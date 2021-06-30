维珍妮下半年订单超越疫前水平 带动2021财年全年收入及经调整纯利分别达约59.7亿港元及1.75亿港元



香港, 2021年6月30日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商（「IDM」）维珍妮国际（控股）有限公司（「维珍妮」或「公司」，连同附属公司，统称「集团」）（股分代号：2199）公布截至2021年3月31日止年度全年业绩。



年内，集团在严峻的经营环境下，仍录得收益港币5,974.3百万元（2020财年：港币6,341.0百万元），比2020财年仅减少约5.8%，有赖下半年核心业务的订单强势反弹，使整体收益较上半年大幅增加37.3%。收入下降令毛利减少14.1%至约港币1238.0百万元，毛利率为20.7%（2020财年：分别约港币1,440.7百万元及22.7%）。全赖全体同事上下一心、加上开源节流，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为港币820.6百万元，EBITDA率为13.7%（2020财年：分别约港币969.7百万元及15.3%）。在经营去杠杆化下，加上因精简产能及人力资源导致录得两笔一次性开支，纯利约港币125.5百万元，纯利率为2.1%（2020财年：分别约港币290.0百万元及4.6%）。公司拥有人应占每股基本盈利为10.3港仙（2020财年：23.7港仙）。撇除上述一次性开支项目，纯利则按年下降39.6%至约港币175.3百万元，纯利率为2.9%。



董事会议决建议就2021财年宣派末期股息每股3.3港仙（2020财年：每股4.0港仙，连同中期股息每股3.8港仙，总股息为7.8港仙），贯彻分派财政年度纯利不少于30%的股息政策，同时建议派发特别股息每股1.5港仙，以答谢股东在过去严峻一年仍与集团风雨同路。



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生表示：「在严竣的市场环境挑战下，我们致力维持业务稳定发展。我们拥有多元化的产品组合，而在芸芸产品中，运动相关产品因疫下运动风盛行，因而展现强韧增长；另外，舒适的家居型产品、以及近年跨行业及跨产品线业务开拓的消费电子类产品，亦受惠于『宅在家』趋势。我们亦积极开源，包括开拓布口罩业务及发展中国市场，借此扩大收入来源及分散市场风险。更令人鼓舞的是，核心业务订单于下半年随着品牌合作伙伴重拾正轨而强势反弹，令回顾年度得以达致维持业务稳定发展的首要目标。」



运动胸围新增数名国际知名零售及运动品牌合作伙伴，销售按年增逾三成

胸围及贴身内衣产品仍为主要收益来源，贡献港币3968.1百万元（2020财年：港币5,061.4百万元），比去年减少约21.6%，占总收益约66.4%。分部毛利为港币835.4百万元，毛利率为21.1%（2020财年：分别为港币1,183.8百万元及23.4%）。分部收益下降，主要由于本财年首季欧美品牌合作伙伴因防疫措施缩减或延迟订单，当中传统胸围及贴身内衣业务影响较大。



然而疫下运动蔚然成风，加上获得几名新国际知名零售及运动品牌合作伙伴的青睐，带动运动胸围产品表现强韧，销售较去年增加超过三成。此外，「宅在家」亦使舒适的家居外穿内衣（bra top）及胸围产品需求增加。在中国国内市场，集团亦新增数名新兴电商品牌合作伙伴，使客户组合更均衡。因此，下半年此分部订单已见大幅回升，相关收益亦较上半年攀升60.9%。



疫情下「宅在家」刺激针对娱乐的消费电子产品布料加工及其他配件销售按年飚升近六成

胸杯及其他模压产品业务的收入为港币567.7百万元（2020财年：港币677.1百万元），按年下跌约16.2%，占总收入9.5%。分部毛利及毛利率为港币128.3百万元及22.6%（2020财年：分别为港币144.2百万元及21.3%）。



胸杯的表现虽与胸围及贴身内衣同受疫情拖累，但下半年较上半年亦相应展现44.3%的强劲反弹。维珍妮近年积极推动拓展跨行业及跨产品线业务的努力获得成果。疫情下大众「宅在家」的时间增加，对娱乐性的消费电子类产品需求殷切，惠及集团为知名跨国科技伙伴生产的消费电子产品布料加工及其他配件的销售较去年飚升近六成。



疫下运动风刺激功能运动产品业务收入按年涨三成

功能运动产品业务于年内贡献收入港币788.8百万元（2020财年：港币602.5百万元），按年增长30.9%，占集团总收入13.2%。分部毛利为港币136.8百万元，而毛利率为17.3%（2020财年：分别为港币112.7百万元及18.7%）。



此分部收入增加，主要由于运动产品大行其道，在「疫」市下表现出强韧增长。此外，疫情爆发令运动意识加强，而「在家工作」模式日渐普及，加上多国实施旅游限制，令市场对舒适、适合居家、轻运动的产品需求殷切，带动运动鞋及运动服装业务齐头并进。



在运动鞋方面，美国休闲鞋履品牌合作伙伴于年内保持双位数增长。至于在运动服装业务上，凭借卓越的工艺技术，维珍妮持续为国际品牌合作伙伴开发出革新产品，因此录得理想表现。年内亦新增国内运动品牌及新兴电商品牌合作伙伴，丰富了此子分部的客户组合。



防疫产品短短一年贡献逾一成收入，彰显灵活变通

防疫产品为疫情下应运而生的新业务板块，开拓短短一年已贡献收入港币649.6百万元，占总收入10.9%。分部毛利为港币137.4百万元，毛利率为21.2%。此业务带来不俗收益贡献，彰显集团在艰难经营环境下展现灵活变通的能力，并得以善用原本在艰难时期闲置的产能。



越南产值提升至约78%，善用产能，及全面检视内部构架组织及营运模式，提高营运效益

年内，集团于越南海防市越南新加坡工业园内的厂房布局已大致完成。面对上半年欧美订单减少或延期，集团迅速应变，为客户开发及生产布口罩产品，令产能得以善用，有助抵销疫情对传统胸围及贴身内衣业务的影响。幸而受惠于运动胸围及舒适居家类胸围产品的理想增长，集团核心业务逐渐回复正常，因此自7月起恢复招聘，下半年的产值已逐步回归正常水平。截至2021年3月31日，越南生产占总收入的比例由2020财年约73%扩大至约78%。



为提升中越两地厂房的营运效益，集团于年内全面检视内部构架组织及营运模式，精简人力资源，并退租部分深圳厂房，在节省经营开支之余，长远亦有望改善产能配置。随着越南的生产渐趋纯熟，效率持续提升，同时集团因应不断增加的订单需求，在现有厂房增加生产线以更有效利用厂房规模，因此于越南的整体产能将进一步增加。



市场增长势头强韧：订单增长创高峰，全速前进，推动维珍妮再攀高峰

随着疫苗接种率提升，全球疫情有望逐渐受控，从而提振经济复苏的信心。经此一「疫」，拥有多区域产能布局及强大IDM实力的维珍妮得以与国际品牌构建更紧密稳固的伙伴关系。管理层认为疫情带来的挑战已基本过去，业务增长势头将延续至2022财年，因此对集团来年业务更上一层楼充满信心。



在产品方面，随着品牌合作伙伴已调节后疫情时代的新常态，集团的核心胸围及贴身内衣产品订单快速反弹，而且更胜往年。运动类产品的增长势头仍然强劲，当中以运动胸围尤甚，由于消费者已习惯在家活动，因此产品仍以舒适为主；然而随着疫情受控，消费者开始复工，舒适及外观设计兼备的创新产品需求亦与日俱增。至于消费电子产品布料加工及其他配件业务受惠于后疫情时代的生活模式转变，此业务理想增长势头于来年亦将持续，集团将继续以创新带动加强有关高附加值业务。随着胸围及运动胸围的订单回复增长，集团已按需求重新调整生产线以支持该等核心业务之发展，有信心增长势头能够持续。



疫情带来的另一巨变是销售渠道，集团将加紧与新兴在线品牌及渠道的探索与合作，为未来增长做好准备。有见网购胸围需简化尺码以便消费者更容易选择合身产品，因此舒适的家居型产品销情往往较佳，而这正是维珍妮的专长，因此能快速满足品牌合作伙伴的需要。



为满足现有国际品牌合作伙伴殷切的订单需要，集团将继续完善越南产能布局，包括提升海防厂房产能的效率及效益，并在现有厂房增加生产线以提升产能。主要应用无缝针织机技术的越南兴安省厂房一期已于2021年4月正式投产，相信随着产能增加，将可应付不断增加的业务需求。



管理层留意到疫情重塑了全球市场布局，同时明白到多元发展市场的重要。中国作为疫情最快受控、经济复苏最快的国家，成为各大品牌的兵家必争之地。管理层瞄准中国市场的广阔前景，自去年起致力于国内开拓新品牌合作伙伴及新营销渠道如电商。凭借过去多年来在产品创新和质量上的坚持与成就于行内建立的良好声誉，集团在国内业务发展有成，于短短不足一年已迅速建立一定基础，未来将加强国内的业务布局，包括团队建设及生产支援。



集团的深圳厂房近年一直面对招工困难和成本上涨等问题，为配合国际品牌合作伙伴大力发展中国的策略，以及集团自身在国内的最新业务发展所需，集团深谙必须优化中国生产布局，经过审慎研究，集团有意把中国内地的生产基地迁往大湾区内的广东省肇庆新区高新技术产业园，以全力应付中国市场对创新内衣及运动服装等产品的殷切需求，而越南生产基地则继续供应各大国际品牌合作伙伴于中国以外的海外需求。集团正在规划肇庆新厂房的发展细节，将适时公布最新进展。



经历疫情后，集团深明优化内控风险的重要性，因此于人力资源、原材料及运营等调配上将更精确谨慎。面对原材料来年继续上涨的趋势，集团将透过适当扩大供应渠道、优化生产流程、进一步推行自动化、提升工艺技术效益等措施，多管齐下控制整体成本，以维持盈利能力。



管理层亦深明疫情时有反复，集团必须积极寻求对策以便应对。为使生产规划更灵活，及确保即使越南或深圳再度爆发疫情而实施社区封锁措施，亦可应付订单需求，集团积极优化业务流程同时推行数字化升级，打通及分析端对端业务环节信息，在制造端压缩生产周期、提高产品质量、提升营运效益，在管理端提升需求洞察敏锐度和对市场需求的反应速度，借此确保业务营运保持平稳。



洪先生总结：「我们乐见订单增长维持强劲势头甚至屡创高峰，对来年业务保持乐观的看法，并将继续发挥创新设计制造的独特优势力，以及多年来于贴身内衣与功能运动产品领域的行业领导地位，紧握市场机遇，推动维珍妮业务健康稳定发展。集团正处于发展史上最好的轨道，我们热切期待亦有信心集团能够延续强劲的增长势头，带领维珍妮继往开来，再创业务新高峰，为品牌合作伙伴及股东缔造长远可持续价值。」



有关维珍妮国际（控股）有限公司

维珍妮国际（控股）有限公司于1998年在香港创立，是全球领先的贴身内衣制造商。透过采用创新设计制造（IDM业务模式，维珍妮为国际知名品牌合作伙伴提供多种贴身内衣及功能运动类产品，包括胸围、运动胸围、内裤、塑身内衣、胸杯、功能运动服装、鞋履及防疫产品如布口罩。集团拥有两大策略据点 ──中国深圳的研发及生产基地，以及越南自集团于2016年扩产后成为重要的生产基地。



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