中国动力积极布局海外电动车业务 未来发展前景可期

香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力(控股)有限公司(「公司」;将更名为科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476),连同其附属公司,统称「中国动力」或「集团」)致力拓展集团业务,持续稳固内地市场的同时加大海外业务布局、积极把握市场机遇,务求为集团带来协同效应。截至2021年3月31日止年度,集团受惠车辆销售订单增加及更佳规模经济效益,录得收益约23,800,000港元,比去年同期增加367%。



展望未来,集团将继续把握新能源汽车市场快速增长的机遇,发挥本身在新能源汽车领域的技术优势,着力把业务拓展到更多海外市场,推动集团的整体收益及可持续发展的业务方针。



积极扩展香港地区业务

集团于本年度,已经完成来自香港生产力促进局之两辆智能电动巴士之销售订单,供香港机场管理局及香港防癌会试运行。另外,集团正在磋商另外两份新智能电动巴士订单及将在下半年开始向香港市场销售全电动65座客车,其中两辆客车已经抵达香港准备出售。集团相信,随着新冠肺炎疫情大流行逐渐控制,旅游业也将在不久后恢复活力,带动电动巴士的巨大需求。集团客车当前是香港唯一获批准的同类型车型,无疑在这拥有逾7,000辆的强劲市场领域占据强大优势。此外,集团已于去年底推出全电动19座低地台小巴,并已取得该小巴的小型试验订单,准备在今年下半年销售。鉴于该小巴独特的低地台设计,且目前没有可比较的款式,集团有望在该等领域获得可观的市场份额。



海外市场拓展成绩亮眼

集团已完成为东南亚新兴市场开发度身定制名为COMET之城市巴士,且首批订单已于本年度亮相及交付,预期于不久将来会取得更多订单。于本年度,来自菲律宾的若干销售订单已完成,此次成功亮相后,集团获得大量后续订单,并预计将在第三季度及第四季度初交付约100台COMET。由于COMET是目前菲律宾替代Jeepney的最合适及最可行的款式,集团有信心通过渐进式市场渗透来主导菲律宾的Jeepney市场。



集团已为南美市场开发12米「动力底盘」,可满足来自缺少技术开发自身底盘之当地巴士制造商之B2B业务需求。目前,集团已取得一份大额12米电动底盘订单及于拉丁美洲取得另一份大额12米城市巴士订单。于完成后,该等订单定能带来正面收益。



于2021年4月30日公司已订立投资协议,认购Quantron AG的4.98%权益,此项投资是进一步拓展欧洲业务的良机,而且公司已成功通过Quantron AG获得12米电动巴士和12米氢动力巴士的欧洲订单,预计分别于2021年第三和第四季度交付。随着欧洲对电动巴士及车辆的需求增长强劲,公司预计该等巴士交付后订单量将保持稳定。本集团深信,加快于海外市场推出产品正当其时,对取得来自欧洲之进一步订单,极具信心。



把握中国内地市场的庞大机遇

年内集团附属公司重庆穗通新能源汽车制造有限公司(「穗通」)已顺利完成重庆武隆县之8.5米巴士销售订单。尽管目前电动车辆市场竞争依然激烈,但市场潜力巨大,相信凭借技术能力优势,相信穗通将能够于未来数年内继续致力寻求新的销售订单,且后续从中国市场获得丰厚回报。



中国动力主席张韧先生表示:「新冠肺炎疫情无可避免为集团带来更多复杂性与挑战,然而随着全球放宽封锁,海外市场订单恢复活跃,我们对未来业务取得成功抱有信心。集团将密切监察并审慎应对市场状况,继续抓住电动车市场带来的机遇,发挥我们本身在新能源汽车领域的技术优势,着力把业务拓展到更多海外市场,提升集团竞争力,为股东创造长远价值。」



关于中国动力(控股)有限公司(股份代号:476)

中国动力(控股)有限公司为新能源商用车的先行者和实践者、专用客车和新能源客车整车生产商,在新能源平台化电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供应商。集团在重庆拥有生产基地,并着力开拓中国内地、香港、亚太地区及南美等地的销售网络。为更好反映集团业务及将其电动车全球化至世界市场的发展方向,公司建议更改其名称为「科轩动力(控股)有限公司」。



