至海外。



旭阳集团之全资附属公司旭阳投资与天津新天钢及Stephanie Development订立合资协议，据此，三方同意共同注资成立德天焦化，在印尼苏拉威西青山工业园区内，合作投资建设470 万吨╱年焦化项目，项目投资总额约8.3亿美元。旭阳投资将认缴合资公司注册资本59.52百万美元（股权占比24%），此外亦将在德天焦化未能获得外部项目融资的情况下为德天焦化提供股东贷款最高不超过约285百万美元。



合资公司计划投资建设的470万 吨╱年焦化项目位于印尼苏拉威西青山工业园区内，这个园区是「一带一路」的示范合作项目，并进驻及计划进驻数十家大型的金属冶炼企业，预期未 来焦炭需求巨大。旭阳集团的生产园区主要在中国境内，透过是次交易，集团将首次进军海外，并可持续巩固其作为独立焦炭生产及供应商的龙头地位。此外，天津新天钢为知名的钢铁企业，而Stephanie Development则为天然资源综合开发商，三方共同于印尼成立新的生产园区，将可达到互惠共赢的效果。



印尼是东南亚以面积、人口及国内生产总值最大的国家，而合资公司所在地位于中苏拉威西省莫罗瓦利县(Morowali)巴哈多比镇(Bahodopi)，拥有海陆空运输通道，便利煤炭从印尼本地 或从海外（例如：从澳大利亚利用海路运输）供应。焦炭产品主要销往中国境内天津新天钢，所以煤炭供应及焦炭销售渠道稳定。



有关中国旭阳集团有限公司

根据弗若斯特沙利文，按2020年数据计算，中国旭阳集团有限公司为全球最大的独立焦炭生产商及供应商。旭阳集团为中国的焦炭、焦化产品、精细化工产品综合生产商及供应商及相关运营管理服务提供商，并于中国及全球的多个精细化工产品领域处于领先地位。旭阳集团纵向一体化的业务模式及在煤化工产业链超过26年的经验让集团进一步深耕下游精细化工产品市场，扩展收入来源，创造更大价值。



旭阳集团自2019年3月于香港联交所主板上市，现被纳入为恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数及恒生港股通非AH股公司指数。欲了解更多公司业务，请浏览： http://www.risun.com/hk/







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